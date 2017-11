Cảnh sát kêu gọi sự trợ giúp tìm kẻ sát hại Hùng Robert Trần

Hùng Robert TrầnSYDNEY - Vào một ngày thứ Bảy và trong một đêm của cuộc bầu cử liên bang năm 2016, Hùng Robert Trần, 24 tuổi, bị bắn chết trên một ngõ cụt trong vùng ngoại ô ở mạn tây nam của Sydney.Các cư dân của Jasmine Crescent ở Cabramatta nghe ba tiếng súng, trước khi một chiếc xe chạy nhanh rời khỏi hiện trường vào ngày 2 tháng Bảy, ngay trước 11 giờ khuya.Sau một năm từ ngày đó, các thám tử cảnh sát tin rằng một người ẩn danh trong cộng đồng có thể nắm giữ thông tin quan trọng “giúp giải quyết vụ án.”Vào ngày thứ Tư, 22 tháng 11, 2017 các viên chức điều tra về cái chết của Hùng Robert Trần đã kêu gọi người ẩn danh đó, người đầu tiên từng liên lạc với nhà chức trách trước đó trong năm nay, và một lần nữa trong tuần này, với thông tin đáng tin cậy về vụ giết người năm 2016.Thám tử thanh tra chính David Laidlaw, thuộc Đội Điều Tra Sát Nhân, nói, “Dựa trên thông tin mà chúng tôi nhận được, chúng tôi tin rằng người này có thể đã gửi email cho Crime Stoppers (Ban Ngăn Chặn Tội Phạm) hai lần trong tháng Chín, và lần thứ ba trong tuần này.”Chánh thanh tra Laidlaw nói rằng cảnh sát sẽ tôn trọng sự ẩn danh của người đó, nhưng kêu gọi đương sự hãy ra mặt. Ông nói thêm rằng các điều tra viên “sẽ không bao giờ gây nguy cơ cho sự an toàn của bất cứ người nào.”Trong đêm Hùng Robert Trần bị sát hại, cảnh sát tin rằng kẻ giết anh đã đánh cắp chiếc xe Volkswagen Golf GTI màu trắng của anh, trước khi châm lửa đốt xe trên đường Merrylands Road ở Greystanes, nơi xác chiếc xe bị thiêu rụi đã được tìm thấy năm ngày sau đó.Một chiếc can nhựa màu đỏ 20 lít, mang nhãn hiệu Scepter, đã được cảnh sát thu hồi được xác xe.Vào năm ngoái, các thám tử thuộc Đội Điều Tra Sát Nhân của Bộ Chỉ Huy Tội Phạm Tiểu Bang, và Bộ Chỉ Huy Khu Vực Địa phương Cabramatta, đã thành lập nhóm Strike Force Mackey để điều tra về những tình huống xung quanh vụ giết chết Hung Robert Trần.Từ đó nhóm này xác đụng rằng Hùng đã gặp ít nhất ba người trên con đường nơi anh chết, tất cả đều là những người mà anh quen biết. Chánh thanh tra Laidlaw nói, “Chúng tôi biết có nhiều người ở đó biết nhiều hơn so với những điều họ nói với chúng tôi. Đây là lúc họ nên lên tiếng.