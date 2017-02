Cảnh sát nghi Đoàn Thị Hương được trả tiền trong vụ ám sát ông Kim

Ông Thạnh (bên trái), cha cô Hương, cho biết gia đình ông quá mệt mỏi trong hơn một tuần qua vì vụ con gái bị bắt trong một án mạng gây chấn động khắp thế giới. (VietnamNet)

KUALA LUMPUR - Cô Đoàn Thị Hương vẫn tiếp tục là nhân vật được chú ý nhiều nhất trong vụ ám sát Kim Chính Nam tại Mã Lai Á. Tại Nam Định, cha của cô cho biết gia đình quá căng thẳng trong hơn một tuần qua.

Không chỉ tại Mã Lai Á và Việt Nam, tin về cô cũng được nhiều người quan tâm tại Nam Hàn ngày thứ Năm, mặc dù nạn nhân Nam là anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn. Cô Hương cũng có liên hệ đến một số “bạn” nam ở Nam Hàn, như được ghi nhận trong các bản tin trong hơn một tuần qua. Sau đây là một số tin mới về nữ nghi can, 28 tuổi, quê ở Nam Định.



Nhà chức trách tại Mã Lai Á cho biết Đoàn Thị Hương đã “được trả tiền” để thực hiện vụ ám sát Kim Chính Nam. Họ chưa nói Hương có biết đây là một vụ sát nhân hay không.





Cô Hương trong hình biên bản của cảnh sát.



Ông cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar cho biết thêm rằng nữ nghi can người Nam Dương, cô Siti Aisyah, 25 tuổi, cũng đã nhận tiền để thực hiện vụ đầu độc chớp nhoáng.



Tuy nhiên, ông Bakar không cho biết hai phụ nữ trẻ tuổi này có bị tình báo Bắc Hàn lợi dụng hay không. Ông cũng không nói rõ hai cô nhận được bao nhiêu tiền.



Trước đó, trong cuộc họp báp ngày thứ Tư, ông Bakar cho rằng hai nữ nghi phạm “biết rõ việc mình làm,” và “đã được huấn luyện” để thực hiện vụ giết người. Trước đó, giới truyền thông Mã Lai Á từng nói rằng hai cô Hương và Siti đều khai “bị lừa” tham gia vào vụ ám sát.



Trong khi đó, sau hơn một tuần im tiếng, báo chí nhà nước Bắc Hàn hôm thứ Năm đã lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra của Malaysia về vụ ám sát ông Nam. Bắc Hàn nói là cuộc điều tra có nhiều khe hở, và tệ hơn nữa, cộng sản Bắc Hàn cho là chính Mã Lai Á đã làm cho Kim Chính Nam bị thiệt mạng.



Tại Nam Hàn, một nước tự do luôn lo ngại bị Bắc Hàn xâm lăng, giới truyền thông đã hầu như dồn hết tin tức vào vụ ám sát và tin rằng chính chế độ cộng sản Bình Nhưỡng của lãnh tụ Kim Chính Vân đã gây ra cái chết cho anh mình.



Kim Chính Nam thiệt mạng sau khi bị tấn công ngày13 tháng 2 tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur, trong lúc đang chuẩn bị đáp một chuyến bay hạng rẻ tới Macau, Trung Quốc.



Mỹ và Nam Hàn đều tin điệp viên Bắc Hàn đã có dính líu tới vụ này.

Trong khi đó, cộng sản Bình Nhưỡng vẫn chối quanh co, chưa xác nhận rằng người bị giết chính là anh của lãnh tụ Kim Chính Vân. Bắc Hàn cũng đã siết chặt vùng biên giới với Trung Quốc, nhằm giới hạn tin tức về vụ ám sát không lọt vào nước để người dân được biết.



Tại Việt Nam, một linh mục quản xứ ở Nam Ðịnh có nói với đài BBC rằng gia đình của ông Đoàn Văn Thạnh đã quá căng thẳng vì vụ này. Ông Thạnh, 63 tuổi, là cha của cô Đoàn Thị Hương. Gia đình cô theo đạo Công Giáo. Từ ngày biết quê quán của cô, hàng chục đoàn báo chí đã tìm đến nhà để nói chuyện với ông Thạnh, khiến ông quá mệt mỏi.



Ông có noi với báo chí trong nước rằng cô Hương đã rời gia đình khoảng 10 năm trước, thường nói là sống và làm việc ở Hà Nội. Thỉnh thoảng cô mới về thăm gia đình, và mỗi lần như vậy thì cô chỉ quanh quẩn trong nhà, tránh tiếp xúc với hàng xóm láng giềng. Lần cuối cùng cô về thăm cha và mẹ kế là vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.



Vào ngày thứ Năm 23/2, trả lời BBC từ xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, Nam Ðịnh, Linh Mục Phạm Xuân Thi, giáo xứ Phương Lạc, nói với đài BBC, “Hôm nay, ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương có đến gặp tôi nhờ có thể giúp hoặc khuyên gì cho gia đình.”



“Tôi nhận thấy ông ấy có phần căng thẳng, vì quá tải do họ làm nghề nông, không quen tiếp xúc với báo giới mà bỗng nhiên nay phải tiếp quá nhiều đoàn phóng viên, nhà báo đến hỏi chuyện trong lúc gia đình không biết số phận con mình sẽ ra sao, cũng chẳng biết nhờ cậy luật sư như thế nào.



“Trước khi vụ việc xảy ra, Đoàn Thị Hương sinh ra trong gia đình có cuộc sống bình bình, kinh tế làng nhàng như những nhà ở đây thôi. Gia đình cho tôi hay rằng, năm 19 tuổi, cô ấy đi học Dược ở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp thì học thêm kế toán. Tôi còn nghe rằng trước lúc đi Malaysia [sau Tết vừa qua], Hương còn được mẹ kế cho tiền.



“Nhìn chung thì Hương không có biểu hiện gì tiêu cực, ngoài chuyện cô ấy mỗi năm chỉ về nhà đôi ba lần khi có việc gia đình. Theo như tôi thấy, có thể Hương đua đòi, bị dụ dỗ hoặc tống tiền nên phải tham gia vụ việc như vậy ở nước ngoài.”