Cát Tiên Trần, người hướng dẫn Kundanili Yoga (kỳ 3)

Bài BĂNG HUYỀNVới nhiều người, hầu như thời gian phần lớn trong ngày luôn ở những tư thế như ngồi quá lâu bên máy tính, bàn làm việc, bàn học, hoặc lái xe, hay phải đứng cả ngày. Những tư thế này khiến cho cột sống bị đè nén và gây chèn ép các cơ xương gây đau nhức vai, lưng, cổ, gáy, khiến cơ thể trở nên cứng và thiếu linh hoạt. Nhưng ta hoàn toàn có thể khắc phục điều này với Yoga nói chung và đặc biệt là với Kundalini yoga.Chị Cát Tiên cho biết trong các bài tập của Kundalini yoga, một trong những yếu tố quan trọng để duy trì cho cơ thể khỏe mạnh đó là có cột sống mềm dẻo, linh hoạt.Chị Cát Tiên Trần chụp với cô Priya Jain, là chủ nhân trung tâm Yoga Seventh Chakra Yoga, là nơi đào tạo huấn luyện viên Kundalini Yoga duy nhất ở vùng Orange County. (Hình cung cấp)Bằng cách luyện tập các động tác thường xuyên, cơ thể người tập sẽ được kéo giãn và đôi khi tác động vào những vị trí không thể ngờ tới, giúp mang lại sự thoải mái và sức mạnh để co giãn các cơ bắp trong cơ thể. Nhờ vậy sự thiếu linh hoạt, cứng cơ hoàn toàn có thể chữa khỏi. Sự tập luyện đều đặn và kiên nhẫn sẽ giúp kéo giãn các khớp cơ bó chặt và theo thời gian cơ thể sẽ thay đổi thực sự, nhẹ nhõm và thư giãn hơn.Chị Cát Tiên nói, “Lưng chúng ta dẻo thì rất tốt cho sức khỏe, vì nếu lưng mình cứng quá thì rất dễ bị đau lưng. Tuổi của mình sẽ đo theo độ dẻo của cột sống. Nếu cột sống của người nào cứng, người đó sẽ trở nên già hơn, dù rằng người đó vẫn còn ở độ tuổi thanh niên, còn nếu cột sống của người nào dẻo dai, người đó sẽ trở nên trẻ hơn, dù tuổi của họ đã ngoài 70 hay 80. Dây thần kinh tọa là dây thần kinh dài nhất trong người mình, nó cứng, không dẻo dai, thì trong cuộc sống, khi mình gặp những chướng ngại, rất dễ nản chí, không có sức chịu đựng được.”Chị Cát Tiên Trần đang hướng dẫn bài tập Kundanili Yoga tại trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center. (Băng Huyền/ Viễn Đông)Một trong những bài tập căn bản của Kundalini yoga giúp cột sống mềm dẻo, linh hoạt được chị Cát Tiên giới thiệu:Để bắt đầu người tập hãy ngồi yên lặng, hít thở sâu và đọc câu thần chú “ong namo guru dev namo,” lặp lại ba lần. Hít thở sâu là cách giúp cho hệ hô hấp được cải thiện đồng thời thúc đẩy sự tuần hoàn máu. Hít thở sâu (sử dụng cơ hoành) sẽ giúp cung cấp oxy cho máu cũng như thải loại hết các độc tố, chất thải trong cơ thể theo hơi thở ra ngoài.Sau đó thả lỏng cơ thể, ngồi bắt chéo chân, giữ mắt cá chân bằng hai tay, mở rộng ngực và vai, hít sâu nghiêng về phía trước, thở ra nghiêng người về phía sau.Hãy đẩy nhanh tốc độ, nhịp thở ngắn.Quay trở về tư thế chuẩn bị. Thở ra hít vào và thư giãn. Tập trung co bóp các cơ quanh vùng hậu môn.Sau cùng hãy đặt hai tay trên đầu gối, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau, mở rộng lòng bàn tay.Đặt hai tay trên đầu gối, bắt đầu chuyển động cột sống theo vòng tròn, tiếp tục với hướng ngược lại, kết hợp với hít vào thở ra. Động tác nhanh dần rồi chậm lại, dừng ở tư thế chuẩn bị.Siết chặt các cơ quanh vùng hậu môn, thả lỏng vai.Chị Cát Tiên Trần đang hướng dẫn bài tập Kundanili Yoga tại trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center. (Băng Huyền/ Viễn Đông)Thả lỏng ngón cái chạm vào ngón trỏ, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Thư giãn hai chân.Duỗi thẳng về phía trước, lắc nhẹ, dùng hai tay vỗ nhẹ hai chân theo hướng từ trên xuống, sau đó tiếp tục bắt chéo hai chân, đặt hai tay trên mắt cá chân.Dùng hai tay giữ lấy vai, ngón cái hướng ra phía sau vai và bốn ngón tay hướng ra phía trước. Hít vào và vặn người về bên trái, thở ra và vặn người về bên phải.Hãy giữ khuỷu tay ở vị trí cao. Đẩy nhanh tốc độ và vặn người về hai bên.Hãy lặp lại 20 lần, sau đó giơ hai tay lên ngang mặt với ngón cái chụm vào ngón trỏ và tiếp tục vặn người, hai tay hướng dần lên cao. Hít vào và chắp hai tay vào nhau, vươn cánh tay lên cao, kéo căng người và thả lỏng, tay đặt về trên đầu gối.Xoay cổ theo hình tròn kết hợp với động tác hít vào thở ra một cách chậm rãi. Rồi lặp lại theo hướng ngược lại 20 lần. Dừng lại