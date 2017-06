Cháy lớn tại nhà máy hóa chất, 3 người bị thương

ANAHEIM – Một đám cháy mức độ 5 đã bùng lên tại một hãng hóa chất ở Anaheim vào xế chiều thứ Sáu, khiến 3 người bị thương. Vụ cháy được báo cáo lúc 3:12 trưa, và một cột khói lớn đã bốc cao trên đường Miraloma. Công ty bị cháy là hãng American Chemical and Sanitary Supply, chuyên cung cấp các sản phẩm vệ sinh và tẩy trùng cho các công ty thương mại.Vụ cháy đã khiến mọi cơ sở xung quanh phải di tản. Khoảng hơn 60 nhân viên cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, từ các sở cứu hỏa Anaheim, Fullerton, Costa Mesa, Newport Beach, Orange, và sở cứu hỏa quận hạt. Một nhân viên của hãng hóa chất và 2 nhân viên sở cứu hỏa Fullerton đã bị thương. Người nhân viên bị thương là 1 phụ nữ, bị trật mắt cá khi chạy trở lại vào công ty để lấy giỏ xách. Trong 2 nhân viên cứu hỏa bị thương, 1 người cần được chữa trị vì tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, người còn lại bị điện giật.Đội kiểm soát chất độc đã được gọi đến hiện trường, do khu nhà kho rộng 30,000 square-foot chứa quá nhiều hóa chất và vật liệu tẩy rửa. Đám cháy được phong tỏa lúc 5 giờ chiều, và được kiểm soát lúc 7:15 tối. Nguyên nhân sự việc chưa được xác định.UPLAND – Nhà chức trách đã thu hồi hàng ngàn cây cần sa, được trồng bất hợp pháp trong một nhà kho tại Upland. Khoảng 4 giờ chiều thứ Sáu, cảnh sát Upland đi đến một nhà kho trong thành phố, sau khi nhận điện thoại báo tin về các hoạt động khả nghi tại đây. Khi đến hiện trường, cảnh sát đã kiểm tra tình huống xung quanh và tin rằng một vườn trồng cần sa trái phép có thể đang hoạt động tại đây. Với sự hỗ trợ của Lực lượng chống ma túy Ontario Upland, cảnh sát đã thu giữ hơn 16,000 cây cần sa. Nhà chức trách cho biết, vườn cần sa này cho thấy một đường dây buôn bán bất hợp pháp có thể đang hoạt động trong thành phố và tại các tiệm bán cần sa.OKLAHOMA – Hãng bán lẻ Walmart đang cố gắng để giúp việc mua sắm online trở nên dễ dàng hơn, bằng cách thử nghiệm một quầy giao hàng tự động rộng gần 150 mét vuông, tại bãi đậu xe trong một cửa hàng ở tiểu bang Oklahoma. Quầy hàng hoạt động 24/7 này có thể cung cấp hơn 30,000 mặt hàng, bao gồm cả các thực phẩm như thịt, sữa,... và phục vụ hàng trăm đơn đặt hàng mỗi ngày. Đồng thời, nó cũng được trang bị tủ lạnh, tủ đá để bảo đảm thực phẩm luôn tươi ngon.Nhờ quầy giao hàng tự động này, khách hàng có thể nhận các món hàng đã đặt mua mà không cần phải gặp trực tiếp nhân viên. Sau khi khách đặt hàng và trả tiền online, nhân viên Walmart sẽ đóng gói và chuyển hàng tới chiếc máy này. Khách hàng chỉ cần đến nhập mã số được cung cấp trên mạng, sau đó sẽ được máy giao ra sản phẩm. Walmart hy vọng việc kết hợp hệ thống online, dịch vụ hỗ trợ, và các cửa hàng truyền thống, sẽ giúp hãng cạnh tranh được với hãng bán lẻ online lớn nhất Hoa Kỳ hiện nay là Amazon.CALIFORNIA – Mạng xã hội Facebook vừa bổ sung một biểu