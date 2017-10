Cảnh sát Anh sơn móng tay, mang giày cao gót để chống bạo hành

Việc làm nhằm thu hút sự chú ý cho chiến dịch chống bạo lực gia đình, nhưng khi thực hiện đã bị nhiều người phản đối.

Theo Mirror, tuần qua các sĩ quan sở cảnh sát Avon and Somerset xuất hiện quanh khu vực Cardiff, Anh cùng bộ móng tay được tô vẽ và mang giày cao gót sặc sỡ. Họ tham gia vào chiến dịch “Walk a Mile in Her Shoes” (tạm dịch: Đi một dặm với đôi giày của nàng) với mục đích nâng cao nhận thức về nạn bạo hành gia đình.

Một sĩ quan kết hợp đồng phục với giày cao gót màu đỏ.

Phó cảnh sát trưởng Simon Chesterman nhận định việc các đồng nghiệp sơn móng tay và mang giày cao gót là hành động “xấu hổ”. Ông cho rằng mục đích của các sĩ quan là tốt nhưng cách gây sự chú ý này không thích hợp.

Nhiều người khác cũng bày tỏ sự phản đối: “Thay vì lãng phí thời gian và tiền bạc cho việc tô vẽ móng tay họ có thể đi bắt các tội phạm nguy hiểm”.

Chiến dịch “Walk a Mile in Her Shoes” được khởi xướng để truyền tải thông điệp “bạn không thể thực sự hiểu trải nghiệm của người khác cho đến khi bạn đi một dặm trong đôi giày của họ”. Chiến dịch yêu cầu nam giới phải làm điều gì đó.

Cảnh sát sơn móng tay màu sắc sặc sỡ nhầm gây chú ý cho chiến dịch chống bạo hành gia đình.

Sau khi xuất hiện luồng ý kiến trái chiều, các sĩ quan đã được lệnh từ bỏ những hành động này để quay trở lại công việc của mình.

Thảo Nhi