và thả lỏng cổ.Duỗi hai chân rộng ra phía trước. Giơ tay lên cao và hít vào, sau đó thở ra, cả người ép sát về phía chân trái sao cho hai tay chạm đầu ngón chân.Hít vào và thở ra khi cả người ép về phía chân phải, lặp lại 10 lần mỗi bên. Sau đó thả lỏng. Đặt hai chân về phía trước, ép sát đầu vào đầu gối sao cho hai tay chạm vào đầu ngón chân. Tập trung thở đều.Hít vào, ngồi dậy và thở ra, hai tay duỗi xuôi theo người. Khoanh tròn hai chân, đặt hai tay trên đầu gối, đầu ngón tay chụm vào nhau và thả lỏng. Kết thúc khởi động.Chị Cát Tiên cho biết phần tụng chú của Kundanili yoga rất nhiều, hầu hết các bài tập của Kundalini yoga đều có phần tụng chú kết hợp với thực hiện các động tác và hít thở, thiền. Phần tụng chú rất tốt cho thân, tâm. Những bài chú này là những âm tiết. Trên vòm miệng chúng ta có 84 huyệt khác nhau. Khi tụng những chú này, lưỡi mình đánh lên trung tâm trong giữa đầu mình, giống như là keyboard gõ vô điều khiển não mình, nó mới tiết ra những chất để điều hòa người của mình, giúp tuyến nội tiết điều hòa trong người. Ví dụ có những chất giúp mình ngủ ngon, hoặc giúp giảm stress. Những âm tiết của bài chú này giúp cho mình có những chất đó nhiều hơn, giúp người mình không stress nữa.Chị Cát Tiên giới thiệu, “Những bài tụng chú của Kundanili yoga được viết bằng tiếng Sankrit, tiếng cổ của Ấn Độ (ít thôi) và phần đông là tiếng Gurmukhi, tiếng của các Guru (các thầy). Quan trọng của tụng chú là phải phát âm cho đúng, chứ còn hiểu thì không cần hiểu. Guru, Gu là bóng tối, ru là ánh sáng. Một trường hợp nào đó, một sự việc nào đó giúp mình giác ngộ, mình hiểu ra được việc gì đó, thì đó là Guru của mình. Ngay cả một con kiến cũng có thể là Guru của mình, ngay cả một em bé cũng có thể là Guru của mình.“Chẳng hạn khi tôi dạy cho các em nhỏ, tôi cũng học được từ các em, ví dụ như các em đề nghị tôi cách dạy mới cho thích hợp hơn với các em, khi đó tôi phải xử lý thế nào để trở thành người thầy kiên nhẫn hơn, giỏi hơn, hiểu tâm lý hơn chẳng hạn. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ người nào cũng là Guru của mình. Môn Kundanili yoga dạy mình biết khiêm tốn, biết nhìn thấy mọi người là thầy của mình và biết sự chấp nhận giữa bản thân mình và người khác, không coi ai cao hơn ai và cũng không coi ai thấp hơn ai.“Trong lớp căn bản, khi mới gặp nhau, mọi người cùng chắp tay lại nói Sat Nam, Sat là sự thật, Nam là danh tánh của mình. Câu này nghĩa là mình tỏ lòng tôn kính đến sự cao nhất của người đối diện và cũng tự nhủ mình luôn nói lời thật lòng, sống chân thật với mình.“Khi mình nói câu Sat Nam trong bất cứ lúc nào trong ngày, hít vào mình nghĩ chữ Sat và thở ra nghĩ chữ Nam, đánh thức tâm linh của mình, đánh thức thiện tâm của mình, mục đích thật của cuộc đời mình, giúp mình thay đổi trong cuộc sống. Nếu là người không biết chia sẻ nhưng tập và tụng chú Sat Nam đều đặn, dần dần họ sẽ có thay đổi tốt hơn, biết chia sẻ hơn.”Trong cơ thể của chúng ta tất cả các cơ quan nội tạng luôn kết nối với nhau rất chặt chẽ và liên kết với quá trình tiêu hóa, vì vậy nếu hệ tiêu hóa chậm và mất cân bằng, cơ thể rất dễ tổn thương, dễ nhiễm bệnh. Hầu hết các bệnh cảm cúm và một số bệnh khác, nguyên nhân do mất cân bằng năng lượng bắt đầu từ hệ tiêu hóa.Theo chị Cát Tiên Kundalini Yoga còn có bài tập giúp cho ổ bụng trở nên linh hoạt, khỏe mạnh, đem lại những tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa.Chị cho biết, “Người tập ngồi khoanh chân, hai tay trong tư thế ngón trỏ và ngón cái chạm nhau, các ngón khác thẳng. Nhắm mắt. Tập trung vào mắt thứ ba. Bắt đầu thở mạnh hơn, có nhịp điệu hơn qua mũi, miệng đóng khoảng hai, ba nhịp, thở trên một giây. Thở ra, đẩy mạnh hơi thở qua mũi bằng cách kéo rốn về phía sau cột sống. Hít vào, thư giãn bụng trên, để hơi thở đi dễ dàng. Hít vào và thở ra nên tương đương về quãng thời gian và sức mạnh. Thư giãn lồng ngực, và nâng nhẹ. Hãy tiếp tục trong một đến ba phút.“Khi người tập quen với bài tập này, người tập có thể thực hiện liên tiếp bài tập trong 10 phút. Bài tập này sẽ giúp các cơ quan tiêu hóa khỏe mạnh và linh hoạt hơn.”(Còn tiếp)