tượng “reaction” có hình cầu vồng, nhằm ủng hộ tháng 6 – tháng dành cho những người đồng tính, song tính và chuyển giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có reaction này. Để sử dụng được biểu tượng lá cờ cầu vồng, người dùng cần mở Facebook, tìm từ LGBT@facebook, bấm “like” trang này, và sau đó đợi vài phút để “update” thì tài khoản mới có được nút reaction mới.Tháng “Niềm tự hào của Người đồng tính, song tính và chuyển giới” (viết tắt là LGBT Pride Month) được tổ chức hàng năm vào tháng 6, để tưởng nhớ những nạn nhân trong cuộc biểu tình Stonewall năm 1969 ở Manhattan, Hoa Kỳ. Cuộc biểu tình Stonewall là sự kiện khởi đầu cho các phong trào đòi quyền lợi cho những người thuộc thế giới thứ ba ở Hoa Kỳ.Tại Hoa Kỳ, ngày Chủ Nhật cuối cùng của tháng 6 ban đầu được chọn làm ngày "Gay Pride Day", nhưng thực tế ngày này được thay đổi tùy nơi. Tại các thành phố lớn, sự kiện này nhanh chóng trở thành một loạt các hoạt động kéo dài trong cả tháng 6 như dã ngoại, tiệc tùng, diễn thuyết, hội nghị, và các buổi hòa nhạc...WHITTIER – Một thiếu nữ 14 tuổi đã bị xe lửa Amtrak tông thiệt mạng tại thành phố Whittier vào tối thứ Sáu. Cô gái bị xe lửa đụng trúng trong khu công nghiệp gần đường Pioneer và đường Rivera, lúc 8:50 tối. Nạn nhân được trực thăng đưa vào bệnh viện, và được xác định đã thiệt mạng. Danh tính nạn nhân chưa được công bố. Tình huống dẫn đến sự việc hiện vẫn đang được điều tra.NEW YORK - Một thanh niên sống tại New York đã được xử vô tội, sau khi chứng minh được rằng anh ta quấy rối tình dục người khác giới trong trạng thái mộng du. Tòa án quận Manhattan, New York, đã tuyên bố Nick Liu, 27 tuổi, vô tội trước cáo buộc anh này quấy rối tình dục cô người yêu của bạn mình, sau khi có bằng chứng cho thấy Liu đã thực hiện hành vi quấy rối trong lúc mộng du.Vào đêm ngày 11 tháng 9, 2015, Shane Payne, bạn cùng phòng của bị cáo, trở về nhà cùng bạn gái là một người mẫu áo tắm chuyên nghiệp. Khoảng rạng sáng hôm sau, khi Payne đang đọc sách ngoài phòng khách, thì nghe thấy bạn gái kêu thất thanh ở trong phòng ngủ "Dừng lại, dừng lại!". "Tôi nhớ lúc đó tôi đã giật mình và nghe thấy bạn gái tôi hét lên 'Nick sàm sỡ em!',” anh Payne làm chứng trước tòa: "Cô ấy rất hoảng hốt.”Nạn nhân cho biết cô tỉnh dậy và thấy bị cáo đang hôn lên cổ và sờ soạng cô. Trước tòa, mẹ của Nick Liu nói bị cáo mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ từ khi còn nhỏ. Hai vợ chồng bà thường xuyên bắt gặp con trai ngủ mơ đi lại trong nhà. Alexandra Berg, bạn gái 5 năm của Liu, cũng làm chứng rằng, khoảng 2 tháng một lần, Liu lại vô thức có hành động sờ soạng cô trong lúc ngủ."Vài lần đầu tiên, tôi không biết anh ấy đang ngủ mơ," Berg nói, "Tôi có thể thấy, sau khi bị lay dậy, mắt anh ấy lờ đờ chuyển từ trạng thái vô thức sang bối rối.” Được tòa xử trắng án, Nick Liu thoát tội quấy rối tình dục, với hình phạt có thể lên đến 1 năm tù giam. "Tôi rất hạnh phúc được quay trở lại cuộc sống bình thường", Liu thở phào nhẹ nhõm sau phiên tòa.