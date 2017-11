Cảnh sát giả xuất hiện ở Little Saigon?

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hai người tự xưng là cảnh sát Westminster đã đến cơ sở Ana Real Estate của bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên hỏi nơi đặt camera.





(Getty Images)



Vào lúc gần 3 giờ chiều ngày thứ Tư, 1 tháng 11, 2017 có hai người đàn ông da trắng mặc thường phục vào văn phòng Ana Real Estate Ana Funding, Inc tại số 10900 Westminster Ave, Garden Grove do bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên làm chủ.



Trong lúc bà An Nguyễn không có ở văn phòng, hai người này đòi nhân viên Ana Real Estate chỉ cho họ xem chỗ nào đặt máy camera? Nhân viên trong văn phòng yêu cầu họ xuất trình thẻ cảnh sát. Họ cho biết họ là cảnh sát Westminster. Nhân viên trong cơ sở không đồng ý vì cơ sở Ana Real Estate thuộc thành phố Garden Grove, cảnh sát Westminster không có quyền đến hạch hỏi.



Khi vừa được nhân viên báo tin, bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên đã gọi ngay cho Thị Trưởng Westminster trình bày sự việc.



Thị Trưởng Tạ Đức Trí xác nhận, Cảnh Sát Westminster không bao giờ đi làm việc như vậy ở một thành phố không thuộc thẩm quyền của mình.



Đây rõ ràng là hai kẻ giả dạng cảnh sát với âm mưu gì chưa biết. Nên các cơ sở thương mại cũng như các cư dân cần lưu ý đề phòng.