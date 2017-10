Camera gia đình tố người giữ trẻ bạo hành bé gần 5 tháng tuổi

Ngày 25/10, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đã triệu tập bà Đặng Thị L. (58 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để xác minh, làm rõ hành vi bạo hành của bà này với cháu bé gần 5 tháng tuổi.

Theo trình bày của anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, trú phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An), sáng 24/10, anh Tài thấy bà L. tắt camera ở nhà. Lúc này, ở nhà chỉ có bà L. và con trai anh là bé Đinh A. N. (gần 5 tháng tuổi).

Camera gia đình ghi lại cảnh bà L. đánh cháu N.

Thấy có bất thường nên anh Tài đã cho kiểm tra lại toàn bộ camera và phát hiện lúc 10h ngày 11/10 bà L. và cháu N.nằm trên võng. Khi con tôi thức dậy, bà L. vỗ vỗ vào người rồi lấy gối đánh vào mặt mặt cháu. Sau đó, bà L. cầm chân kéo rồi đánh mạnh vào người, vào vùng đầu bé N.

Quá bất bình về sự việc, anh Tài mở lại đoạn clip mọi người cùng xem, đồng thời yêu cầu bà L. giải thích nhưng bà L. vẫn không thừa nhận đánh cháu N. Khi anh Tài dọa báo cơ quan công an thì bà L. mới xin gia đình tha thứ.

Camera tại gia đình tố người giúp việc đánh cháu bé gần 5 tháng tuổi.

Anh Tài cho biết, bà L. được gia đình anh thuê trông nom bé N. và phụ việc nhà với mức lương 4 triệu đồng (bao ăn ở) từ ngày 5/10. Trong thời gian bà L. trông nom, bé N. hay quấy khóc, ngủ ít và có lúc bé N. cứ ăn vào là nôn mửa. “Khi gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm khám thì các bác sĩ cho biết thóp cháu bị phồng, khả năng bị phồng não. Bác sĩ kê đơn, dặn về nhà theo dõi thêm”, anh Tài bức xúc kể.

Hiện gia đình anh Tài mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ hành vi bà L.

V. Đồng

