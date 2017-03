Cảnh quan đẹp giúp bạn dễ bán nhà

Bài ĐOAN TRANG

Một gian bếp đầy đủ chức năng, đẹp, sàn nhà sạch sẽ, nhiều kho chứa, và phòng tắm chính rộng rãi sẽ giúp bạn giành được trái tim của người mua.





Tuy nhiên, thường thì trước khi bước vào trong nhà để nhìn thấy phòng khách, bếp, phòng ngủ, đập vào mắt người mua nhà chính là cảnh quan sân trước của ngôi nhà.



Một số người mua sẽ quyết định dựa trên cái nhìn đầu tiên về vẻ cảnh quan bên ngoài ngôi nhà của bạn cho dù khi vô trong, căn nhà của bạn có vài khuyết điểm gì đó thì họ cũng bỏ qua, không màng đến.



Nếu sân phía trước của bạn lộn xộn, sơn bên ngoài bị tróc, đường lái xe bị nứt, thì đó là dấu hiệu căn nhà của bạn sẽ khó bán đấy, vì nó không hấp dẫn người mua ngay từ cái nhìn đầu tiên.



May mắn thay, việc làm đẹp cho sân trước và cảnh quan ngôi nhà bạn không mấy phức tạp khó khăn. Nếu đang cần bán nhà, bạn cũng không phải thuê một công ty chuyên về cảnh quan, làm vườn đến đâu, mà những việc bạn có thể làm được ngay, rất đơn giản, nhưng sẽ thu hút người mua.



Hãy bắt đầu bằng cách bứt bỏ hết những cây, lá chết, làm sạch cỏ. Nếu có chỗ nào bụi bậm, hoặc thậm chí cây cối không xanh, sạch, bạn cần phải 'làm đẹp' ngay cho cây. Với bước này bạn đã tạo được một không gian trong sân và cho phép bạn 'điền vào chỗ trống' những chậu hoa mới, đẹp hơn, tươi hơn, nhiều màu sắc hơn.

Nếu sân trước có nhiều cây, chắc chắn lá sẽ rụng đầy ra đấy. Bạn cần quyét hết lá rụng, để khoảng sân trước trông phải thật sạch sẽ. Nên nhớ rằng một khi đã quyết định bán và đưa lên mạng, coi như sẽ có người ngắm nghía căn nhà của bạn, vì thế hãy giữ sạch sẽ như vậy mỗi ngày. Điều này cũng giống như khi bạn đi ra ngoài để ăn, bạn sẽ thích ăn tối trong những nhà hàng xinh đẹp; tương tự người mua muốn nhìn thấy ngôi nhà của bạn trong tình trạng tốt nhất.



Kế đến hãy làm đẹp hàng rào với một lớp dầu mới. Nếu nhà bạn có nguyên một bãi cỏ lớn, thì cần phải làm cho bãi cỏ này xanh tươi và tiệp màu, chứ đừng loang lổ chỗ xanh chỗ vàng (cỏ chết). Nếu không có kinh nghiệm làm cỏ, có thể bạn phải thuê một công ty chuyên làm việc này, họ sẽ sử dụng một loại sơn để phun lên để làm cho bãi cỏ đẹp một cách tự nhiên.



Một số thành phố đã sử dụng phương pháp phun sơn lên cỏ để làm đẹp các bãi cỏ ở những căn nhà bị tịch thu. Sơn thường được làm từ dầu thực vật không độc để không gây hại cho người và vật nuôi, đươc sử dụng trong nhiều thập kỷ qua.



Nó tương tự như nhuộm tóc của bạn vậy. Lớp sơn này khi phun nước lên thì không bị trôi màu, nhưng sẽ phai theo thời gian, thường là màu chỉ giữ được khoảng 3 tháng.



Bây giờ đến cửa sổ, cửa chính và cửa ga-ra. Nếu thấy chỗ nào bị nứt, hay tróc sơn, bạn cần sửa ngay. Đi bộ xung quanh bên ngoài nhà của bạn và lưu ý những khu vực cần sửa chữa. Nếu cửa nẻo bị hư hỏng nhiều, có thể bạn sẽ phải tốn một khoản tiền đấy. Nhưng đừng lo, lợi ích của việc sửa chữa, làm đẹp căn nhà bạn muốn bán sẽ hơn nhiều so với chi phí sửa chữa.



Thời gian và tiền bạc bạn bỏ ra để làm sạch sân trước nhà của bạn sẽ giúp ngôi nhà của bạn thêm phần hấp dẫn, thu hút người mua và một khi vừa đặt chân đến, họ sẽ khó mà bỏ qua một ngôi nhà có quan cảnh xinh đẹp, sạch sẽ như thế.



Nào, nếu bạn muốn 'hớp hồn' người đến xem với ý định mua nhà, thì hãy bắt tay vào làm đẹp ngay cho cảnh quan sân trước nhà đi nhé. Chúc bạn may mắn!

(Theo RealtyTimes)