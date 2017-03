Cảnh sát viên từng giúp em bé chào đời đã chết vào ngày sinh nhật của em

Ông Shawn Anderson từng giúp em bé này chào đời một năm trước đây. (Baton Rouge Police Facebook)BATON ROUGE - Cách đây một năm, một gia đình ở tiểu bang Louisiana, đã ca ngợi một cảnh sát viên vì ông giúp hạ sinh đứa con của họ ở bên đường. Đầu tuần này họ đau lòng và thương tiếc trước cái chết của ông ấy.Trung sĩ Shawn T. Anderson, 43 tuổi, thuộc Sở Cảnh Sát East Baton Rouge, bị bắn vào tối thứ Bảy, 18 tháng Ba, trong khi thực hiện một cuộc điều tra với một đồng đội.Văn bản từ Sở Cảnh Sát viết, “Trung sĩ Shawn Anderson qua đời sau một cuộc đấu súng, trong đó nhiều phát súng được bắn. Ông ấy và một cảnh sát viên khác đã tới một cơ sở kinh doanh, để điều tra một vụ hiếp dâm.”Ông Anderson đang điều tra ở gần một tiệm hớt tóc tại East Baton Rouge, và rồi đấu súng với nghi can trước khi bị thiệt mạng.Sở Cảnh Sát đăng một mục trên trang Facebook của họ hôm Chủ Nhật, nói rằng cách đây đúng một năm ông Anderson giúp hạ sinh một em bé ở bên vệ đường.Mục đăng ấy viết, “Nhìn thấy Declan mừng ngày sinh nhật của bé hôm nay là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng trung sĩ Anderson vẫn tiếp tục sống, qua vô số cách thức mà ông tác động tích cực đến rất nhiều người. Chúc mừng sinh nhật Declan! Chúng tôi may mắn có một lời nhắc nhở về việc trung sĩ Anderson phục vụ cho cộng đồng của ông!”Ông Anderson đã bắt đầu làm việc tại Sở Cảnh Sát vào năm 1999. Ông đã được trao giải thưởng Life Saving Award trong năm 2010, vì cứu sống một người phụ nữ trên cầu Old Mississippi Bridge, và được công nhận vì thi hành hơn 60 trát tòa có mức nguy cơ cao trong năm 2013, với tư cách là một phần của đội SWAT, mà không bị thương hoặc không bắn một phát súng nào cả.Cảnh sát trưởng Sid Gautreaux của East Baton Rouge nói, “Lòng chúng tôi tan nát, khi chúng tôi đau buồn vì một người anh em của chúng tôi.”Một nghi can đã bị bắn và bị thương trong vụ ấy. Nhà chức trách chưa công bố danh tánh của nghi can.Cảnh sát trưởng Carl Dabadie nói, “Tôi nghĩ rằng chúng tôi là một cộng đồng cầu nguyện nhiều. Tôi nghĩ rằng cần có những suy nghĩ và những lời cầu nguyện ở đây, và chúng tôi đến với nhau giống như xưa nay chúng tôi luôn luôn đến với nhau. Chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không như vậy ở đây.”