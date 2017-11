Cảnh báo lượng điện tiêu hao khi 'đào' bitcoin

Theo Neowin, thông tin này đã được Power Compare đưa ra, khi so sánh chỉ số tiêu thụ bitcoin của Digiconomist. Tính đến ngày 20.11, lượng điện sử dụng để đào bitcoin trong vòng một năm là 29,05 TWh, tương đương 0,13% lượng điện được sử dụng trên toàn thế giới trong cùng khoảng thời gian.

Để giúp mọi người có thể hình dung được lượng điện năng tiêu hao cho việc đào bitcoin lớn như thế nào, bạn hãy suy nghĩ lượng điện đào bitcoin tương đương năng lượng sử dụng dùng cho 2,4 triệu người dùng Mỹ. Con số này gần gấp ba lần nếu được sử dụng để cấp điện cho toàn bộ người dân Anh.

Về cơ bản, lượng điện tiêu hao cũng lớn hơn so với tổng điện tiêu thụ của 12 tiểu bang tại Mỹ gộp lại, gồm: Alaska, Hawaii, Idaho, Maine, Montana, New Hampshire, New Mexico, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Vermont và Wyoming.

Nếu mọi thứ tiếp tục, dự kiến lượng điện sử dụng để đào bitcoin vào năm 2020 sẽ tương đương mức sử dụng điện trên toàn cầu hiện nay. Cần nhớ rằng, chỉ riêng trong tháng vừa qua thì lượng điện dành cho việc đào bitcoin cũng đã tăng gần 30%.

Rõ ràng, tác động môi trường của việc khai thác bitcoin như trên chắc chắn sẽ khiến các giới chức lo lắng, đặc biệt là ở những nơi có nguồn điện từ nhà máy than đá nhiều hơn nguồn năng lượng tái tạo.

