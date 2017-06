Cậu bé nặng 190 ký cắt dạ dày để giảm cân

Em Arya trước khi phẫu thuật.INDONESIA – Em Arya Permana, 11 tuổi, sống tại Karawang, Tây Java, Indonesia, nặng tới 190 ký, đã trở thành người trẻ nhất thế giới thực hiện phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày để giảm cân. Arya được coi là “cậu bé nặng nhất thế giới”, có trọng lượng cơ thể gấp 6 lần những đứa trẻ cùng tuổi khác.Sau nhiều năm duy trì chế độ ăn 5 bữa một ngày, cha mẹ của Arya cuối cùng cũng tin rằng con trai họ cần phải nhanh chóng làm phẫu thuật, hoặc cậu bé sẽ chết. Tháng 4 vừa qua, sau khi trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng tại Bệnh viện Omni, Jakarta, Arya trở thành người trẻ tuổi nhất trên thế giới được cắt bỏ một phần dạ dày để giảm cân.Chỉ 1 tháng sau ca phẫu thuật, Arya đã giảm được gần 31 ký, tương đương khoảng 1 phần 6 trọng lượng cơ thể. Các bác sĩ hy vọng cân nặng của Arya sẽ giảm thêm 100 ký trong vòng 12 tháng tới. Bác sĩ cho biết, tình trạng của Arya trước khi phẫu thuật là rất nguy hiểm và nếu không kiểm soát được cân nặng, cậu bé có thể tử vong. Mục đích của phẫu thuật thu nhỏ dạ dày khiến Arya nhanh có cảm giác no hơn, qua đó làm giảm sự thèm ăn và lượng thức ăn nạp vào cơ thể.Trước đó, cha mẹ của Arya đã cố gắng giúp con trai giảm cân bằng các bài tập thể dục. Nhưng họ vẫn tiếp tục cho cậu bé ăn các món ăn có nhiều mỡ và cholesterol. Chỉ khi tình trạng sức khoẻ của Arya dần trở nên nguy hiểm, bố mẹ cậu bé mới chấp nhận sự thật rằng con trai của họ cần được trợ giúp y tế khẩn cấp. Cha của Arya, ông Soemantri, 45 tuổi, một nhân viên an ninh, nói: “Mỗi bữa thằng bé ăn 2 gói mì, hai quả trứng, khoảng nửa ký thịt gà và cơm. Mỗi ngày, nó có thể ăn từ 4 đến 6 bữa như thế.”Bác sĩ Handy Wing, người thực hiện ca phẫu thuật, nói rằng Arya có nguy cơ bị bệnh tim và đột quỵ mặc dù còn rất trẻ.Khi chào đời, Arya nặng 3.7 ký và phát triển bình thường cho đến 5 tuổi. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 năm tiếp theo, trọng lượng cơ thể của cậu bé đã lên đến 127 ký. Kích thước quá khổ của Arya khi 9 tuổi bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người.Sau sự việc cậu bé bị ngã quỵ trong lễ chào cờ ở trường, các bác sĩ hàng đầu của Indonesia đã bắt đầu quan tâm đến Arya. Một nhóm chuyên gia đã làm các xét nghiệm để tìm hiểu các bất thường trong hormone di truyền của cậu bé. Họ phát hiện thấy nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH) của Arya khá cao, tuy nhiên điều này không đủ để giải thích về tình trạng béo phì của cậu bé.Các bác sĩ đã quyết định theo dõi chặt chẽ lượng thức ăn của cậu bé. Họ nhận thấy sự khác biệt giữa lời kể của cậu bé 11 tuổi và lời của cặp cha mẹ, về những món mà em đã ăn.Một chuyên gia hàng đầu về kiểm soát cân nặng, bác sĩ Grace Judio, làm việc tại Bệnh viện Omni, Banten, đã sống 2 ngày tại gia đình Arya để tìm hiểu thói quen ăn uống và sinh hoạt của cậu bé. Ông Judio đã giải thích với cha mẹ Arya rằng tình trạng của em rất nghiêm trọng, và đưa ra một chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Nhưng chỉ một tuần sau, cha mẹ của Arya thừa nhận họ phải rất khó khăn mới giữ cho con trai của họ tuân theo đúng chế độ ăn kiêng của bác sĩ. Vì quá chiều con, họ thường cho Arya ăn thêm mỗi khi cậu bé yêu cầu.Không thể làm gì khác, bác sĩ Judio đưa ra phương cách cuối cùng là phẫu thuật. Ban đầu gia đình từ chối, nhưng họ nhận ra tình trạng nguy hiểm của con trai và đã đồng ý.Sau khi phẫu thuật, Arya nói em có rất nhiều kế hoạch để thực hiện sau khi giảm cân: “Cháu sẽ đi bơi với bạn bè, chơi túc cầu, và đạp xe nữa.” Theo các chuyên gia, Arya có thể sẽ bị đau dạ dày sau khi phẫu thuật và đối mặt nguy cơ thiếu dinh dưỡng, do một số vitamin và khoáng chất bị hấp thu kém hơn do dạ dày nhỏ. Tình trạng của cậu bé hiện vẫn được các chuyên gia theo dõi.