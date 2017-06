Cars 3 (Vương Quốc Xe Hơi, phim 3)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 16 tháng Sáu, 2017

Hãng phim: Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios

Đạo diễn: Brian Fee

Tác giả kịch bản: Daniel Gerson

Diễn viên: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Bonnie Hunt, Cheech Marin, Kerry Washington, Nathan Fillion, Lea DeLaria, Armie Hammer, Cristela Alonzo, Jeff Gordon, Richard Petty, Chase Elliott, Ryan Blaney, Daniel Suarez, Bubba Wallace

Thể loại: Phim hoạt họa, gia đình

Bị qua mặt bất ngờ bởi một thế hệ xe mới với những tay đua nhanh như chớp, tay đua xe huyền thoại Lightning McQueen (McQueen Nhanh Như Chớp) bị đẩy ra khỏi môn thể thao mà anh yêu thích từ lâu. Để trở lại cuộc thi đấu, anh sẽ cần sự trợ giúp của Cruz Ramirez, một kỹ thuật viên đua xe trẻ tuổi, với kế hoạch giành chiến thắng của anh. Sự hồi phục thanh danh càng được thêm phấn khởi bởi chiếc xe Fabulous Hudson Hornet có động cơ khá mạnh, và vài biến chuyển bất ngờ cho McQueen Nhanh Như Chớp. Cuộc thử tài sắp tới cho thấy chiếc xe mang số 95 vẫn chưa chắc hết thời trong nỗ lực giành chức vô địch, trên sân khấu lớn nhất của cuộc đua Piston Cup Racing!





47 Meters Down (Sâu 47 Mét Dưới Biển)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 16 tháng Sáu, 2017

Hãng phim: Entertainment Studios Motion Pictures

Đạo diễn: Johannes Roberts

Tác giả kịch bản: Johannes Roberts, Ernest Riera

Diễn viên: Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine

Thể loại: Phim hành động, ly kỳ hồi hộp

Để hồi phục tâm lý sau một cuộc tình bị đổ vỡ, Lisa (do Mandy Moore đóng vai) đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới khi đi nghỉ mát ở Mexico. Mặc dù vậy, cô cần thêm một chút thuyết phục, khi cô em gái Kate (do Claire Holt đóng vai) táo bạo của cô gợi ý họ đi lặn ngắm cá mập với một số người dân địa phương.

Khi ở dưới nước trong một chiếc lồng bảo vệ, Lisa và Kate bắt gặp một lần trong đời, mặt đối mặt những con cá mập Great Whites. Nhưng khi nỗi sợ nhất của họ trở thành sự thật, là chiếc lồng bị đứt khỏi chiếc thuyền, họ rơi xuống đáy biển, quá sâu nên không thể gọi radio cầu cứu, mà không làm cho họ dễ bị tổn thương đối với những con cá mập kinh hãi, nguồn cung cấp dưỡng khí của họ cũng giảm nhanh.

Phim “47 Meters Down” là một câu chuyện khủng khiếp về sự sống còn, được đặt bối cảnh trong lãnh địa của những sinh vật hung dữ nhất của đại dương.





Once Upon a Time in (Một Thuở Nọ Ở Venice)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 16 tháng Sáu, 2017

Hãng phim: RLJ Entertainment

Đạo diễn: Mark Cullen

Tác giả kịch bản: Mark Cullen, Robb Cullen

Diễn viên: Bruce Willis, John Goodman, Jason Momoa, Thomas Middleditch, Famke Janssen, Adam Goldberg, Kal Penn

Thể loại: Phim hài, hành động

Bruce Willis đóng vai Steve Ford, điều tra viên chính của Venice Beach: một thám tử ử tốt với các phụ nữ, xấu với những cú đấm, và rất mê chơi với con chó Buddy của ông. Nhưng khi con vật cưng của ông bị bọn côn đồ địa phương đánh cắp, Steve liên minh một cách đáng ngờ với Spyder (do Jason Momoa đóng vai), tay trùm quỷ quyệt của nhóm đó. Hợp lực với người bạn thân nhất của ông (do John Goodman đóng vai), Steve cần dùng “súng lớn” khi truy lùng bạch phiến và tiền mặt bị đánh cắp của Spyder, để trả lại cho y và đưa con Buddy về nhà. Thomas Middleditch Famke Janssen và Kal Penn cùng diễn xuất trong phim hành động hài hước đầy súng đạn này, cho thấy một người sẽ làm những gì vượt xa giới hạn, chỉ vì con chó của họ.