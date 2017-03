Cán bộ phó phòng Nông Nghiệp rút súng... giả bắn dân

“Mày câu cá là tao bắn.” Ông Tuấn cầm súng bắn chân một anh câu cá lậu tại hồ Soài Chek vào chiều thứ Sáu. Hình lấy từ video clip đăng trên mạng về sự việc.



AN GIANG – Một nhân vật đã bị chụp hình rút súng dọa người khác ở ngoài đường. Sau đó công an xem hình và xác định danh tính người trong clip rút súng dọa dân chính là ông Phó Trưởng Phòng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn kiêm Trưởng Trạm Thủy Lợi huyện Tri Tôn.



Trong ngày qua, trên mạng xã hội Facebok xuất hiện clip dài gần 30 giây ghi lại cảnh một người đàn ông dùng một vật giống súng đe dọa người khác. Sự việc xảy ra tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang .



Theo đó, một người đàn ông mặc áo đỏ được cho là cán bộ huyện Tri Tôn ngồi trên xe máy, trong tay cầm một vật giống súng liên tục tranh cãi với mọi người xung quanh, theo tin của báo Pháp Luật Plus.



Sau khi được xem video clip, đại tá Nguyễn Trường Viễn, trưởng công an huyện Tri Tôn cho biết người trong clip chính là ông Mai Thanh Tuấn, phó trưởng phòng nói trên. Nơi xảy ra vụ rút xúng là khu vực hồ thủy lợi Soài Chek, xã Núi Tô.



Công an huyện đã yêu cầu ông phó trưởng phòng mang khẩu súng đến giao nộp và nói chuyện cho biết sự tình.



Hôm thứ Bảy, Giám đốc Sở Nông Nghiệp tỉnh An Giang cho biết ngành không trang bị súng cho ông Tuấn và khẩu súng mà ông này sử dụng là súng bắn đạn cao su, không rõ từ đâu mà có.



Tại sở công an chiều thứ Bảy, ông Tuấn đã giao nộp khẩu súng mà ông đã rút ra dọa một số người dân vào chiều ngày thứ Sáu. Đồng thời ông Tuấn khai có bắn một viên trúng chân một thanh niên nhưng chỉ bị sưng nhẹ.



Ông Tuấn khai là trong lúc làm nhiệm vụ, ông ngăn không cho một nhóm thanh niên vào khu vực hồ thủy lợi Soài Chek câu cá. Khoảng 5 giờ chiều, giữa ông và nhóm người câu cá xảy ra tranh cãi. Lúc này, ông Tuấn đã rút khẩu súng làm bằng nhựa (giống súng thật) ra bắn.



Đại tá công an Viễn nói là súng mà ông Tuấn sử dụng là súng đồ chơi, nhìn bề ngoài khá giống súng thật, súng có cấu tạo bắn đạn nhựa bằng các lò xo. Súng này được ông ta mua với giá gần 300,000 đồng (khoảng $13 Mỹ kim) cùng hơn chục viên đạn nhựa tròn.



Người thanh niên bị ông dùng “súng đồ chơi” bắn vào ngón chân. Lúc đó, ngón chân người này chỉ bị sưng đỏ rồi sau đó tan hết chứ không bị thương tích gì.