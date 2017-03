Cát Tiên Trần, người hướng dẫn Kundanili Yoga (kỳ 1)

Bài BĂNG HUYỀN

Làm sao để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực do nhịp sống căng thẳng hiện đại đem lại khi ta phải đối diện với những lo toan của đời sống, bị stress vì công việc?

Với chị Cát Tiên Trần (Tên tâm linh trong Kundanili Yoga là Taranjot Kaur) thì Kundanili Yoga chính là chìa khóa vàng giúp chị chăm sóc sức khỏe thể chất và phương pháp trị liệu stress hiệu quả, tự nhiên nhất.

Chị Cát Tiên cho rằng những áp lực của cuộc sống hiện đại rất dễ làm con người sao nhãng chăm sóc cơ thể của mình. Việc thực hành Yoga nói chung, hay riêng với Kundanili Yoga là bộ môn mà chị đang là người hướng dẫn cho các học viên trong cộng đồng, sẽ giúp tăng sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể, giúp phục hồi sự ổn định trong cơ thể, tăng cường sự mạnh mẽ, dẻo dai của cơ bắp, xương cốt, máu huyết lưu thông, cải thiện hô hấp, điều hòa nội tiết.





Cát Tiên Trần đang hướng dẫn bài tập Kundanili Yoga tại trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Quá trình thực hành Kundanili Yoga đều đặn không chỉ mang lại sức khỏe từ bên trong, giúp cơ thể dẻo dai, linh hoạt mà còn giúp người tập cảm nhận sự yên tĩnh và sự hợp nhất của bản thân với môi trường chung quanh, giúp làm êm dịu thần kinh.



Thông thường, chúng ta hít thở không sâu và không thực sự để tâm tới việc hít thở. Khi tập luyện Yoga nói chung, hay riêng với Kundanili Yoga, phương pháp hít thở khoa học sẽ giúp người tập cách thức để sử dụng hai lá phổi hợp lý nhất. Nó không chỉ giúp thông thoáng mũi mà còn giúp phục hồi năng lượng, tái tạo lại năng lượng đã mất trong quá trình làm việc và học tập, mà sẽ luôn tạo cho người tập có cảm giác khỏe mạnh, yêu đời và tràn đầy sức sống, giúp làm dịu đi những xúc cảm náo loạn, những bất an về tinh thần, mang đến sự sáng suốt và điềm tĩnh cho tâm trí.



Vì hệ thần kinh hoạt động như một cơ quan trung gian giữa thể xác sinh lý và thể xác tâm lý. Nên tập luyện Yoga và đặc biệt là Kundanili Yoga sẽ tạo nên tác động kỳ diệu qua việc làm thư giãn thể xác và làm êm dịu trí não. Giúp người tập có sức mạnh về tinh thần, vững vàng về tâm trí, nhìn lại nội tâm, tinh thần của mình nhiều hơn. Sẽ không bị dao động từ bên ngoài. Biết buông bỏ những hờn giận. Không ích kỷ, biết yêu thương nhiều hơn và sống an lạc.



Còn với những người bị đau đớn thể xác do bệnh tật, thì cái khổ của tinh thần còn nặng nề hơn nhiều, nhất là khi mắc phải những căn bệnh nan y, việc luyện tập Yoga hay Kundanili Yoga sẽ giúp người tập đối phó với sự đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Kundanili yoga và thầy Yogi Bhajan

Chị Cát Tiên giới thiệu, “Kundanili yoga bao gồm những tư thế, kết hợp với các câu tụng chú, thiền và thư giãn. Các bài tập Kundanili yoga tác động trên mọi vị trí của cơ thể, các tư thế vặn người, cúi gập hoặc kéo giãn cơ, gây sức căng thích hợp trên các khớp, dây chằng, những vùng cơ thể như ở vùng cổ, vai, bụng và đặc biệt là cột sống, giúp cột sống dẻo dai hơn. Sự căng giãn các động tác kết hợp với nhịp thở sâu, làm gia tăng tuần hoàn máu đến từng tế bào, cung cấp nhiều oxy và năng lượng.

“Kundanili yoga vốn được hình thành, tập luyện và giữ bí mật trong suốt thời gian dài ở Ấn Độ, đến năm 1969, Kundanili yoga mới được truyền dạy ở California, Mỹ và hiện nay được luyện tập rất nhiều nước trên thế giới. Người có công đưa Kundalini yoga ra ngoài Ấn độ là Thầy Yogi Bhajan (Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji- sinh năm 1929, mất năm 2004). Thầy đã học Kundalini Yoga với Thầy Sant Hazara Singh tại Ấn Độ và Thầy Yogi Bhajan đã trở thành một master khi mới mười sáu tuổi.

