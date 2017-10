Cao Thái Hà xin lỗi khán giả vì đã phẫu thuật thẩm mỹ

Cao Thái Hà cho biết, mấy ngày qua khi cô đăng ảnh lên trang cá nhân, một số khán giả thắc mắc trông gương mặt cô có vẻ khác trước. Lúc đó, cô cảm thấy có lỗi với những ai đã yêu thương mình. Song, nghĩ lại, trước đây từng nhiều lời bị từ chối giao vai lớn chỉ vì gương mặt quá góc cạnh, toàn bị giao vai ác, cô muốn thay đổi hình ảnh để có cơ hội đảm nhận nhiều tuyến nhân vật khác nhau. ‘Tôi nhớ như in cảm giác khi mình chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng một vai diễn điện ảnh, lại bị nhà sản xuất thay thế phút chót vì gương mặt tôi khá to, họ sợ lên khung hình không đẹp. Đó là lý do tôi quyết định đau đớn để dao kéo’.