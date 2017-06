Cảnh sát, thanh tra nhận hối lộ trong vụ "logo xe vua" không bị truy tố

Vân thời điểm bị bắt. (VnExpress)



SÀI GÒN - Bắt được cả một đám người hai năm trước vì tội in logo giả, hối lộ cảnh sát để làm ăn. Thế nhưng đến nay chưa có một ai trong nhóm 80 cảnh sát từng nhận hối lộ bị đưa ra tòa.

Phòng biện lý (VKSND) tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thới, 41 tuổi, Lê Thị Cẩm Vân, 35 tuổi. Hai người này cầm đầu đường dây mua bán "logo xe vua" để giúp xe vận tải chở quá nặng nhưng vẫn có thể lưu thông nhờ logo giả.



Ngoài Thới và Vân, còn có bảy người khác bị truy tố các tội hối lộ và làm môi giới hối lộ, trong đó có Nguyễn Cảnh Chân, 44 tuổi, ngụ Đồng Nai.



Theo kết quả điều tra, năm 2014-2015, nhóm Thới lập đường dây bán "logo xe vua" cho các tài xế, chủ xe tải thường chạy trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương và Sài Gòn để không bị cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra khi chở hàng quá trọng tải. Giá mỗi logo được bán khoảng $130 mỗi tháng.



Sau khi "bắt tay" với các CSGT và Thanh Tra Giao Thông, Thới và Trần Quốc Thái, 46 tuổi, in logo có số 68 và chữ "Garage Thành Đô," còn bà Vân in logo "xe chở hàng" bán cho các chủ xe dán ở kính trước - ký hiệu cho những CSGT đã nhận tiền bảo kê - tránh huýt còi kiểm tra.





Mỗi logo được bán giá $130 đô mỗi tháng.



Thới và đồng phạm đã bán logo được gần 23 tỷ đồng ($1 triệu Mỹ kim). Họ dùng một phần tiên để hối lộ cảnh sát giao thông, nộp phạt cho các chủ xe đã mua logo (chẳng may vẫn bị phạt), còn lại bỏ túi riêng.



Trong đường dây làm ăn bất chính này, Chân đóng vai trò làm môi giới đưa hối lộ cho CSGT và Thanh Tra Giao Thông tỉnh Đồng Nai gần $57,000; hưởng lợi $13,000. Thái thừa nhận đưa hối lộ hơn $96,000, bỏ túi riêng 360 triệu; Thới lót tay cho cảnh sát 5 tỷ, hưởng lợi gần 17,5 tỷ đồng.



Riêng Vân bán logo được gần 8 tỷ đồng, hối lộ gần $16,000, thu lợi bất chính gần $70,000 còn lại nộp phạt cho những tài xế bị phạt



Thới và đồng phạm cho biết đã đưa hối lộ cho 62 cảnh sát và 18 thanh tra giao thông tại nhiều tỉnh thành. Nhà chức trách đã triệu tập những cán bộ này nhưng không ai thừa nhận.



Cơ quan điều tra xác định, việc bán logo thu tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ chức năng để không xử phạt xe quá tải là có thật. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị cáo thì không có tài liệu, chứng cớ khác chứng minh cảnh sát và thanh tra giao thông đã nhận hối lộ nên không có cơ sở khởi tố.

Gần hai năm trước, hàng trăm cảnh sát đã ập vào nhiều căn nhà tại Sài Gòn bắt bảy nghi can liên quan đến đường dây này. Thới nhanh chân bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú.