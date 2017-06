Cán bộ phát hiện sai phạm, nhận phong bì rồi... đi về

SÀI GÒN - Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch thành phố cho hay khi kiểm tra an toàn thực phẩm nhiều cán bộ xông vào kiểm tra, phát hiện sai phạm và nhận phong bì đựng tiền hối lộ rồi đi về. Ông Tuyến cho biết như trên trong buổi họp hôm thứ tư với ban quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) và đại diện 24 quận, huyện về việc quản lý nguồn gốc thức ăn tại Sài Gòn.

Tại cuộc họp, ông Tuyến yêu cầu các quận, huyện trong thời gian tới không được để thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu hành trong các chợ đầu mối, trung tâm, siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống.

Theo ông Tuyến, việc truy xuất nguồn gốc thịt heo còn nhiều sai sót, khiến mục tiêu truy xuất nguồn gốc càng trở nên khó hơn. Ông ta nhận xét (rất cao siêu) rằng phương pháp kiểm tra bằng nhận tiền hối lộ “không đem lại kết quả gì, thậm chí còn làm hư cán bộ.”



Ông Úc gốc Việt bị cho là tự thiêu sau khi dùng ma túy

SÀI GÒN – Có phải một Việt kiều Úc đã lên cơn “ngáo đá” tẩm xăng đốt rồi nhảy từ lầu 5 rơi xuống đất nguy kịch, như lời của công an?

Ngày thứ Tư, công an quận10 nói họ còn điều tra vụ một Việt kiều Úc bị cháy như ngọn đuốc sống rơi từ lầu 5 của một căn nhà cao tầng xuống đất bị thương nặng. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 chiều thứ Ba, nhiều người thấy lửa bùng phát tại lầu 5 của căn nhà số 8, đường Hùng Vương, phường 1. Sau đó, bất ngờ một người đàn ông bị ngọn lửa bao trùm như đuốc sống lao ra từ trong đám cháy rơi xuống đường.

Người dân liền tìm cách dập lửa và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an xác định danh tính nạn nhân là ông K.T., 48 tuổi, người Úc gốc Việt. Công an cũng nói là ông K.T. này có quá khứ dùng ma túy đá. Tin cập nhật ngày thứ Tư cho biết ông K.T. đã qua đời vì bị thương quá nặng.

Trai trẻ dọa tung clip nóng để tống tiền bạn gái già

ĐỒNG NAI - Chiều thứ Tư, công an đã bắt Nguyễn Văn Tài, 24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, cuối năm 2016, bà V., 42 tuổi, ngụ Biên Hòa, có quan hệ tình cảm với Tài, và cả hai đã nhiều lần vào nhà nghỉ để có... tình dục.

Cũng trong thời gian này, Tài đã mượn của chị V. số tiền 450 triệu đồng ($20,000). Đầu năm 2017, chị V. có đòi lại số tiền này nhưng Tài nhiều lần khất nợ với lý vì chưa có tiền trả. Không những vậy, biết V. có nhiều tài sản nên Tài nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người tình lớn tuổi. Bằng thủ đoạn đe dọa sẽ cho đăng clip nóng ghi lại cảnh ân ái của hai người lên mạng, Tài đã buộc V. phải bốn lần đưa tiền cho mình với số tiền mấy ngàn Mỹ kim.

Ngày 24/5, Tài tiếp tục yêu cầu chuyển tiền. Vì bị đe dọa nhiều lần nên chị V. quyết định báo công an. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận có quan hệ tình cảm với chị V. nhưng không quay được hình ảnh ân ái giữa hai người. Tuy nhiên, vì biết tâm lý lo sợ của nạn nhân nên Tài đã tống tiền bằng lời đe dọa.

Tranh chấp đất đai, đâm chết hàng xóm

BẾN TRE - Công an đang điều tra một án mạng xảy ra vì tranh chấp đất gây thiệt mạng cho ông Nguyễn Văn Chín, 55 tuổi, ngụ tại ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam Tre. Nghi can Nguyễn Văn Măng, 58 tuổi, đã dùng dao đâm chết ông Chín rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Theo đó, khoảng 2 giờ chiều ngày thứ Tư, vì có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh chấp đất đai nên sau khi đi nhậu về, nhớ lại chuyện cũ, ông Chín đi tìm ông Măng để nói chuyện. Sau đó, hai người xảy ra cãi nhau, nhưng được mọi người can ngăn ông Chín bỏ về.

Đến 3 giờ chiều, ông Chín cùng vợ là bà Lê Thị Xuân, 49 tuổi, tiếp tục đi gặp ông Măng để nói chuyện thì ba người lại xảy ra cãi nhau. Bực tức vì bị ông Chín chửi bới, ông Măng chạy vào nhà lấy dao, chém liên tiếp vào người ông Chín và bà Xuân.

