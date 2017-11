Chăm sóc trẻ sinh non như thế nào mới đúng cách?

Trẻ sinh non cần được theo dõi y tế để phát hiện kịp thời bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào (Ảnh minh họa).



Trẻ sinh non hay trẻ sinh thiếu tháng là trẻ sinh trước 37 tuần thai. Do sinh non nên cơ thể trẻ chưa hoàn thiện đầy đủ các chức năng, cần được chăm sóc đặc biệt tại khoa sinh non nhằm hỗ trợ trẻ điều chỉnh hệ hô hấp, thân nhiệt, giảm nguy cơ mất nước, giúp trẻ ăn…Bé chỉ được xuất viện khi đã đủ cứng cáp, tự thở và bú được.

Sự phát triển của trẻ sinh non phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc, nuôi dưỡng và điều kiện môi trường xung quanh ngay từ những giây phút đầu tiên sau khi chào đời. Bởi trẻ sinh thiếu tháng thường có sức đề kháng yếu và sức khỏe kém hơn so với trẻ bình thường, cha mẹ cần có cách chăm sóc đặc biệt hơn để đảm bảo sự phát triển cho trẻ không bị hạn chế.

Chế độ dinh dưỡng:

Thời gian đầu, hầu hết trẻ sinh non cần bú mẹ 8 đến 10 lần mỗi ngày. Mẹ không nên để trẻ đói quá 4 giờ vì sẽ khiến trẻ bị mất nước.

Trẻ sinh non thường hay bị trớ sữa khi bú, điều này hoàn toàn bình thường nếu như bé vẫn tăng cân đầy đủ. Nếu trẻ ngừng hoặc giảm tăng cân bạn cần nói chuyện với bác sĩ.

Các bác sĩ khuyên nên cho trẻ thiếu tháng ăn dặm sau 6 tháng tính từ ngày sinh đủ tháng của bé (không phải ngày sinh thực tế).

Trẻ sinh non không phát triển đầy đủ như trẻ bình thường nên cần nhiều thời gian hơn để trẻ phát triển khả năng nuốt. Nếu trẻ có vấn đề sức khỏe đặc biệt, bác sĩ có thể yêu cầu chế độ ăn kiêng đặc biệt.

Môi trường nuôi dưỡng:

Trẻ sinh thiếu tháng rất dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt trong mùa đông, khi thời tiết lạnh.

– Cần đảm bảo môi trường sạch sẽ, bởi lúc này sức đề kháng trẻ rất yếu, rất dễ bị vi khuẩn, vi rút xâm nhập vào tấn công.

– Giữ cho trẻ tránh xa những người bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng.

– Rửa tay thường xuyên để ngăn ngừa lây truyền bệnh. Hạn chế mọi người chạm vào trẻ.

– Thường xuyên làm sạch đồ chơi.

– Tránh những nơi đông đúc, có nhiều trẻ nhỏ.

Lưu ý: Bố mẹ cần theo dõi tình hình của bé, nếu thấy dấu hiệu bất thường, cần đưa bé đến ngay cơ sở uy tín để thăm khám.

Nhiệt độ phòng:

Luôn giữ thân nhiệt cho bé ở nhiệt độ 36,5 – 37 độ C. Cụ thể:

Với trẻ sinh non, đạt cân nặng từ 2 – 2,5kg, nên để nhiệt độ phòng trung bình khoảng 27 – 28 độ C.

Trẻ sinh non đạt cân nặng 1,5 – 2kg nên để nhiệt độ phòng 30 – 32 độ C.

Đặc biệt, với những trẻ sinh non dưới 1,5kg, phải duy trì nhiệt độ phòng ở mức ấm, dao động khoảng 33 – 35 độ C.

Phương Vy (t/h)