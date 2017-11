Cảnh sát tìm thêm nạn nhân cao niên gốc Á từng bị cướp

Nghi can Lawrence CarterSAN JOSE - Một anh 21 tuổi ở San Jose đã bị bắt liên quan đến một loạt những vụ cướp có vũ khí và dùng vũ lực nhắm vào những người lớn tuổi gốc Á Đông, theo Sở Cảnh Sát San Jose cho biết.Lawrence Carter bị bắt ngày thứ Năm tuần qua, 26 tháng 10, và bị giam trong nhà tù Santa Clara County Jail, với ba tội ăn cướp, hai tội ngược đãi người cao niên, tấn công bằng một thứ vũ khí gây chết người, và hủy hoại tài sản.Carter bị nghi ngờ thực hiện ít nhất bảy vụ cướp nhắm vào các phụ nữ cao niên gốc Ấn Độ và Á Châu, từ tháng Bảy tới tháng Chín. Trong những vụ cướp, nghi can thường tìm cách tới gần nạn nhân, hỏi đường và bất ngờ chụp lấy dây chuyền vàng họ đeo nơi cổ, và trong một vụ cướp, nghi can đã dùng một khẩu súng.Video giám sát an ninh cho thấy một trong những vụ cướp xảy ra ở giữa đường. Người ta nhìn thấy nghi can bước tới phía hai người phụ nữ lớn tuổi, hành động như thể anh ta nhờ họ chỉ đường, trước khi giựt dây chuyền vàng từ cổ của một bà cụ 85 tuổi.Sam Huỳnh, con của bà cụ bị giật dây chuyền, nói với đài NBC vùng San Francisco, “Tôi rất sửng sốt. Lúc đó mẹ tôi tìm cách đẩy lui và chụp lấy lại dây chuyền, cũng may bà không bị thương.”Một trong những món đồ mà tên cướp để rớt tại hiện trường là một tờ biên lai. Các nạn nhân trao tờ đó cho cảnh sát, và thám tử truy dò tờ giấy tới tận một cửa hàng, và sau đó tới nghi can Carter.Sam Huỳnh nói, “Có lẽ anh ta cũng đã nhiều lần cướp giựt những người khác trong khu phố. Chúng tôi không muốn anh ta ở quanh đây.”Vì đang bổ túc hồ sơ truy tố Carter, cảnh sát đang kêu gọi những ai từng là nạn nhân của Carter thì hãy lên tiếng. Các thám tử tin rằng Carter đã gây ra nhiều vụ cướp ở San Jose và các thành phố khác trong vùng San Francisco.