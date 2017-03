Chạy đua tranh cử vào điện Elysée

BÀI NGỌC DIỄMNhững ngày sôi động đang từ từ được hâm nóng bởi những cuộc khẩu chiến kịch liệt giữa phe Hữu (Cộng Hoà) và báo chí cương trực dám đối đầu với quyền lực tương lai hay sẽ xuống dốc không phanh? Vị cựu Thủ Tướng với hai chữ F viết tắt (Francois Fillon, FF, còn gọi là F bình phương, F²) vừa bị tố thêm tội được hối lộ những bộ trang phục cực kỳ đắt tiền và ông đã nhận chúng. Ai lại không biết bách ít trao đi bánh quy cho lại, tục ngữ Việt Nam ta vẫn thường nhắc tới. Nếu ông nhận quà (hối lộ), thì ông phải nhượng lại điều gì chứ. Chúng ta hãy trở lại nội vụ từ đầu. Hẵn chắc rằng vị ứng cử viên Tổng Thống này đang bị nhổ lông tứ bề bởi Con Vịt Buộc, và một tờ báo tương đương (Mediapart) mà ông chưa choáng váng cho lắm. Ông cứ lỳ ra và tiếp tục thượng đài đánh đấm không ngừng qua những lời lẽ tuyên bố rất ly kỳ gợi lòng thương hại cho dân Pháp. Nào là “cuộc ám sát chính trị mà tôi là nạn nhân”, (nạn nhân còn sống nhăn ra đó); nào là “họ đã hèn hạ tấn công phu nhân nhà tôi” … thì vừa hôm thứ Hai 13 tháng Ba lại nổ ra vụ quần áo sang trọng biếu không bởi người ẩn danh cho nạn nhân !Tân Tổng Thống tương lai vào tháng 5 năm nay và phu nhân?Thẩm phán lương tâm (déontologue, tạm dịch từ đặc biệt với ý nghĩa nhân vật cầm cán cân danh dự của Quốc Hội, thuộc về Thượng viện với các Thượng Nghị Sĩ) đang xem xét sự việc xảy ra như thế nào. Ông Fillon có quyền nhận món quà giá khoảng 13 ngàn đồng Tây hay không? Nếu có thì không sao, còn nếu không thì ông vi phạm lề thói danh dự của vị TNS và sẽ bị phạt làm gương.Vị thẩm phán nói trên là nhân vật độc lập (tên là Ferdinand Mélin-Soucramanien) trong Thượng Viện và có quyền tra vấn các TNS nếu họ không khai báo tất cả các món quà nhận được có giá trị từ 150 đồng trở lên. Ông “giám sát viện” này cho hay ông được báo chí phanh phui ra vụ này, và chờ đợi nhưng chưa thấy ngài F² lên tiếng gì cả. Vì thời hạn bầu cử sắp tới, sẽ nhanh như ngựa phi qua cửa sổ, nên phải giải quyết vấn đề này trước khi nó tới.Đây lại là một vụ tai tiếng nhỏ khác nổ ra như sao băng. Ông Fillon khi bị chất vấn về điều này, đã bảo “Một người bạn tặng cho tôi quần áo, thì đã sao chứ?” và ông chửi bới vì tức giận rằng nhà báo đã lục tìm trong… thùng rác những nguồn tin như vậy! Ngày Chủ Nhật vừa qua, chính ông đã xác nhận người bạn tặng cho hai bộ trang phục lễ lộc giá 13 ngàn đồng. Than ôi, vị ứng cử viên tương lai sẽ vào ngự tại điện Elysée sao quá hớ hênh để các mũi dùi lại tiếp tục chĩa thêm vào ông!Chúng tôi và thường dân Pháp ngồi theo dõi tin tức trên đài truyền hình quốc gia mà ngán ngẩm. Kể ra cũng tội nghiệp cho ông F bình phương vì theo các làn sóng thăm dò tình hình bầu cử thì ông chắc chắn không đi tới đâu cả, hai ứng cử viên khác đang qua mặt ông rõ ràng. Lời than thở của ông rằng bị tấn công bao vây khắp nơi có làm dân chúng mũi lòng chăng? Không hề, dân chúng (nhất là trên mạng xã hội như Facebook hay Tweeter) đều phản đối kẻ hám tiền như ông này! Họ rất chán ngán với đồng lương đôi khi vừa đủ sống trong khi những nhà chính trị lại gian tham vô độ bất kể lòng dân ra sao. Dù sao đi nữa, hai vị ứng cử viên đang lên như diều gặp gió là chính trị gia trẻ tuổi tài cao Vòng Tay Học