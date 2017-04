Cát Tiên Trần, người hướng dẫn Kundanili Yoga (kỳ cuối)

Bài BĂNG HUYỀNSau mỗi bài tập của Kundalini Yoga luôn có phần thư giãn với các động tác nhẹ nhàng khoảng 5-10 phút, nhằm giúp các cơ dần trở về trạng thái bình thường. Sau đó người tập sẽ có thời gian thư giãn sâu ở tư thế xác chết vài phút (tối thiểu là 2 phút, tối đa là 10 phút). Đây là sự nghỉ ngơi hợp lý trong tư thế thư giãn hoàn toàn các cơ quan nội tạng, hệ tiêu hóa, phổi, tim đều được thả lỏng. Tâm trí người tập sẽ đắm chìm vào luồng hơi thở trong trạng thái mát mẻ và an bình, cảm nhận năng lượng từ vũ trụ lưu thông giúp cuốn trôi các căng thẳng và tiêu cực trong tâm trạng.Chị Cát Tiên Trần đang đánh Gong cho phần thư giãn sau bài tập Kundanili Yoga tại trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center. (Băng Huyền/ Viễn Đông)Chị Cát Tiên Trần cho biết những bài tập của Yoga nói chung và riêng với Kundalini Yoga phải có một khoảng thời gian thư giãn sau khi tập. Thư giãn sau khi tập là điều cần thiết vì các động tác, cơ thể và tâm trí của người tập cần có thời gian để nghỉ ngơi.Chị Cát Tiên Trần (mặc đồ màu trắng, bên trái) đang dạy Kundanili Yoga cho trẻ em ở ngoài công viên, (Livefreeproductions)Thư giãn sâu trong tư thế xác chết rất tốt nếu người tập đang trải qua một thời gian căng thẳng, hay đang đối phó với bệnh tật hoặc chỉ đơn giản chỉ muốn làm cho tâm trí thoải mái. Phần thư giãn của Kundalini Yoga thường có kèm theo âm thanh được đánh vào Gong (Chiêng).Chị Cát Tiên giải thích, “Cái Gong rất hay. Đây là nhạc cụ lâu đời đã có khoảng 16 ngàn năm trước công nguyên rồi. Đây là nhạc cụ giúp mình giảm stress, vì âm thanh trong vũ trụ này, bất cứ thứ gì cũng có sự rung động, cái rung động đó mới kết hợp lại tạo nên sự chuyển động, thành những tầng số, tầng số đó tạo nên những âm thanh. Có những âm thanh mình nghe được, có những âm thanh mình không nghe được, nhưng lúc nào cũng có âm thanh. Âm thanh của Gong này vang lên, đi xuyên qua mọi tế bào của mình, giúp kết hợp các tế bào của mình lại, chữa lành cho mình.Chị Cát Tiên Trần đang đánh Gong cho phần thư giãn sau bài tập Kundanili Yoga tại trung tâm Bodhi Academy Afterschool Center (Băng Huyền/ Viễn Đông)“Nếu trong người mình có năng lượng nào bị tắc nghẽn, thì nó sẽ giúp cho những tắc nghẽn đó trôi đi, giúp lưu thông lại. Nó cũng giống như châm cứu, nhưng cái này là châm cứu bằng âm thanh. Mà các Yogi (người nam thực hành Yoga) và Yogini (người nữ thực hành Yoga) có nói, âm thanh và âm nhạc là thức ăn nuôi dưỡng cho hệ thống thần kinh của mình. Tâm của mình không cưỡng lại được tiếng Gong khi nó vang lên, mới đầu mình nghe mình khó chịu, mình chống lại, nhưng sau một khoảng thời gian nào đó mình tự động về trạng thái thư giãn sâu. Mà thời gian thư giãn sâu là người mình được điều chỉnh lại sẽ cảm thấy hoàn toàn tươi mát từ thân thể, tâm trí và tinh thần… Giúp người tập phát triển và cân bằng tất cả các khía cạnh của cơ thể, tâm trí, tình cảm và tinh thần, giúp họ hướng tới trạng thái hài hòa hơn trong cuộc sống.”Chị Cát Tiên nói, nếu hỏi chị có lời khuyên nào cho mọi người khi tập Kundalini Yoga, thì “Lời khuyên trước nhất là dành cho cha mẹ. Quý vị phụ huynh hãy cho các con của mình đi học Yoga, bất cứ Yoga nào, không nhất thiết phải là Kundanili Yoga. Vì Yoga nói chung và Kundanili Yoga đem lại rất nhiều lợi ích từ thể chất, tinh thần, cảm xúc cho người tập.