“Vào năm 1968, thầy Yogi Bhajan sang Canada trước. Đến đầu năm 1969 thầy Yogi Bhajan mới sang Mỹ. Thời xưa Kundanili yoga không truyền bá ra công chúng, nhưng khi thầy Yogi Bhajan qua Mỹ thấy những người trẻ bên Mỹ muốn tìm cảm xúc mạnh mẽ bằng việc chơi ma túy. Thầy mới quyết định dạy môn Kundanili yoga phổ biến ra cho mọi người. Vì Kundanili yoga cũng cho người học những cảm giác mạnh mẽ như vậy nhưng không hại, mà còn giúp những người nghiện ma túy cai nghiện, chữa lành thân thể và trí óc của họ.



“Vào tháng 7 năm 1969, thầy Yogi Bhajan đã lập ra tổ chức phi lợi nhuận 3HO Foundation (tổ chức Healthy, Happy, Holy) tại vùng Los Angeles. Năm 1994, 3HO đã trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc với vai trò là một tổ chức phi chính phủ (NGO). Từ đó đến nay tổ chức 3HO đã có rất nhiều trung tâm khắp nơi trên nước Mỹ và hàng chục quốc gia khác trên toàn thế giới.



“Ý nghĩa của tên hội, 3 chữ H là Healthy = sức khỏe, Happy = hạnh phúc và Holy = Thánh Thiện, O = Organization. Tên của hội mang ý nghĩa là bất cứ ai cũng có quyền có sức khỏe, hạnh phúc và thánh thiện.”

Cơ duyên đến với Kundanili yoga

Chị Cát Tiên cho biết trước khi học Kundanili yoga, chị đã từng ghi danh học hai lớp yoga tại trường Golden West College, nhưng đây chỉ là yoga thông thường mà mọi người thường học. Đến năm 2012, tại Seventh Chakra yoga studio (ở Hungtington Beach) là nơi chị cho hai con theo học yoga (một tuần một lần, học từ năm 2008), lớp của hai con đổi qua cô giáo mới. Cô giáo này đang học Kundanili yoga sắp ra trường, cần phải có thời gian thực tập, nên đã dạy cho hai con chị Kundanili yoga, khi ngồi xem cô giáo dạy cho hai con, chị biết rằng đây chính là môn yoga mà từ đó tới giờ chị muốn tìm kiếm. Nó không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà cả về tâm linh nữa. Vì có thiền trong đó.



Cô giáo đã khuyên chị đi tập thử, chị đã ghi danh học thử. Vì bấy giờ, ngay tại Seventh Chakra yoga studio đang có khóa dạy level 1 của Kundanili yoga, họ có buổi dạy giới thiệu cho mọi người (chưa phải là học viên) vào học thử vào ngày cuối tuần, nhưng chỉ mỗi tháng 1 lần, một buổi học khoảng 1 tiếng rưỡi, tập một bài thôi. Chị đóng tiền học được 3 lần trong 3 tháng liên tiếp thấy thích quá nên quyết định ghi danh để học khóa level 1 được tiếp tục mở vào mùa thu năm 2012.



Chị Cát Tiên kể, “Khóa học level 1 Kundanili yoga kéo dài 10 tháng, gồm 200 giờ học. Học vào ngày cuối tuần, thứ Bảy học từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, Chủ Nhật học từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cái khó khi theo học Kundanili yoga lúc bấy giờ vì là người có gia đình, nên cần có người trông coi con cho mình đi học suốt 12 tiếng vào ngày học cuối tuần. May mắn là tôi được ông xã giúp.”

Nội dung của khóa học Kundanili yoga

Theo chị Cát Tiên, Kundanili yoga không học tư thế nhiều như yoga thông thường. Mãi về sau của khóa học level 1 mới học các tư thế. Lúc đầu, học lý thuyết nhiều. “Lý thuyết giúp mình hiểu rõ về Kundanili yoga, học về lịch sử của môn học, học về trí óc của mình, về thiền giúp cho mình ra sao, học về cấu trúc cơ quan nội tạng, về các luân xa (huyệt đạo) trên cơ thể, về cách ăn uống ra sao để giữ sức khỏe.

