Cảnh ‘rợn người’ trong công viên hàng chục tỷ đồng

– Sáng chủ nhật chúng tôi đến công viên thành phố Tân An (phường 3, TP Tân An, Long An). Công viên rộng, thoáng mát nhưng vắng lặng đến rợn người ngay trong những ngày cuối tuần.

Nằm ngay vị trí trung tâm đắc địa nhất của thành phố, công viên được mệnh danh là lá phổi xanh nhưng không thu hút được khách đến tham quan.

Dạo một vòng quanh công viên, nhiều chiếc ghế đá gãy đổ, những chiếc còn lại đầy cáu bẩn. Công viên là nơi để nhiều người vui chơi nhưng hệ thống thoát nước trong công viên đã mất nắp rất nguy hiểm cho du khách, đặc biệt là trẻ con.

Cây xanh nơi đây không được chăm sóc còi cọc và héo rũ. Có những thảm cỏ không còn cỏ mà thay vào đó là rác. Một số nơi được lát gạch, nay đã bong tróc, những con thú bằng xi măng không còn nguyên vẹn. Tại hồ nước lớn trong công viên, lục bình đã ngập kín mặt nước. Sát bờ hồ, những dụng cụ trò chơi dưới nước hư hỏng nằm ngổn ngang.

Nguy hiểm nhất là hàng rào bao bọc hồ nước không còn nguyên vẹn, nhiều vị trí bị mất tạo khoảng trống nguy hiểm cho du khách.

Rác tràn trong công viên.

Người dân nơi đây cho biết, công viên trong tình trạng “bỏ hoang” nhiều năm nay. Xe cộ được ra vào thoải mái nên đã làm bong tróc nền gạch. Nắp cống bằng sắt bị tháo gỡ lấy trộm.

Sáng 25/10, chúng tôi đến UBND Thành phố Tân An – nơi quản lý công viên – để tìm hiểu nguyên nhân. Người tiếp là ông Lữ Văn Khởi, phó chánh văn phòng cho biết, ủy ban bận họp nên đề nghị chúng tôi ghi câu hỏi và sẽ được trả lời qua email.

Được biết dự án xây dựng công viên thành phố Tân An được phê duyệt từ năm 1997, là khu công viên văn hóa nghỉ ngơi kết hợp giải trí.

Chiếm một diện tích khá lớn hơn 138.000m2 với kinh phí được phê duyệt lần đầu 74,5 tỉ đồng (thời giá trước năm 2000).

Lúc mới xây dựng công viên mang chức năng khu quảng trường lễ hội, khu giải trí, khu văn hóa trưng bày động – thực vật, khu trưng bày lịch sử khai phá, khu thể dục thể thao, khu nhà hàng ăn uống, khu đồi yên tĩnh dạo chơi, cắm trại, khu dịch vụ – cầu vượt, bãi xe, khu quản lý hành chính.

Thế nhưng không lâu sau đó, công viên dần biến dạng mang nặng tính thương mại, riêng khu vực dành cho du khách bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Sau đây là những hình ảnh được PV ghi nhận tại công viên:

Những vị khách hiếm hoi đến công viên trong buổi sáng chủ nhật. Nhà vệ sinh bẩn thỉu vì không có người quét dọn. Lan can lên cầu cũng bị lấy mất. Ngổn ngang những dụng cụ trò chơi dưới nước



Trần Chánh Nghĩa