“Khi tập Yoga, hay Kundanili Yoga, các em nhỏ phải học cách tự có ý thức kỷ luật cho bản thân như kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ để bình tĩnh trong mọi trường hợp, tạo cho các em ý thức về bản thân, ngoài ra sẽ giúp các em quân bình về cảm xúc, giúp các em giải tỏa những uất ức ở trong lòng, những buồn phiền. Đặc biệt là với những trẻ thường có lịch học tập dày đặc và gặp rất nhiều yêu cầu từ bố mẹ mà đôi khi trẻ không kịp thích nghi với lịch hoạt động cũng như những yêu cầu đó.”Theo chị Cát Tiên, Yoga nói chung và với Kundanili Yoga nói riêng dạy trẻ biết tự giữ bình tĩnh và tự bản thân cảm thấy an toàn cho dù môi trường bên ngoài như thế nào, giúp các em phát triển sức mạnh nội tâm. Giúp các em dẻo dai, tập được sự chịu đựng. Vì khi tập Yoga, có nhiều tư thế rất khó, phải tập luyện sự chịu đựng. Giúp các em ghi nhớ khi phối hợp các động tác, giúp não phát triển quân bình, thông minh. Khi tập các tư thế, trẻ sẽ học được cách tập trung tuyệt vời. Và kĩ năng này đã giúp bé rất nhiều khi học tập ở trên lớp.Đặc biệt Kundanili Yoga có thiền. Khi thiền có những tín hiệu trong não mình để điều khiển làm tăng trưởng phần nào trong não, gíup quân bình lại. Thiền còn giúp các em học được khả năng tập trung cao cho việc học.Còn những em tuổi teen thì có rất nhiều cảm xúc, tâm sinh lý thay đổi, những cảm xúc giữa bạn bè, gia đình, những áp lực từ học đường, những sinh hoạt sau giờ học chính trên trường… mà thời gian thì có hạn. Khi tập Kundanili Yoga, giúp các em biết cách nghỉ ngơi. Trong những động tác của Kundanili Yoga, có những động tác chỉ cần thực hiện chút xíu thôi, nhưng đạt được sự nghỉ ngơi bằng như mấy tiếng đồng hồ mình được ngủ vậy. Nhưng với điều kiện các em phải áp dụng đều đặn, nếu không áp dụng thì không thể nói là hiệu quả được. Phụ huynh cần khuyến khích các em mỗi ngày áp dụng đều đặn bài tập này.Còn nếu chỉ mỗi tuần một lần thôi thì cũng giúp cho các em, nhưng không nhiều bằng đều đặn nhiều ngày trong tuần. Giúp các em biết dùng cách thở, có thể các em không để ý đến, nhưng việc tập mỗi tuần tự động rèn luyện cho các em có tư thế đó, tự động hơi thở của các em khi bị áp lực sẽ thay đổi, tự biết thở chậm lại. Vì hơi thở của mình kiểm soát suy nghĩ của mình. Mình thở nhanh, suy nghĩ của mình sẽ rối loạn, mình thở chậm lại thì tâm của mình dịu lại, sẽ trở nên sáng suốt hơn.Trong lúc mình stress, mình không tập trung suy nghĩ được, hãy hít thở chậm lại, tự động người mình dịu xuống, thì mới suy nghĩ được. Còn khi mình thở nhanh, thở gấp mà thở cạn thì suy nghĩ của mình rối loạn lắm. Bằng cách thở sâu và thoải mái trong khi luyện tập Kundanili Yoga giúp các em làm biến mất tất cả những căng thẳng nghiêm trong về vật chất lẫn tinh thần.Những em bị bệnh tự kỷ, bệnh thiếu tập trung … do rối loạn về sinh lý, rối loạn về tâm lý, khi tập Kundanili yoga giúp điều chỉnh những cái đó, rất tốt cho các em. Thường năng lượng sinh lý của mình bị rối loạn, do các em phát triển sớm quá, có thể chưa đến tuổi đó mà đã phát triển về sinh lý sớm quá, mạnh quá, thì mình phải có những động tác kềm nó lại, để giải tỏa năng lượng đó đi, thì người dịu xuống. Nếu sinh lý mạnh quá dễ ảnh hưởng đến tâm lý. Dễ rối loạn tâm lý, suy nghĩ không chính chắn đưa đến những việc không tốt.Còn với người đã trưởng thành, đi làm rồi, có nhiều áp lực phải đối đầu với chủ, với