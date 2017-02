Cha của tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú đã qua đời

Ông Huỳnh Kim Sơn



SÀI GÒN - Ông Huỳnh Kim Sơn, thân phụ của cựu tù nhân Lương tâm Huỳnh Anh Tú, vừa đột ngột qua đời vào lúc 5 giờ chiều thứ Tư, ngày 8 tháng 2, 2017 tại Malaysia, hưởng thọ 77 tuổi.



Theo tin của Dân Làm Báo, vì không có người thân tại Mã Lai Á, nên thi hài của ông đang được cảnh sát tại nước này đưa vào bệnh viện và chờ người nhà sang lo hậu sự.



Ông Huỳnh Kim Sơn sinh năm 1940, từng là một sĩ quan cảnh sát thời Việt Nam Cộng Hòa. Sau biến cố 1975 ông cùng gia đình sang Thái Lan định cư và cũng để trốn chạy nạn cộng sản. Sau này ông đến Mã Lai Á định cư.



Trong khi đó, hai người con trai của ông là anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Anh Trí đã bí mật trở về Việt Nam để tranh đấu cho tự do và chống lại chế độ độc tài cộng sản. Tuy nhiên, cả hai anh đã không may bị bắt và bị nhà nước cộng sản Việt Nam tuyên án 14 năm tù giam với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền.”



Sau khi ra tù khoảng một năm thì anh Huỳnh Anh Trí qua đời do bị nhiễm HIV trong nhà tù cộng sản, còn anh Huỳnh Anh Tú thì bị đối xử như một phạm nhân, không được cấp bất cứ một loại giấy tờ cá nhân nào để có thể sống tại Việt Nam.



Ông Huỳnh Kim Sơn đã trở về quê hương. Khi sức khỏe của ông Sơn bắt đầu suy yếu, vợ anh Huỳnh Anh Tú là blogger Phạm Thanh Nghiên đã dự định đưa ông sang Thái Lan chữa bệnh, đồng thời để thăm một người con đang bị tai biến.



Tuy nhiên khi đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh thì lính an ninh CSVN nơi đây đã chặn lại. Phía an ninh cửa khẩu đưa ra văn bản số không và dùng lý do an ninh quốc gia để cấm blogger Phạm Thanh Nghiên đưa cha chồng đi trị bệnh. Vì thế hai cha con ông Huỳnh Kim Sơn và Phạm Thanh Nghiên đã buộc phải quay trở lại Sài Gòn ngay trong đêm 13 tháng 1, 2017.



Ít ngày sau đó, ông Huỳnh Kim Sơn đã một mình quay trở lại Malaysia, nơi ông đã định cư từ lâu. Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu, ông đã đột ngột qua đời tại nơi đất khách quê người.



Được biết, gia đình tại Việt Nam đang chuẩn bị để sang Malaysia để lo hậu sự. Tuy nhiên, anh Huỳnh Anh Tú - người con trai lớn của ông có thể sẽ không đi được do nhà cầm quyền CSVN không cấp giấy căn cước và hộ chiếu cho anh. Đồng thời, người con dâu của ông là blogger Phạm Thanh Nghiên lại đang bị cấm xuất cảnh.



Trước đó, anh Huỳnh Anh Tú cũng đã phải nhận tin anh trai và mẹ ruột qua đời khi đang bị giam giữ trong nhà tù cộng sản.