Cảnh chia tay sau Tết ở nhà ga Quảng Ngãi

Hành khách chuẩn bị lên xe rời người thân tại trạm xe lửa Quảng Ngãi chiều thứ Ba. (Zing)

Ông bà ôm cháu, cha mẹ nắm tay con, những cặp nam nữ xúc động nhìn nhau qua khung kiếng cửa sổ của đoàn tàu đang chuẩn bị rời sân ga. Đây là cảnh tượng được báo Zing ghi nhận tại một trạm xe lửa ở tỉnh Quảng Ngãi ngày thứ Ba. Trạm xe này chỉ là một trong hàng trăm nhà ga, bến xe, bến tàu, phi trường trên toàn nước Việt Nam, nơi mà hàng triệu người đã lên đường rời quê để về thành phố sau mấy ngày nghỉ Tết.

Bản tin của Zing cho biết như sau về buổi chia ly đầy xúc động ở nhà ga Quảng Ngãi vào chiều thứ Ba vừa qua:





Vợ chồng ông Lưu Văn Thái chia tay cháu nội Lưu Ánh Tuyết theo cha mẹ rời quê vào Sài Gòn học sau Tết. (Zing)