các bạn đồng nghiệp, về nhà phải chăm lo cho gia đình, con cái… thì khi tập Kundanili Yoga, giúp có sự chịu đựng dẻo dai, có sự kiên nhẫn, giúp mở lòng mình nhiều hơn, giúp mình vượt qua những khó khăn của mình.Các bài tập Kundanili Yoga có liên quan đến hệ thống thần kinh, hơi thở, toàn bộ cơ quan nội tạng và đặc biệt là hệ thống nội tiết. Việc tập Kundanili Yoga đều đặn sẽ làm tăng sức mạnh hệ thống nội tạng và làm cho chúng hoạt động một cách điều hòa, trở nên quân bình, giúp cân bằng tình cảm của mình, giúp mình kiểm soát tốt hơn những xu hướng tình cảm xấu như giận hờn, ganh tỵ, thèm muốn, sợ hãi.Kundanili Yoga còn giúp phát triển về tâm linh, từ tâm linh mà mình có sức khỏe. Mình không có sức khỏe do bị stress, tạo ra những mất quân bình trong người, tạo ra những bệnh lý. Khi mình quân bình lại trong người thì tự động sức khỏe sẽ phục hồi, cải thiện.Với người già, bước qua tuổi thay đổi tâm lý, dễ quên, thiền trong bài tập Kundanili Yoga giúp người già óc sáng suốt. Vì có tụng chú, nên người học phải tập trung học chú, giúp luyện trí nhớ. Kundanili Yoga giúp người trở nên dẻo dai qua những động tác khi tập luyện. Chị nói trong lớp chị dạy, có một bác đã 82 tuổi, lúc mới tập đã 80 tuổi người còn cứng, nhưng tập một thời gian thì những động tác ban đầu không làm được, nay đã làm được dễ dàng hơn.Nói thêm về ích lợi khi cho trẻ em tập Kundanili Yoga hay với Yoga nói chung, chị Cát Tiên nhận xét, “Các trẻ còn nhỏ nếu mình không để ý, có nhiều khi trẻ đi học, bị các bạn bắt nạt chẳng hạn, hoặc bản thân trẻ là người bắt nạt bạn chẳng hạn, đồng ý là có các cô các thầy trong trường có cách để can thiệp, nhưng nhiều khi nó chỉ là tạm thời thôi, không giúp cho trẻ sâu bên trong.“Ví dụ như những cảm xúc, hay những suy nghĩ của trẻ, và để lâu ngày, trở thành những rối loạn tâm lý, hoặc những rối loạn cảm xúc. Tập Kundanili Yoga hay Yoga nói chung hay thiền hoặc cách thở đều rất có ích cho mọi người và với các em. Nhưng theo tôi biết sở dĩ nó không được phổ biến trong các trường học vì lo ngại của các trường là cho tập Yoga sợ dính với tôn giáo, nhiều khi họ không muốn bị kiện.“Vì cách nay ba, bốn năm, tôi không nhớ rõ tên một trường tại San Diego đã bị một số phụ huynh theo đạo Tin Lành kiện vì đã mang Yoga vào trong trường học, họ chống đối, vì cho rằng Yoga phát xuất từ Ấn Độ, họ cho rằng Yoga thuộc đạo Hindu của Ấn Độ và Yoga là một hình thức của tôn giáo. Nhưng cuối cùng họ đã không thắng kiện. Họ không biết rằng tập Yoga hay tập thiền, tập thở giúp trẻ hiểu được hay ý thức được thân thể của trẻ, biết yêu thương và trân trọng cơ thể mình, ý thức được cảm giác, ý thức được cảm xúc.“Trong Yoga luôn nhấn mạnh mình tập tính nhẫn nại, biết chia sẻ, mở lòng, không ích kỷ, buông bỏ những gì làm trẻ nặng lòng, lo lắng. Không bắt nạt người khác. Còn nếu người khác bắt nạt mình thì mình dũng cảm đương đầu chứ không nhút nhát. Yoga là sự kết hợp của cơ thể, tâm trí và tinh thần. Đó là sự thực hành kết nối với chính mình, kết nối với nhau, với môi trường sống chung quanh.”Chị Cát Tiên nói trong học khu Westminster có trường Warner Middle School (dạy từ lớp 6 đến lớp 8), nơi con trai của chị đang học, có chương trình Yoga, nhưng chỉ dạy sơ sơ thôi. Nguyên niên học trong trường có nhiều hoạt động thể chất, tuần này thì có học Yoga, tháng sau học môn khác, không liên tục học Yoga nguyên mùa học. Chỉ giống như giới thiệu về Yoga thôi, chứ không