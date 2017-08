Can phạm nhiễm HIV bị đại bàng buồng giam đánh chết

–Chỉ vì vi phạm quy định của “đại bàng” Lại Văn Hoài đặt ra, một can phạm đã bị đánh đập, nhấn nước cho đến chết trong trại tạm giam.

Sau hơn một ngày xét xử, chiều ngày 23/8, TAND TP.Sài Gòn đã quyết định tuyên phạt Lại Văn Hoài (34 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) 15 năm cộng với bản án cũ 7 năm 6 tháng. Tổng hình phạt mà Hoài phải thi hành là 22 năm 6 tháng tù; Lâm Hoàng Thông (39 tuổi, ngụ ở TP.Sài Gòn) 14 năm cộng với bản án 1 năm trước đó là 15 năm tù. 10 đàn em của Hoài cũng phải lãnh từ 13 năm tới 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”.

Theo điều tra, Trần Văn Hóa (35 tuổi, ngụ tại Long An) bị bắt giam về tội “Trộm cắp tài sản”, sau đó bị tạm giam tại phòng giam A4 Công an huyện Bình Chánh. Phòng giam này có 16 người do Lại Văn Hoài làm trưởng buồng.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Hoài tự đặt ra “luật” của mình và buộc các bạn tù phải tuân theo, ai chống lại sẽ bị đánh đập. Để dễ bề quản lý “đại bàng” Hoài chia các can phạm ra thành 3 mâm, mỗi mâm giao cho một đàn em quản lý.

Mâm thứ 3 chịu trách nhiệm làm các công việc như rửa chén, giặt đồ, lau chùi phòng giam… Riêng bị can Hóa bị nhiễm HIV nên không được giao việc.

Lại Văn Hoài đặt ra quy định những ai vi phạm hoặc tự ý sinh hoạt không xin phép thì sẽ bị Hoài đánh đập, tra tấn bằng những cách khác nhau như nhấn đầu xuống nước hoặc cho ăn…phân.

Các bị cáo tại tòa

Những can phạm mới nhập buồng đều bị Hoài buộc phải chọn các con số, ai chọn trúng số nào sẽ bị đánh vào ngực tương ứng con số đó, kẻ nào giám chống lại sẽ bị đánh gấp đôi. Do anh Hóa bị nhiễm HIV nên Hoài cho nợ nếu vi phạm thì sẽ đánh gấp đôi.

Chiều 16/1/2013, trong lúc tắm do bất cẩn, anh Hóa để tay còn dính xà bông đưa vào bồn nước, Hoài nhìn thấy và ra hiệu cho Thông đánh Hóa theo ám hiệu của gã. Đau đớn, anh Hóa van xin tha tội nhưng Hoài dứt khoát không tha.

Thấy anh Hóa bị chảy máu mắt,Hoài vẫn thản nhiên chỉ đạo đàn em lôi ra ngoài tiếp tục đánh bằng cách đè ngửa nạn nhân, trói tay lại, dùng chai nước ngọt bằng thủy tinh đánh vào đầu, dùng khăn bọc nước đá đánh vào người nạn nhân.

Tới bữa ăn tối, Hoài trói Hóa bắt nằm xuống sàn nước và không cho ăn cơm. Lúc này, Hóa có những biểu hiện mệt mỏi nhưng Hoài cho là giả vờ nên tiếp tục lôi ra đánh tiếp.

Một lúc sau, thấy anh Hóa thở dốc,Hoài cho đàn em thay đồ cho nạn nhân rồi báo cho quản giáo trại giam đưa Hóa đi cấp cứu nhưng Hóa đã chết sau đó.

Để che dấu hành vi của mình,Hoài chỉ đạo đàn em khai Hóa bị nghiện ma túy, vã thuốc nên mọi người lôi xuống nước cho tỉnh, nạn nhân bị trúng gió nên phải xức dầu nhưng Hóa vẫn chết. Sợ Hoài đánh đập nên các can phạm đều khai theo chỉ đạo của đại ca. Tuy nhiên,kết quả giám định pháp y cho thấy, nạn nhân Hóa chết là do đa chấn thương.

Tại phiên tòa, Hoài phủ nhận việc chỉ đạo đàn em hành hung bạn tù đến chết mà chỉ thừa nhận việc với tư cách là trưởng buồng nhưng không can ngăn những người đánh anh Hóa.

Trong khi đó, các bị cáo Lâm Hoàng Thông, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Nguyễn Xuân Minh, Mai Nhật Tân, Trần Viết Long, Trần Hoàng Vũ là những kẻ trực tiếp đánh anh Hóa đều khẳng định việc các bị cáo hành hung anh Hóa là thực hiện theo lệnh của Hoài.

Trước đó, TAND TP.Sài Gòn đã 3 lần đưa vụ án ra xét xử nhưng đều trả hồ sơ để làm rõ lời khai, vai trò của từng bị cáo cũng như trách nhiệm của quản giáo.

Bán thuốc ung thư dởm, cựu chủ tịch VN Pharma nói không gây nguy hiểm Nhập hàng ngàn hộp thuốc điều trị

ung thư dởm, nguyên Tổng giám đốc Pharma khẳng định

không gây nguy hiểm tới sức khỏe người sử dụng.

Cựu chủ tịch dược VN Pharma bị đề nghị cao nhất 12 năm tù Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốcVN Pharma cho rằng việc nhập số thuốc điều trị ung thư dởm là tai nạn nghề nghiệp

Hàng trăm người uống thuốc ung thư dởm từ công ty dược lớn nhất VN Nhập khẩu hàng nghìn hộp thuốc điều trị bệnh ung thư dởm về Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty VN Pharma chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa giấy tờ…

Xử Hà Văn Thắm: Triệu tập hơn 700 người tham gia tố tụng Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng đồng phạm sẽ có con số kỷ lục người tham gia tố tụng.

Nghi vợ say tình mới, chồng chốt cửa đoạt mạng Ôm ấm ức vì nghi vợ say tình mới, đỉnh điểm mâu thuẫn, người chồng chốt cửa, sát hại vợ.

Đoàn Nga