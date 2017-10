Cao to hơn bạn bè, Lukaku từng bị nghi gian lận tuổi

Mẹ của tiền đạo MU phải mang giấy khai sinh của con để chứng minh con đúng độ tuổi yêu cầu.

Lukaku cao to vượt trội so với bạn khiến mẹ phải mang giấy khai sinh đi chứng minh. Ảnh: Sun.

Thể hình cao to giúp Lukaku có nhiều lợi thế trong những pha tranh chấp nhưng lại khiến anh gặp nhiều rắc rối ngày nhỏ. Tiền đạo 24 tuổi rất khó khăn mỗi khi thuyết phục người khác rằng anh đang thi đấu đúng độ tuổi, không gian lận.

Theo The Sun, Lukaku bắt đầu thi đấu và ghi bàn năm 12 tuổi nhưng nhiều đối thủ của anh cho rằng Lukaku lớn hơn tuổi của họ. Đại diện Mino Raiola chia sẻ với Expressen: “Tôi phải nói chuyện với mẹ của cậu ấy. Bà luôn tranh cãi với những bà mẹ khác, những người nghĩ thằng bé không phải 12-14 tuổi như bạn bè. Mọi chuyện om sòm hơn khi Lukaku ghi tới 3-4 bàn thắng. Cậu ấy to lớn và khỏe mạnh và những người khác kêu than cậu ấy thi đấu không đúng độ tuổi nên mẹ Lukaku phải mang giấy khai sinh đi để chứng minh. Cậu ấy sinh ra ở Bỉ nhưng vài người phao tin là sinh ra ở châu Phi”.

Tiền đạo MU và mẹ. Ảnh: Sun.

Tiền đạo 24 tuổi có 16 bàn thắng từ đầu mùa cho CLB MU và tuyển Bỉ. Tuy nhiên ba trận gần đây, Lukaku “im hơi lặng tiếng” trong các trận đấu của Quỷ đỏ.