đi sâu.Chị Cát Tiên bày tỏ mong muốn, “Các trường quanh đây chưa có chương trình cụ thể tập Yoga đều đặn cho các học sinh. Tôi rất mong các trường đưa Yoga vào học đường. Vì Yoga rất tốt, nếu không có giờ tập Yoga thì tập thở, ngồi tĩnh lặng chút xíu mỗi ngày cũng rất tốt. Vì các bé bên này học rất nhiều, về nhà làm bài tập, rồi chơi game… không có thời giờ nào ngừng lại để những suy nghĩ chậm lại, ít có ở hiện tại, lúc nào cũng đi nhanh, không có thời gian suy ngẫm. Thiền trong lúc mình ngồi tĩnh lặng giúp suy nghĩ của mình lắng xuống. Tâm mình vốn có những suy nghĩ lung tung cũng sẽ lắng xuống.“Thường những suy nghĩ lung tung, óc của mình không sắp xếp lại, sẽ đẩy vô tiềm thức, nếu lâu ngày, không dọn dẹp nó, nó như một bãi rác vậy. Giống như thân thể mình mỗi ngày phải tắm rửa. Óc của mình cũng vậy, cũng cần làm sạch. Computer xài lâu ngày không làm sạch nó, thì máy sẽ chạy chậm lại. Cảm xúc của mình cũng vậy.“Khi tập những bài tập trong Yoga hay với Kundanili Yoga sẽ giúp cho những cảm xúc đó được giải tán đi, không bị dồn đọng vào trong. Nếu mình lo buồn gì đó mà không xả ra, lâu ngày tạo cho mình cảm giác nặng nề trong tim. Khi tập, nó sẽ giải tỏa được, giúp mình nhẹ nhõm hơn, giúp người quân bình trở lại.Chị Cát Tiên khẳng định, “Nếu đưa được Yoga vào trong trường học cho các em tiểu học và các em tuổi teen, ngay cả thầy cô giáo nữa, sẽ có được sức khỏe về thể chất và cả sức khỏe về tinh thần, tâm trí. Vì cảm xúc rất quan trọng, trong con người chúng ta cả ba gồm thể chất, tâm thần, cảm xúc đều quan trọng, không thể thiếu được cái nào. Vì nếu mình để người mình nhiều áp lực thì đến một lúc nào đó nó sẽ bung ra, khi bung ra thì với người không có lý trí chẳng hạn, sẽ không kìm chế lại được.“Nên dùng Yoga, thiền hoặc cách thở để làm chậm lại cảm xúc, giải tỏa được những gì cần giải tỏa. Đây là điều rất hữu hiệu. Vì các nhà khoa học có khảo cứu, khi thiền làm cho óc của mình sẽ phát triển quân bình hơn, mang lại sự thông minh, sáng suốt, có trực giác mạnh hơn. Thiền giúp tim đập chậm lại, khi mình thở, giúp tim đậm chậm lại. Khi ở trạng thái tim đập chậm lại thì người mình tự quân bình trở lại.”Thế giới hiện đại ngày nay đang quay cuồng trong thời đại kỹ thuật số, nơi mà những điều nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường ngày đang dần thay đổi, nơi con người đang trở nên thiếu kiên nhẫn và ít quan tâm đến những người xung quanh. Trong sự nhiễu loạn ấy, Thiền nói chung và Thiền trong Kundanili Yoga như một tiếng chuông cảnh tỉnh để con người sống chậm hơn, gẫn gũi với thiên nhiên và sống nhân văn hơn. Kundanili Yoga là một lối luyện tập và kiến thức đã có từ lâu đời, là một hệ thống của nhiều kỹ thuật làm sao cho thân thể và trí não của người tập được khỏe mạnh.Nó là một khoa học làm thế nào đem lại sự hài hòa hoàn toàn và quân bình cho đời sống và là một lối sống, một hệ thống giáo dục kết hợp đối với thể xác, tinh thần và tâm linh. Bằng chứng là những ai luyện tập đều đặn đều có sức khỏe tốt.Đây cũng chính là điều mà chị Cát Tiên mong ước được quảng bá Kundanili Yoga nhiều hơn cho cộng đồng người Việt, mà theo chị hiện vẫn chưa biết đến Kundanili Yoga nhiều.Chị Cát Tiên mong những hội đoàn nào muốn có workshop về Yoga hay các bài thiền để cân bằng thân tâm hoặc buổi thư giãn cùng với Gong Sound Healing, có thể liên lạc với chị qua số điện thoại di động (714) 326-4377, hoặc email yogawithcattien@gmail.com.