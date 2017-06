Cảnh sát bị đâm tại Michigan, nghi là khủng bố

Nghi can Amor Ftouhi. (Hình: Facebook)



FLINT – Nhà chức trách đang điều tra vụ một cảnh sát viên bị đâm tại phi trường quốc tế Bishop, thuộc thành phố Flint, tiểu bang Michigan, vào sáng thứ Tư. Vụ tấn công được coi là hành động khủng bố. Người cảnh sát, Trung uý Jeff Neville, bị đâm vào cổ và hiện đang trong tình trạng ổn định. Ông được cho là sẽ sống sót. Nghi can, bị bắt sau vụ tấn công, là Amor Ftouhi, một công dân Canada vào Hoa Kỳ bất hợp pháp tại Hồ Champlain, New York, vào ngày 16 tháng 6, và sau đó di chuyển đến Flint.



Theo lời nhà chức trách, nghi can đang ở ngoài khu vực kiểm tra an ninh TSA vào lúc vụ tấn công xảy ra. Ftouhi đã vào một toilet, bỏ ba-lô tại đây, sau đó “bước ra, rút ra một con dao, hét lên từ Allahu Akbar và đâm vào cổ Trung Úy Neville.”



Nghi can, với vũ khí là một con dao 12 inch và một dao răng cưa 8 inch, tiếp tục kêu “Allah” và hét lớn rằng “Các người đã giết người tại Syria, Iraq, và Afghanistan,” và “Chúng ta sẽ cùng chết.” Cảnh sát Neville đã cố gắng chống lại nghi can trong vòng 1 phút, và còng tay kẻ này. Nghi can đã bị thẩm vấn về động cơ gây án và tỏ vẻ hợp tác. Không có dấu hiệu cho thấy Ftouhi có đồng lõa, hoặc có âm mưu lớn hơn.



Nhà chức trách cho biết, có vẻ như nghi can hành động như vậy “là vì lòng thù ghét Hoa Kỳ và một số lý do khác.” Nghi can hiện đang bị truy tố tội “có hành động bạo lực tại phi trường quốc tế,” và có thể sẽ bị truy tố với nhiều tội danh khác trong tương lai. Hoa Kỳ hiện đang hợp tác với Canada để điều tra sự việc.



Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions nói, “Tôi muốn bảo đảm rằng, mọi vụ tấn công nhắm vào những người đang phục vụ và bảo vệ công dân Hoa Kỳ đều sẽ bị điều tra và xét xử theo luật pháp.”



Phi trường Bishop đã bị đóng cửa và di tản trong một thời gian, nhưng sau đó đã hoạt động trở lại.