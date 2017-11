Cẩn trọng khi tự làm siro ho cho con

Nguy hại khi làm siro ho từ dược liệu “bẩn”

Chị Bích Thủy (Hà Nội) chia sẻ, cậu con trai hơn 2 tuổi, mấy ngày gần đây thời tiết thay đổi thất thường nên húng hắng ho suốt. Nghe nói dùng kháng sinh sẽ kháng thuốc, nên chị muốn mua siro ho cho con. Đứng trước cửa hàng tân dược với nhiều loại siro ho, chị không biết chọn loại nào trị ho tốt.

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai). Ảnh: P.V

Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), ho không phải bệnh, mà là một phản xạ bảo vệ cơ thể nhằm loại bỏ các chất tiết, dị vật ra khỏi đường hô hấp. Nhưng nhiều cha mẹ cứ thấy con ho, viêm họng là vội vàng ra hiệu thuốc tự ý mua các loại kháng sinh cho con uống vì nhầm tưởng là khỏi.

Điều này hết sức nguy hiểm vì khi sử dụng kháng sinh không đúng cách rất dễ dẫn tới kháng thuốc. Kháng sinh chỉ có tác dụng với ho do vi khuẩn. Còn ho do virus thì dùng kháng sinh cũng không có tác dụng, thậm chí có những nghiên cứu cho thấy, nếu ho không cần dùng kháng sinh mà lại cho uống kháng sinh thì lâu khỏi hơn.

Trước lo ngại về kháng kháng sinh, nhiều cha mẹ đã “chuyển hướng” điều trị cho con sang dùng thuốc đông y, hay tự mày mò làm các bài thuốc dân gian theo lời khuyên để cho con uống. Hoặc dùng các loại siro ho cho con uống.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, trong trường hợp bị ho, cảm cúm thì việc sử dụng các bài thuốc dân gian là rất đáng khuyến khích đồng thời hạn chế được tác dụng phụ do kháng sinh gây ra. Việt Nam có rất nhiều bải thuốc dân gian phong phú, phổ biến là các bài thuốc trị ho – cảm như: như húng chanh hấp đường phèn, quất – gừng – mật ong hấp cách thủy… có tác dụng như một kháng sinh tự nhiên và đứng đầu bảng trị các bệnh về hô hấp.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, việc kê đơn cho bệnh nhi bị ho bằng các loại si rô thảo dược cũng được khuyến khích từ lâu, bởi nhiều loại sản phẩm siro ho đông dược rất hiệu quả, giúp giảm ho, long đờm khi dùng một mình, hay kết hợp với tân dược. Nhưng cần làm từ nguồn dược liệu thật sự sạch mới có hiệu quả như mong muốn.

Nhưng người dân hãy cẩn trọng khi chọn dược liệu làm siro ho và tìm hiểu kỹ về loại siro ho định mua cho con, bởi theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ, trong những năm làm nghề ông đã cấp cứu khá nhiều ca trẻ bị ngộ độc cấp do sử dụng thuốc đông y chế biến từ dược liệu “bẩn” – “vàng thau lẫn lộn”, rất khó truy xuất nguồn gốc, và không kiểm chứng được chất lượng.

Việc bố mẹ tự chế siro cho con uống, thậm chí siro của một số nơi làm nếu từ nguồn dược liệu bẩn thì khi cho trẻ uống sẽ trị ho không hiệu quả, còn gây họa cho con trẻ (nếu nguồn gốc dược liệu “bẩn”, kém chất lượng, có các yếu tố gây hại từ phân bón, dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng, chất bảo quản, tỉ lệ nhiễm nấm mốc cao…) và càng cho trẻ uống siro lâu thì chất độc hại tích tụ trong cơ thể càng gây ra các vấn đề về sức khỏe – dù có thể đã chữa được một loại bệnh nào đó.

Siro ho cần được làm từ dược liệu sạch trên thị trường, phải được làm từ nguồn dược liệu có chứng nhận của Bộ y tế về nguồn gốc xuất xứ… Dù là siro trị ho hiệu quả, bố mẹ cũng cần có tư vấn của bác sĩ về liều lượng và cách dùng, và không quá lạm dụng. Nếu dùng siro ho không thấy hiệu quả thì cần biết là có thể do siro bị làm từ dược liệu bẩn, khiến trẻ bị ho kéo dài. Cần đưa tới viện sớm.

Theo bà Hoàng Thị Thu Hương, – cán bộ điều phối Dự án Biotrade, chọn siro ho làm từ dược liệu sạch rất khó, bởi trên thị trường hiện có nhiều loại siro ho làm từ những nguồn nguyên liệu có nguồn gốc khác nhau. Vì thế, cha mẹ chọn siro ho cho trẻ cần tìm hiểu kỹ, đọc kỹ nguồn gốc chiết xuất sản phẩm… Kiểm tra ngay những thông tin tiêu chuẩn chất lượng của siro ho được in trên bao bì theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và WHO. Siro ho được làm từ dược liệu đạt chuẩn sẽ được dán tem BIOTRADE, hoặc GACP-WHO.

Hà My – Ngọc Hà