“Phần lý thuyết chiếm 80% của khóa học. Còn các thế của Kundanili yoga có những bài tập động tác kết hợp hơi thở, tư thế tay, những lời tụng chú. Học cách đọc lời chú để dẫn dắt hệ thống năng lượng như thế nào, những cái đó ảnh hưởng đến mình như thế nào.”



Tuy chưa học các tư thế yoga nhiều, nhưng thời gian học lý thuyết của khóa học, yêu cầu của khóa học là các học viên phải thực tập Sadhana. Phần Sadhna tự mỗi học viên phải tự tập mỗi ngày tại nhà.



Chị Cát Tiên giải thích, “Mỗi lần tập Sadhna cộng với vừa thiền vừa tụng chú, tổng cộng khoảng 2 tiếng rưỡi mỗi ngày, phải đều đặn 40 ngày liên tục. Nếu bỏ tập 1 ngày, thì phải tính lại từ đầu. Sau 40 ngày, mình muốn tập tiếp 40 ngày nữa thì tiếp tục. Để tập Sadhna, mình cần phải dậy sớm, tốt nhất là 4, 5 giờ sáng, nên mình phải ngủ sớm, dậy sớm để tập. Đây là điều khó khăn cho học viên theo học khóa học này, nhất là người có gia đình, có việc làm. Lý do tập bài tập này là để thay đổi thói quen xấu (thức khua, dậy trễ chẳng hạn) của mình. Việc tập luyện 40 ngày liên tiếp là vì cần 40 ngày trở lên mới hình thành một thói quen mới, nếu tập tiếp 40 ngày nữa thì mới thành thói quen trong người mình, và mình tập 1000 ngày thì mình làm chủ nó.



“Yêu cầu tối thiểu người tập phải tự tập 40 ngày liên tiếp vì muốn người tập cần phải có sự nhẫn nại, kiên trì để có thể đi đến cùng.



“Khi tập Sadhna, nếu mình không có thời gian, mình có thể rút ngắn lại thời gian cho từng động tác, thay vì 2 tiếng rưỡi, thời gian ngắn lại không sao hết. Sau khi tập xong, bắt buột phải có thời gian thư giãn, khoảng 5-7 phút. Thật ra mỗi động tác tập phải đúng thời gian quy định thì mới hiệu quả, không đủ thời gian thì cũng có hiệu quả, nhưng không bằng tập đúng thời gian. Nhưng không được tập nhiều hơn thời gian quy định.



“Theo tôi nghĩ, có thể hồi xưa người tập bị tẩu hỏa nhập ma do không có người hướng dẫn theo thứ tự từng động tác, họ đã tập quá sức. Còn nếu mình theo đúng thứ tự các động tác, có người dẫn dắt, biết sức của mình mà tập thì không bị rối loạn kinh mạch hay còn gọi là tẩu hỏa nhập ma.”



Chị Cát Tiên giới thiệu thêm: “Sau khi hoàn thành xong 200 giờ học của level 1, mình muốn học tiếp sẽ có lớp level 2 và level 3. Level 2 học chủ yếu phần lý thuyết. Level 2 có nhiều chủ đề khác nhau, tùy mình chọn các chủ đề để học, thời gian học không lâu bằng level 1, nó gần như là môn học về tâm lý. Ví dụ có lớp giúp mình biết nhiều hơn về stress và cách giảm stress. Hoặc học về những mối quan hệ… Tùy từng chủ đề khóa học kéo dài thời gian khác nhau, thường thời gian học ít nhất là 40 giờ trở lên.



“Còn level 3 thì học về 21 bước trong thiền để dẫn đến tột đỉnh của thiền. Thiền của Kundanili yoga có nhiều bài thiền khác nhau. Mỗi bài thiền có cách thở, cách đọc chú khác nhau, cách để tay, để chân khác nhau sẽ hướng dẫn năng lượng đi khác nhau, nó có thể ảnh hưởng lên một kinh mạch nào khác…

“Cách tập Kundanili yoga cũng gần giống như bấm huyệt hoặc châm cứu của người Trung Hoa, nhưng không dùng kim, mà dùng các tư thế tay, kiểu tay khi tập. Học Kundanili yoga không bắt buột phải theo thứ tự level, muốn học level 2 hoặc level 3 trước khi học level 1 vẫn được.”

(Còn tiếp)