Cha bắn chết bạn trai của con gái

Omar SotoDALLAS - Một người cha bị tố cáo bắn chết bạn trai của con gái. Sáu đó ông lái xe cán lên con của ông và rồi tự sát.Cảnh sát cho biết nạn nhân bị bắn chết là anh Omar Soto, 22 tuổi, cư ngụ tại Dallas.Cảnh sát đã tới khu thương xá Lincoln Square Shopping Center vào lúc khoảng 10 giờ tối thứ Sáu, 27 tháng 10, sau khi được báo tin có những tiếng súng nổ ở bãi đậu xe.Họ tìm thấy một thanh niên đã chết vì nhiều vết thương do đạn gây ra, và một cô gái bị một chiếc xe cán qua người.Cảnh sát xác nhận hai nạn nhân này là bạn trai và bạn gái của nhau, và nghi can là cha của cô gái. Ông ta tên là Rafael Brena Arteaga, 43 tuổi.Cảnh sát tìm thấy chiếc xe của ông Arteaga ở phía tây thành phố, và ông đã chết ở trong xe do một vết thương đạn do ông tự bắn.Những người thân mô tả ông Arteaga là người rất khắt khe với con gái, “bảo vệ cô ta quá mức” và xem con gái là “sở hữu” của ông. Arteaga đã biết trước hoặc đã theo dõi con đến một rạp chiếu phim trong khu thương xá. Có một phụ nữ khác cùng đi với cặp bạn trẻ.Cảnh sát nói rằng ông Arteaga đã chờ cho đến lúc cả ba người rời rạp hát và bước vào xe. Ông lái xe đến rồi chặn xe của họ.Một trong những phụ nữ đó nói với cảnh sát rằng khi ông hỏi tên của người bạn trai thì anh Soto đã bước tới phía ông Artega để tự giới thiệu. Người bạn trai vừa nói xong tên anh thì liền bị ông Arteaga bắn nhiều phát.Sau đó Arteaga bước vào xe ông và chạy cán lên người Soto và con gái ông, trước khi lái xe bỏ đi khác và rồi tự sát.Anh Soto đã tốt nghiệp tại trường đại học University of Texas ở Arlington và tính học lên cao hơn để trở thành một kiến trúc sư.Cảnh sát cho biết ông Arteaga không có tiền án, và có giấy phép mang súng.