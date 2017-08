Cán bộ Cục quản lý Dược có tránh khỏi liên đới?

–Phiên xử cựu TGĐ VN Pharma đã kết thúc, nhưng dư luận đặt ra câu hỏi, tại sao số thuốc giả lại được cấp phép dễ dàng và cán bộ của Cục Quản lý Dược lại thoát khỏi vành móng ngựa một cách ngoạn mục đến vậy?

Cán bộ Cục quản lý Dược và Hải quan ‘thoát hiểm’?

Theo cáo trạng của VKS, ông Nguyễn Tấn Đạt (Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược), ông Phạm Công Chiến (Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Dược, Trưởng phòng pháp chế), bà Lê Thúy Hương (chuyên viên) – là những người trong Tổ thẩm định, có trách nhiệm thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, đơn hàng nhập khẩu thuốc H-Capita 500 mg Caplet của Công ty VN Pharma.

Lời khai tại tòa cho thấy, các bị cáo đã chi nhiều tỷ đồng tiền ‘hoa hồng’ cho các bác sĩ, bệnh viện

Thế nhưng, thật kỳ lạ, Tổ thẩm định lại hoàn toàn không phát hiện Công ty Austin (Hồng Kông) – đơn vị bán thuốc cho VN Pharma – đã hết hạn giấy phép hoạt động, một số nội dung không thống nhất với hồ sơ như: màu sắc tiêu chuẩn của lô thuốc phải là màu đỏ nhưng viên thuốc thành phẩm lại có màu hồng.

Tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn vỉ thuốc, nhãn hộp thuốc trên thực tế có nội dung không đúng với thiết kế trong hồ sơ xin nhập khẩu thuốc. Lô thuốc H-Capita trên thực tế, có hộp chứa 2 tờ hướng dẫn sử dụng, có hộp không có hướng dẫn sử dụng, có hộp chứa vĩ rỗng không có viên thuốc nào, quy cách đóng 3 vỉ/hộp nhưng thực tế có hộp đóng 4 vỉ.

Dù quy trình xin cấp phép nhập khẩu thuốc của VN Pharma có một loạt sai sót nghiêm trọng như vậy nhưng Tổ thẩm định vẫn đề xuất Cục trưởng Cục Quản lý Dược là ông Trương Quốc Cường ký duyệt, cấp phép cho Công ty Pharma nhập hàng.

Cũng theo truy tố của VKS, Cơ quan điều tra không truy cứu hình sự các công chức Bộ Y tế vì sau khi cấp phép, Cục quản lý Dược đã kịp thời kiểm tra và niêm phong lô thuốc, không cho bán ra thị trường. Trong quá trình khởi tố vụ án, điều tra vụ án, Cục Quản lý Dược đã tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra để làm rõ hành vi sai phạm của VN Pharma, vì vậy xét thấy không cần thiết xử lý hình sự các cá nhân nêu trên.

Tuy nhiên, với các sai phạm này, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế xử lý, khắc phục thiếu xót trong quản lý kinh doanh dược phẩm. Theo văn bản, Cơ quan an ninh điều tra nhận định hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Bộ Công an cũng cho rằng việc quản lý, cấp phép của Nhà nước với các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm còn mang nặng tính hình thức, nhiều sơ hở, thiếu sót cần phải chấn chỉnh. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã kiến nghị Bộ Y tế rà soát, chấn chỉnh, khắc phục các sơ hở, thiếu sót nêu trên và xem xét xử lý hành chính đối với cán bộ vi phạm. Đồng thời siết chặt lại trật tự quản lý kinh doanh dược phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân.

Một cán bộ Hải quan cũng thoát khỏi việc bị truy tố là ông Phạm Đình Cung (Hải quan Chi cục cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất), là người kiểm tra hồ sơ nhập khẩu lô thuốc H-Capita nói trên.

Việc VN Pharma làm giả hợp đồng rồi ghi lùi ngày trên hợp đồng nhập khẩu, khiến ông Cung không phát hiện ra sự gian dối của VN Pharma. Việc này được cho là lỗi trách nhiệm của ông Cung, nhưng chưa tới mức xử lý hình sự.

Tại phần tuyên án ngày 25/8, TAND TP.Sài Gòn đã kiến nghị kiến làm rõ hành vi của các đối tượng là cán bộ Cục Quản lý dược, nếu có sai phạm sẽ khởi tố thành một vụ án khác.

Các bị cáo chờ tuyên án

Sắp hé lộ một loạt bác sỹ, bệnh viện nhận tiền hoa hồng của VN Pharma?

Ngoài việc kiến nghị làm rõ hành vi của các cán bộ Cục quản lý Dược, TAND TP.Sài Gòn cũng kiến nghị Bộ Công an, Viện KSND Tối cao làm rõ việc chi, nhận hoa hồng của VN Pharma cho bác sỹ tại các bệnh viện.

Tại phiên tòa, khai báo về số tiền 7,5 tỷ đồng chi hoa hồng cho bác sỹ tại các bệnh viện, bị cáo Lê Thị Vũ Phương (nguyên kế toán trưởng VN Pharma) khai nhận “Muốn bán được thuốc tại các bệnh viện phải chi hoa hồng cho bác sĩ. Ngoài lô thuốc H-Capita 500mg, các loại thuốc khác chúng tôi đều phải chi hoa hồng”.

Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Ngô Anh Quốc (nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma) đã nộp cho Cơ quan điều tra một số giấy biên nhận chi tiền cho nhân viên phòng bán hàng để chi phí cho bác sỹ các bệnh viện mà Công ty VN Pharma có quan hệ cung cấp thuốc. Tổng cộng gần 7,5 tỷ đồng.

Trước đó, tại CQĐT, các bị cáo Ngô Anh Quốc, Nguyễn Trí Nhật (Quốc và Nhật đều là nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma) và Lê Thị Vũ Phương đều khai nhận mục đích nâng khống giá thuốc trên các hợp đồng mua thuốc H-CAPITA 500mg Caplet là để lấy tiền chi phí cho việc bán thuốc vào các bệnh viện.

Điều này thể hiện rõ trong quá trình điều tra, CQĐT đã phát hiện, VN Pharma không chỉ chi hoa hồng cho các bác sỹ trong vụ án này mà trước đó, VN Pharma còn dùng hàng trăm tỷ đồng để chi hoa hồng cho các bác sỹ rồi qua các bác sỹ tuồn thuốc vào các bệnh viện.

Do việc chi hoa hồng không có chứng từ, VN Pharam đã nâng khống giá thuốc trong các hợp đồng nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc, rồi chuyển tiền ra nước ngoài, sau đó rút về chuyển qua chi hoa hồng.

Theo Cơ quan điều tra “Thực chất số tiền này là tiền của VN Pharma, sử dụng chi phí hoa hồng cho các bệnh viện”. Cơ quan điều tra nhận định hành vi trên có dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra đã lâu, nên không có điều kiện điều tra nên hành vi này đã không đưa vào cáo trạng truy tố.

Đoàn Nga