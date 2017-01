(VienDongDaily.Com - 07/01/2017)

Sở cảnh sát thành phố Garden Grove đang tìm kiếm nhân chứng cho một vụ đụng xe rồi bỏ chạy, xảy ra vào ngày 30 tháng 12. Khoảng 4 giờ sáng, một cảnh sát đang tuần tra trên khu vực đường Fern và đường Garden Grove đã phát hiện một người chạy mô-tô bị thương nằm trên đường. Cảnh sát tin rằng, người chạy mô-tô – một phụ nữ 35 tuổi – là nạn nhân của một vụ đụng xe rồi bỏ chạy (hit-and-run). Người này được đưa vào bệnh viện UCI với nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Debbie Reynolds và Carrie Fisher được an táng tại Hollywood Hills

Nữ tài tử Carrier Fisher vào hôm thứ Sáu đã được an táng bên cạnh người mẹ là nữ tài tử Debbie Reynolds, tại nghĩa trang Forest Lawn, thuộc vùng Hollywood Hills. Ông Todd Fisher, em trai của bà Carrie Fisher, tiết lộ nữ tài tử của Star Wars đã được hỏa táng và tro cốt của bà được đặt trong bình sứ có hình dạng tương tự như một viên thuốc chống trầm cảm. Ông Fisher nói: “Đồ vật yêu thích nhất của Carrie là món đồ trang trí hình viên thuốc Prozac khổng lồ mà chị ấy mua nhiều năm về trước, và cho tới nay vẫn còn chưng trong nhà. Do đó, tôi cảm thấy, còn gì thích hợp hơn nữa để đựng tro cốt chị ấy, bằng một chiếc bình sứ hình viên thuốc chống trầm cảm.”

Ngoài thông tin về việc hỏa táng và chiếc bình đựng tro đặc biệt, ông Fisher không tiết lộ thêm bất kỳ điều gì về tang lễ và hình dáng ngôi mộ của 2 nữ tài tử. Bà Reynolds và bà Fisher sẽ có rất nhiều “người hàng xóm” nổi tiếng tại nghĩa trang, bao gồm Bette Davis, Lucille Ball, Dick Van Patten, Liberace và Florence Henderson. Khu nghĩa trang nằm trên đồi, bên bờ sông Los Angeles đối diện hãng Warner Bros. và các xưởng phim của Disney.

Bà Fisher, công chúa Leia trong 4 phim Star Wars, qua đời ở tuổi 60 vào ngày 27 tháng 12. Mẹ của bà, nữ tài tử Reynolds, ngôi sao của phim “Singin in the Rain” và nhiều phim cổ điển, qua đời 1 ngày sau đó ở tuổi 84.

Knotts Berry Farm sắp bán đấu giá nhiều đồ vật lưu niệm

BUENA PARK – Một xe hơi Model T Ford, 1 xe mui trần Snoopy, và 2 xe tang dùng cho mùa Halloween, là một số các phương tiện di chuyển mà công viên giải trí Knotts Berry Farm sắp bán đấu giá vào tháng 3 tới. Ngoài các loại xe, công viên giải trí 75 năm tuổi còn bán các bức tranh chủ đề Viễn Tây của họa sĩ Paul von Klieben, từng được trưng bày trong nhà hàng Knotts Steakhouse, và một bức tranh rộng 10 feet do họa sĩ Henry H. Cross vẽ vào năm 1893.

Ngoài ra, các fan của Knotts còn có thể đấu giá để mua nhiều vật lưu niệm khác như các tượng trang trí, robot, máy chơi nhạc chạy bằng đồng xu, các bảng hiệu, đầu máy xe lửa chạy hơi nước, và xe gỗ chở hàng. Ông Raffi Kaprelyan, phó chủ tịch hãng Cedar Fair, chủ sở hữu Knotts, quyết định tổ chức cuộc đấu giá nhằm tạo ra không gian trống cho công viên.

