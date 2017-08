Cây ngã đè chết người tại lễ tôn giáo

MADEIRA - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, bao gồm trẻ em, sau khi một cái cây lớn ngã xuống một đám đông đang tham gia lễ hội tôn giáo trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Tai nạn xảy ra hôm thứ Ba, trong dịp lễ mừng Đức Mẹ Lên Trời của người Công giáo. Đây là sự kiện thường niên trên đảo Madeira, thu hút rất nhiều du khách địa phương và nước ngoài. Nơi xảy ra tai nạn nằm gần một nhà thờ tại công viên trên đồi, phía trên thủ phủ Funchal của hòn đảo.

Nhà chức trách cho biết, 10 người đã chết tại hiện trường, hai người khác chết khi tới bệnh viện. Một số người bị thương là khách du lịch nước ngoài, bao gồm khách từ Đức và Pháp. Tổng Thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã tới đảo để chia buồn với các gia đình nạn nhân. Một nhân chứng cho biết, cái cây ngã xuống rất nhanh, đè lên trên đám đông. Truyền thông địa phương đưa tin, cái cây này đã bị mục và trước đó đã được đỡ một phần bằng cáp kim loại.

Bồ Đào Nha đang trải qua một năm nhiều thảm họa, trong đó có vụ cháy rừng nghiêm trọng làm 64 người chết hồi tháng 6. Mùa hè năm ngoái, đảo Madeira cũng trải qua một vụ cháy rừng, khiến ít nhất 4 người chết.



Đài Loan đề phòng cuộc tập trận của Trung Cộng

ĐÀI BẮC – Quân đội Đài Loan đang trong tình trạng báo động cao, sau khi Không Quân Trung Quốc tổ chức tập trận gần đảo quốc, theo Bộ Quốc Phòng cho biết hôm thứ Ba. Các máy bay Trung Quốc, bao gồm máy bay ném bom và chiến đấu cơ, đã có nhiều lượt bay xuyên qua eo biển Bashi, vùng biển phân chia giữa Đài Loan và Phi Luật Tân, và bay lên phía bắc Đài Loan, gần đảo Miyako của Nhật.

Phát ngôn viên quân đội Đài Loan Chen Chung-ji cho biết, các máy bay Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong quá trình tập trận. Ông Chen nói, các lực lượng Không quân và Hải quân Đài Loan luôn theo dõi để ngăn chận lực lượng Trung Quốc xâm nhập không phận hoặc lãnh hải, hoặc thậm chí có hành động thù địch. Ông cũng trấn an người dân không nên quá lo lắng, và nói quân đội sẽ cố gắng tránh làm gia tăng xung đột.

Trung Quốc từ lâu nay vẫn nói rằng các cuộc tập trận kiểu này là hoạt động thường kỳ của quân đội. Cuộc tập trận này là sự kiện mới nhất trong hàng loạt đợt huấn luyện tương tự, được Trung Quốc thực hiện gần Đài Loan và Nhật Bản trong vài tuần qua. Trung Quốc đang càng lúc càng tỏ ra cứng rắn trong các tranh chấp trên biển Đông và Hoa Đông. Bắc Kinh lâu nay vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ, và không loại trừ khả năng dùng vũ lực quân sự để tái kiểm soát hòn đảo này. Trung Quốc cũng từng cảnh báo rằng, mọi hành động tuyên bố chính thức độc lập của Đài Bắc đều sẽ dẫn đến việc đáp trả bằng quân sự.

Lở đất tại Sierra Leone, hơn 300 người chết

FREETWON – Ít nhất 312 người đã thiệt mạng và 700 người khác đang mất tích, sau trận lụt lội và lở đất kinh hoàng ở Sierra Leone, theo tổ chức Hồng Thập Tự cho biết. Khoảng 3,000 người đã bị mất nhà cửa trong thảm họa, và con số này có thể sẽ còn tăng nữa. Một sườn đồi bên ngoài thủ đô Freetown của Sierra Leone đã sụp đổ vào 6 rưỡi sáng thứ Hai, giờ địa phương, sau một đêm mưa lớn, cuốn trôi nhiều nhà cửa và biến đường sá thành sông. Nhiều người vẫn đang ngủ khi tai nạn xảy ra, và các tổ chức cứu nạn lo ngại rằng có thể vẫn còn những người bị kẹt trong nhà của họ.

Cho đến nay, các tình nguyện viên của Hồng Thập Tự đã cứu được 71 người trong đống bùn đất và gạch đá. Nhà chức trách đang lo ngại các dịch bệnh liên quan đến nước có thể sẽ bùng phát sau thảm họa, ví dụ như bệnh dịch tả và thương hàn.

