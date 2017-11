Cần sa gởi từ California đến nhà một ông Việt ở New York

Tony Huỳnh



GENESEO - Một cuộc điều tra kéo dài bốn ngày, do Lực Lượng Đặc Nhiệm Ma Túy Livingston County thực hiện, đã dẫn đến những cáo buộc tội ma túy ở mức tội nặng cho một ông ở thành phố Rochester bị tố cáo buôn bán cần sa trong khu vực Geneseo.

Vào ngày 24 tháng Mười, các thành viên lực lượng đặc nhiệm bắt đầu một cuộc điều tra chung với Cơ Quan Bưu Điện Hoa Kỳ ở Rochester, liên quan tới những khối lượng lớn cần sa được vận chuyển từ California tới một ngôi nhà trong khu Geneseo. Người ta tin rằng nghi can đã đưa lậu hơn 100 pound cần sa vào Livingston County trước khi có cuộc điều tra này.



Các gói cần sa đã được chở đi từ California, sau đó được giao hàng tới một ngôi nhà ở Woodbine Park trong khu Geneseo vào ngày 27 tháng Mười.



Nghi can Tony T. Huỳnh, 43 tuổi, đã nhận gói hàng từ ngôi nhà ấy, và ngay lập tức bị bắt bởi các thành viên lực lượng đặc nhiệm. Nghi can bị khám phá có hơn 25 pounds cần sa.



Tony Huỳnh đã bị bắt mà không có chuyện gì xảy ra, và bị Sở Cảnh Sát Geneseo buộc tội hình sự bậc một là sở hữu cần sa, một trọng tội loại C.

Tony Huỳnh, 43 tuổi, đã bị luận tội tại tòa án Geneseo Village Court trước mặt thẩm phán Thomas Bushnell, người ra lệnh tạm giam nghi can với khoản tiền thế chân để tại ngoại là $5,000 tiền mặt, hoặc $10,000 tiền bảo đảm. Văn Phòng Biện Lý Địa Hạt Livingston County đã đề nghị mức tiền thế chân là $15,000 tiền mặt, hoặc $30,000 bảo đảm.

Theo cảnh sát trưởng Eric Osganian của Geneseo cho biết, trong quá khứ cảnh sát từng đến ngôi nhà mà Tony Huỳnh nhận hàng cần sa ở Geneseo, một uần vì có người bị khóa xe, và lần vì có người cần xe cứu thương, nhưng không liên quan đến ma túy.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra về mạng lưới buôn bán của Tony Huỳnh, muốn biết nhóm nào ở Calfornia đã gởi ma túy đến tiểu bang New York.