Hậu quả, ông Chín chết tại chỗ, bà Xuân được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, ông Măng đã đi đầu thú.

Giết vợ cũ rồi đốt nhà tự thiêu

CAM RANH – Vào đêm thứ Ba, công an điều tra một vụ tự thiêu khiến ba người thiệt mạng. Sở cứu hỏa đã được gọi đến để dập tắt lửa. Tại hiện trường, công an thấy ba thi thể đã bị cháy gồm một nam, một nữ và một thiếu niên.

Các nạn nhân được xác định: ông T.H.D., 39 tuổi, làm nghề tài xế, trú tổ dân phố Lộc An, bà N.T.L., 40 tuổi, làm nghề chăn nuôi, vợ ông D., đã ly dị, và cháu D.H.Đ, 13 tuổi, học sinh lớp 7, con riêng của bà L.

Trước đây, cả ông D. và bà L. đều đã ly dị. Cách đây vài năm, hai người có tình cảm và kết hôn, về sống tại tổ dân phố Lộc An. Những người hàng xóm cho biết khoảng 6g30 chiều cùng ngày, ông D. về nhà và cãi nhau với bà L.

Một lúc sau, ông D. dùng dao đâm chết tại chỗ bà L. và cháu Đ. Sau đó ông khóa trái cửa, tẩm xăng tự thiêu. Người dân phá cửa vào nhưng cả ba nạn nhân đã thiệt mạng.



Nghỉ bán thịt heo để bán... ma túy

AN GIANG – Chiều thứ Ba, công an bắt quả tang Trần Văn Tùng, 23 tuổi, và Nguyễn Thanh Tuyền, 44 tuổi, mẹ của Tùng, ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, đang tàng trữ trái phép gần 150 gram ma túy đá tại nhà.

Qua phỏng vấn, hai mẹ con khai rằng số ma túy trên được mua từ Sài Gòn về bán lẻ cho các con nghiện trong xã để kiếm lời.

Hai mẹ con bà Tuyền lúc trước chuyên bán thịt heo và cho vay lời cắt cổ lãi. Thời gian sau này đã chuyển qua mua bán trái phép chất ma túy.



Bắt thợ hồ chém chết chủ nhà trong đêm

ĐẮC NÔNG - Sáng thứ Tư, công an mở cuộc điều tra về một người chết xảy ra tối thứ Ba. Trịnh Đình Đại, 45 tuổi, trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức có mời nhóm thợ đang xây nhà cho gia đình mình uống rượu, trong đó có Trần Ngọc Linh, 29 tuổi, trú xã Kiến Thành, huyện Đắk Rlấp.

Trong lúc nhậu nhẹt, giữa Đại và Linh đã xảy ra cãi nhau dẫn đến đánh nhau. Linh đã lấy con dao chém váo vùng trán khiến anh Đại bị thương sau đó thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Linh trốn ra khỏi địa phương. Đến sau nửa đêm, công an đã bắt Trần Ngọc Linh tại xã Quảng Trực.

Bắt kẻ 38 tuổi cưỡng dâm bà 63 tuổi

CÀ MAU - Một vụ hiếp dâm xảy ra tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình. Nghi can đã bị công an bắt. Theo điều tra, khoảng 3 giờ chiều ngày 5-5, Nguyễn QV, 38 tuổi, ngụ xã An Xuyên vào nhà bà Lý TT, 63 tuổi, ở xã Tân Lộc, dụ dỗ và cưỡng dâm bà này. Người nhà bà T. khám phá sự việc, liền trình báo công an xã.

Ngay trong chiều cùng ngày, các hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ hiện trường, tinh trùng… được tiến hành và sau đó hồ sơ đã chuyển về công an huyện Thới Bình. Đến ngày thứ Ba, Nguyễn QV bị triệu tập.

Hơn 30 người bị nữ công an lừa gần $700,000

HÀ NỘI - Sau hai ngày xét xử, sáng thứ Tư, tòa đã tuyên phạt Triệu Thị Phương Loan, 32 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, bản án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vốn là cán bộ công an, khi vướng vào nợ nần, bị đòi nợ gắt mà không có tiền trả, bà Loan nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Loan giới thiệu với mọi người rằng cha bà làm tài xế cho giám đốc Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, còn bác ruột là Phó Tổng Cục Trưởng, Tổng Cục Xây Dựng Lực Lượng – Bộ Công An và với nhiều mối quan hệ. Loan có khả năng xin việc cho người khác vào làm việc ở Phòng Cảnh Sát với giá từ $13,00- đến $22,000 cho mỗi vị trí công việc.

Với hình thức lừa đảo trên, Loan đã chiếm đoạt được gần $700,000 của 33 nạn nhân. Loan đã chi tiêu hầu hết tiền. Đến nay, người thân của nạn nhân chỉ mới lại được khoảng $45,000.