Trò E.M. (Đảng Tiến Tới, chậm mà chắc với bước đi vững chãi) Emmanuel Macron và bà đảng trưởng Mặt Trận Quốc Gia nổi tiếng dám thưa kiện cả cha mình ra toà Marine Le Pen.Tuy nhiên, hai ứng cử viên này cũng đang có vấn đề. Bà Le Pen cũng bị phanh phui vụ cất nhắc người quen vào những việc làm ảo – không có trên thực tế, y như bà Penelope Fillon, phu nhân của vị FF nói trên. Bà ta rất khôn ngoan, khi bị ông Toà đưa trát đến hầu đã không thèm trình diện nhờ sự miễn tố sẵn có của đại biểu quốc hội! Ôi chao, vụ bê bối này cứ được báo chí xào tới xào lui nói ngược nói xuôi mà bà vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Bà tiếp tục đưa ra chương trình hành động của mình nếu lên làm nữ Tông Tông đầu tiên của nước Pháp! Một chương trình nói chung được giới truyền thông đánh giá là “trung bình” vì nó chẳng có gì mới mẻ hay đặc sắc hơn những bản thực đơn mỵ dân của mấy ứng cử viên khác.Riêng về ông Macron, một hội chống tham nhũng chính trị mang tên Anticor đã chính thức đòi hỏi Hội Đồng Tối Cao đảm trách sự trong suốt của đời sống thực tế các ứng cử viên tổng thống tương lai chuẩn xác lại gia tài của ông này. Họ cho biết theo lời khai của đương sự thì số thu nhập là 3.3 triệu đồng Âu kim trước khi bị đánh thuế từ năm 2009 (chủ nhà băng) cho tới năm 2014 (công chức cao cấp).Theo Anticor cho biết, ông EM đã nói bớt đi số tiền thu nhập chỉ là 1.2 triệu trừ đi các phần chi tiêu nợ nần là 1 triệu còn lại có 200 ngàn đồng. Tất cả những con số nói trên đều phải được từng chính trị gia khai báo rõ ràng cho Hội Đồng Tối Cao nói trên (viết tắt là HATVP) trong suốt nhiệm kỳ của họ kiêm chức tại 2 nghị viện quốc hội. Ông Macron than khóc bài ca con cá rằng ông không đủ tiền để đóng thuế nữa kìa vì chi phí đóng cho nhân viên quá nặng khi nó lên ào ào!Dù gì đi nữa, thời thế chính trị cho thấy một cuộc tranh luận tay đôi - giữa hai vị ứng cử viên tổng thống đang rực sáng trên bầu trời tương đối ảm đạm của phe Hữu Cộng Hoà, một phe Tả và một phe cực Hữu - sẽ được tổ chức nay mai trước khi vòng Một xảy ra. Ông Macron và bà Le Pen sẽ tranh dành ảnh hưởng dân chúng để thu phiếu về tối đa cho mình qua các chương trình hành động có hiệu quả hay không. Thật bất ngờ vì trước đó, bà Le Pen được xem như là sẽ đương đầu với ông Fillon chứ không phải là Macron. Nay đã gần như ngã ngũ, những vụ tai tiếng lớn nhỏ của Fillon đang nhấn chìm ông ta vào nước mặn của biển cả tham lam. Ông có kêu gào than khóc hay giận dữ mắng chửi cả làng ký giả sẽ nhào vô nhìn ngó cả đến mớ đồ lót của ông thì mọi sự đâu đó đã được an bài rồi. Chạy trời không khỏi nắng, phu nhân ông sắp sửa bị đưa ra thẩm vấn bởi quan tòa.Trước sau như một, Con Vịt Buộc đã nhổ lông chính trị gia nào (làm bậy) là y như người đó rơi xuống ao chết chìm (nghề nghiệp chính trị chấm dứt). Chúng ta chờ xem trong một thời gian ngắn cục diện sẽ thay đổi đến đâu, nhất là lời tuyên bố rất hùng dũng của ông Macron “Nếu tôi vào điện Elysée thì tôi sẽ là một vị tổng thống không giống ai!” Phu nhân đáng tuổi thân mẫu của ông đã từng nghĩ rằng vị TT tương lai này đến từ một hành tinh khác chứ không ở trái đất tầm thường này mà ra. Người viết bài đi theo khối đông thầm lặng cùng nhận xét chương trình hành sự và lời than thiếu tiền đóng thuế của chính trị gia trẻ tuổi để cho rằng ông sẽ vào điện Elysée ngự trị. (ntnd)