Iran dọa khôi phục chương trình nguyên tử

TEHRAN – Tổng Thống Iran hôm thứ Ba khuyến cáo có thể sẽ khôi phục chương trình nguyên tử và sẽ nhanh chóng đạt tiến triển xa hơn, nếu Hoa Kỳ tiếp tục đe dọa và thực hiện cấm vận chống lại nước này. Iran trước đây đã ký một hiệp ước đình chỉ phát triển nguyên tử với các cường quốc thế giới vào năm 2015. Tuyên bố của Tổng Thống Hassan Rouhani là lời cảnh báo trực tiếp nhất từ trước tới nay, và có thể làm tăng mâu thuẫn với Hoa Kỳ. Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lần nói rằng, ông muốn hủy bỏ hiệp ước 2015, vốn giới hạn khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran và chấm dứt hầu hết lệnh cấm vận chống lại nước này.

Vào đầu tuần này, quốc hội Iran đã bỏ phiếu phê chuẩn việc tăng chi tiêu cho chương trình hỏa tiễn đạn đạo và các hoạt động ở nước ngoài của lực lượng Vệ Binh Cách Mạng. Hành động này nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, được ban hành hồi đầu tháng, áp dụng cho những người tham gia chương trình hỏa tiễn của Iran.

Ấn Độ: Sẽ chống trả các mối đe dọa từ bên ngoài

NEW DELHI – Trong bài diễn văn mừng ngày Độc Lập của Ấn Độ vào hôm thứ Ba, Thủ Tướng Narendra Modi nói, Ấn Độ có đủ khả năng tự vệ trước bất kỳ thế lực nào muốn phá hoại đất nước này. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc New Delhi đang có tranh chấp biên giới với Bắc Kinh tại vùng cao nguyên Doklam ở Himalaya.

Sự kiện với sự tham gia của Thủ Tướng Modi diễn ra tại pháo đài cổ Red Fort, nhân dịp Ấn Độ kỷ niệm 70 năm ngày chấm dứt chế độ thực dân Anh quốc. Lên tiếng trước hàng ngàn người dân, ông Modi nói, an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, bất kể trên biển hay trên đất liền, trên không trung hay trong không gian ảo, Ấn Độ luôn đủ khả năng để vượt qua mọi hành động chống lại quốc gia. Lời nói của ông Modi xuất hiện trong bối cảnh mâu thuẫn giữa New Delhi và Bắc Kinh đã bước vào tháng thứ 2, với hàng trăm quân nhân cả 2 phía đang đối đầu nhau tại biên giới.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 6, khi Trung Quốc định mở một con đường trong khu vực có tranh chấp chủ quyền với Bhutan, quốc gia phụ thuộc Ấn Độ. Hai cường quốc châu Á này từ lâu đã không tin tưởng lẫn nhau trong suốt chiều dài lịch sử, và từng xảy ra chiến tranh vào năm 1962 tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Hiện nay, tuy không còn xung đột vũ trang, nhưng 2 nước vẫn bất hòa do tranh chấp biên giới. Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ cũng có mâu thuẫn với Pakistan, liên quan đến cuộc chiến phân chia khu vực Kashmir vào năm 1947.

Mỹ tiếp tục phát triển hệ thống hỏa tiễn tại Nam Hàn

WASHINGTON DC – Chính phủ Hoa Kỳ và Nam Hàn đang tiếp tục thực hiện việc điều động hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD trên bán đảo Triều Tiên, theo Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Bắc Hàn đang trở nên tồi tệ, sau khi Bình Nhưỡng công bố kế hoạch bắn 4 hỏa tiễn gần đảo Guam, lãnh thổ Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương.

Đại Tá Rob Manning, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, cho biết hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD tại Nam Hàn đã có được khả năng đánh chặn đầu tiên vào tháng 5 vừa qua, và quân đội Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục nâng cao khả năng này. THAAD có thể bắn hạ các hỏa tiễn tầm trung mà Bắc Hàn nói rằng nước này định bắn bay ngang qua Nhật và rơi gần đảo Guam. Khi được hỏi về các biện pháp quân sự của Hoa Kỳ trước kế hoạch tấn công đảo Guam của Bình Nhưỡng, ông Manning nói, quân đội vẫn luôn theo dõi tình hình, và các lực lượng Hoa Kỳ trên bán đảo Triều Tiên và trên khắp khu vực đã sẵn sàng để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ Bắc Hàn.

Việc tiếp tục phát triển hệ thống THAAD diễn ra trong lúc Tướng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ Joe Dunford, chủ tịch Hội đồng liên quân, vừa kết thúc chuyến thăm Nam Hàn. Ông Dunford đã đến Bắc Kinh vào hôm thứ Hai, và sau cùng sẽ đến thăm Nhật. Trong chuyến đi Seoul, ông Dunford nói rằng ông và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jai-In vẫn chưa xác định lịch trình chi tiết cho việc lắp đặt toàn bộ hệ thống THAAD.