Hãng Heritage Auction, nơi tổ chức đấu giá, dự kiến sẽ cung cấp danh sách đầy đủ của mọi đồ vật được đấu giá vào cuối tháng 2. Cuộc đấu giá sẽ diễn ra cuối tháng 3, tại nhà hát Charles M. Schulz của công viên. Những người muốn tham gia đấu giá sẽ được xem trước các món đồ vào 1 tuần trước ngày đấu giá.

Ông Obama xây hàng rào gạch trước biệt thự sắp đến ở

WASHINGTON DC - Một hàng rào bằng gạch đang được xây lên trước biệt thự mà gia đình Tổng Thống Obama sẽ chuyển đến ở sau khi rời Tòa Bạch Ốc. Các bức ảnh được các hãng tin giải trí công bố cho thấy một nhóm thợ xây đang làm việc trước ngôi nhà nằm ở khu Kalorama, thủ đô Washington DC. Bức tường gạch sẽ che chắn ngôi nhà với con đường trước mặt.



Vào tháng trước, ngôi nhà bắt đầu được tu sửa theo các yêu cầu về an ninh của Sở Mật vụ Hoa Kỳ. Theo giấy phép sửa chữa, ngôi nhà sẽ có thêm một hệ thống điện và một lối đi mới. Gia đình ông Obama chỉ còn 2 tuần nữa sẽ chuyển tới đây sinh sống, sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20 tháng 1 tới, ngày diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Gia đình Obama sẽ thuê căn nhà này cho đến khi con gái út Sasha tốt nghiệp trung học.



Biệt thự được xây dựng từ năm 1928, rộng hơn 760 mét vuông, từng thuộc sở hữu cựu thư ký báo chí của Tổng thống Bill Clinton, ông Joe Lockhart và một biên tập viên tờ Glamour Washington. Nó có 9 phòng ngủ, một gara 2 xe, và khoảng sân rộng cho 8 đến 10 xe. Năm 2014, biệt thự được bán với giá gần $5.3 triệu Mỹ kim.

Hoa Kỳ chuyển nhiều thiết bị quân sự đến biên giới Nga

WASHINGTON DC - Hàng trăm xe tăng, xe tải và thiết bị quân sự hạng nặng vừa cập cảng ở Đức trước khi tới Đông Âu, trong chiến dịch gia tăng hiện diện của NATO gần biên giới Nga. Tàu hàng Resolve đã cập cảng ở Đức hôm 4 tháng 1, trong khi 2 tàu khác là Freedom và Endurance có thể tới nơi vào Chủ Nhật. Việc dỡ hàng từ tàu bắt đầu vào thứ Sáu, và các thiết bị quân sự hạng nặng sẽ được chuyển đến Ba Lan bằng đường sắt và đường bộ.

Hoa Kỳ dự kiến chuyển tổng cộng 87 xe tăng Abrams M1A1, 20 pháo Paladin và 136 xe chiến đấu Bradley tới Đông Âu. Ngoài ra, 4,000 lính Hoa Kỳ cũng được thông báo sẽ đóng quân luân phiên ở Ba Lan, các nước vùng Baltic, Bulgaria và Romania. Quân đội Ba Lan và Hoa Kỳ sẽ tổ chức tập trận vào cuối tháng này, mà theo NATO là nhằm trấn an các đồng minh châu Âu khi đối mặt với "hành vi xâm lược" của Nga.

Lữ đoàn Không quân chiến đấu số 10 với 50 trực thăng Black Hawk, 10 trực thăng CH-47 cùng 1,800 người và một tiểu đoàn Không quân riêng biệt với 400 lính và 24 trực thăng Apache cũng được thiết lập ở Đông Âu. Nga đã đáp trả trước các hành động trên của NATO bằng cách đưa các vũ khí hiện đại tới biên giới phía tây, bao gồm vùng Kaliningrad và tổ chức tập trận quy mô lớn.