(VienDongDaily.Com - 01/02/2017)

Nhưng không biết tới thế hệ sau thì còn được mấy người biết và thích gói các loại bánh này. Nói tới các món ăn ngày Tết tôi vẫn thích nhất là món thịt kho nước dừa với trứng, trong nhà lúc nào cũng có một nồi thật to để sẳn trên bếp, với một thẩu dưa giá...

Bài PHƯỢNG VŨ