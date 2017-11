Cặp đôi lệch tuổi chết trong khách sạn ở Sài Gòn

– Nhân viên khách sạn hốt hoảng khi phát hiện cặp đôi lệch tuổi thuê phòng đã tử vong trong khách sạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Sài Gòn đang phối hợp cùng Công an Q.11 điều tra vụ cặp nam nữ lệch tuổi tử vong trong 1 khách sạn trên địa bàn. Đến nay, công an xác định 2 nạn nhân là ông T.T.N (SN 1968, ngụ Q.3) và chị L.T.V (SN 1987, ngụ Q.Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/11 ông N và chị V đi trên 1 xe gắn máy đến khách sạn M.N nằm trên đường Hòa Bình, P.5, Q.11 để lưu trú qua đêm. Từ đó, đôi nam nữ không ra khỏi phòng.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm

Đến trưa 13/11, nhân viên khách sạn lên phòng kiểm tra, gọi cửa thì không thấy ai trả lời. Dùng khóa dự phòng mở vào trong, nhân viên khách sạn gặp khó khăn khi cửa bị gài chốt an toàn.

Qua khe cửa, nhân viên khách sạn hốt hoảng khi phát hiện người phụ nữ nằm bất động trên giường.

Nhận tin báo, công an đến kiểm tra, phá cửa vào trong. Tại hiện trường, công an ghi nhận người phụ nữ nằm tử vong trên giường trong tình trạng đắp chăn bông. Trong phòng vệ sinh phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngoài ra, theo ghi nhận tài sản của 2 nạn nhân vẫn còn nguyên trong phòng.

Theo thông tin khám nghiệm ban đầu, chị V tử vong nghi vấn do bị bóp cổ; còn ông V chết do treo cổ. Điều tra sơ bộ cho thấy, khả năng đây là mối quan hệ tình cảm ngoài vợ ngoài chồng.

Nữ tiếp viên quán karaoke bị người tình giết trong khách sạn Đưa người tình là tiếp viên quán karaoke vào khách sạn để ‘tâm sự’ thì xảy mâu thuẫn, nam thanh niên đã ra tay sát hại…

Thiếu niên sát hại người đàn ông, nhét xác dưới gầm giường khách sạn Khải cho rằng, người đàn ông lớn tuổi đang dụ dỗ mình để quan hệ đồng giới nên trong lúc lời qua tiếng lại đã sát hại ông này rồi giấu xác dưới gầm giường tại khách sạn.

Luật sư vào khách sạn hạng sang tìm chứng cứ vụ Phương Nga Để tìm chứng cứ chứng minh cho mối quan hệ tình cảm giữa Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ, luật sư Dũ đã phải tìm đến các khách sạn, resort từ Huế vào tới Phú Quốc để thu thập thông tin lưu trú của họ.

Đột kích hàng loạt điểm ăn chơi trong khách sạn ở Sài Gòn Lúc rạng sáng, lực lượng công an đã đột kích vào nhiều khách sạn, phát hiện các tụ điểm thác loạn của dân chơi.

Linh An