Cháy nhà, bà cứu cháu dưới gầm giường, cả hai thiệt mạng

SÀI GÒN - Tuy đã được cứu thoát ra ngoài, nhưng khi biết cháu ngoại của mình vẫn còn trốn dưới gầm giường, bà Phạm Thị Mùi, 60 tuổi, đã bất chấp nguy hiểm, lao vào biển lửa để tìm cháu. Hậu quả là bà chết cùng đứa cháu. Bốn người khác bị thương nặng trong vụ cháy nhà xảy ra vào sáng sớm thứ Ba khi mọi người còn ngủ ở quận 9.

Căn nhà bị cháy là nhà tạm, chật hẹp, chứa nhiều vật dụng cũ của gia đình, bên trong có bà Mùi sống cùng năm người con và cháu. Khi căn nhà phát hỏa, cả gia đình hoảng loạn tìm đường thoát nhưng lửa và khói dày đặc đã khiến nhiều người bị phỏng nặng.

Bé Châu Ngọc Hân, 3 tuổi, đang ngủ với mẹ đã hoảng sợ nên chui xuống gầm giường trốn. Lúc cả nhà thoát được ra ngoài, bà Mùi phát giác cháu gái chưa ra ngoài nên bà đã liều mình xông vào biển lửa tìm cứu cháu. Tuy nhiên do lửa bùng phát quá mạnh, khói mù mịt nên hai bà cháu mắc kẹt đưa đến cái cho bà và cháu.

Trong số bốn người bị thương có hai người bị phỏng nặng là Huỳnh Thị Hồng Vân, 31 tuổi, mẹ cháu Hân, và em Huỳnh Thị Ngọc Tiên, 12 tuổi.

Cháy tại chợ phụ tùng xe máy lớn nhất Sài Gòn

Chiều thứ Ba, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng phụ tùng xe máy nằm trong chợ Tân Thành, khiến nhiều người hốt hoảng. Lửa gặp vật liệu dễ cháy bén nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét, mùi khét lan rộng cả khu vực.

Căn nhà cao bốn tầng nằm bên trong chợ Tân Thành trên đường Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, bất ngờ phát hỏa. Nhiều người tìm cách dập lửa nhưng đám cháy trên cao và lối lên cầu thang nhỏ nên rất khó tiếp cận. Lửa gặp vật liệu dễ cháy bén nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét, mùi khét lan rộng cả khu vực. Nhiều người sống xung quanh hốt hoảng, di chuyển ra xa.

Đám cháy được dập tắt trong vòng một tiếng. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi.



Giận chồng, vợ gieo mình xuống sông tự vẫn

NGHỆ AN - Một phụ nữ đã nhảy cầu tự tử tại xã Quỳnh Thọ vào đêm thứ Hai. Cô Ngô Thị Vân, mới 17 tuổi, trú tại xóm Thọ Thành, đã đến cầu Anh Trỗi, thuộc xóm 11, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu rồi bất ngờ nhảy xuống cầu để tự vẫn. Người dân chay đến cứu nhưng vì trời tối, không thể nhìn thấy gì dưới nước, nên không thể cứu cô Vân.

Chính quyền địa phương đã huy động ca nô, thuyền thúng, lưới chài phối hợp với gia đình, người dân tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân. Đến gần nửa đêm, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách cây cầu không xa.

Vân đã cưới chồng và về xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu được gần một năm. Trước đó, vì cãi nhau với chồng nên Vân bỏ về nhà cha mẹ ruột, và rồi xảy ra vụ tự vẫn đêm thứ Hai.

Thiếu tiền trả bệnh viện, một ông nhảy xuống sông

TIỀN GIANG - Đêm thứ Ba, nhà chức trách vẫn còn tìm kiếm xác của một người đàn ông mà trước đó ông đã bỏ lại một số đồ vật cá nhân trên cầu Rạch Miễu rồi gieo mình xuống sông Tiền tự tử. Vụ nhảy cầu xảy ra vào khoảng 1 giờ trưa thứ Ba. Trong lúc người dân đang qua lại trên cầu Rạch Miễu tại xã Thới Sơn, Mỹ Tho thì bất ngờ thấy một người đàn ông đi bộ lên giữa cầu, bỏ lại hết tư trang trên cầu và leo qua lan can nhảy xuống sông.

Ông ta để lại một đôi dép, một điện thoại di động, một giỏ xách bên trong chứa nhiều quần áo đàn ông, vật dụng cá nhân và hai biên lai thu tiền của bệnh viện. Dựa theo giấy tờ bỏ lại trên cầu, người ta được biết nạn nhân là ông Nguyễn Hoàng Duy, 40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.









Sang VN tìm vợ, bị cướp tài sản

CẦN THƠ – Ngày thứ Ba, công an cho biết họ đã bắt được bốn nghi can gồm Lê Thu Sương, 35 tuổi, Lê Hải Lâm, 29 tuổi, Võ Tấn Trinh, 34 tuổi, và Trương Văn Triều, 28 tuổi. Tất cả bốn người đều ngụ tại huyện Cờ Đo. Họ bị bắt vì âm mưu cướp tài sản của hai người Trung Hoa.

Trước đó, ông Zou Jian Bin, 40 tuổi, ngụ Phúc Kiến, Trung Quốc, cùng người bạn là Lin Li Huo sang Việt Nam để nhờ bà Sương tìm vợ cho ông Linlihuo. Ngày 13 tháng 10, họ đến quận Ô Môn, gặp Sương và được sắp xếp đi đến Cờ Đỏ để thuê nhà nghỉ.

Sau đó Sương, Trinh, Lâm và Triều gặp nhau tại quán cà phê gần nhà trọ hai ông này ở, để bàn bạc việc tổ chức cướp của ông Zou. Sương hứa khi cướp được tài sản sẽ chia cho mỗi người $210.

Ngày 18 tháng 10, Sương mời Zou và Lin đi ăn đám cưới. Theo đó, Lâm chở ông Zou. Còn một người xe ôm chở ông Lin, và Trinh thì đi với Sương. Tại hai địa điểm khác nhau, nhóm bốn người đã thực hiện hai vụ cướp riêng biệt với ông Zou và ông Lin.

Hai nạn nhân báo công an. Đến ngày 21 tháng 10 thì bốn nghi can đều bị bắt.

Chạy vào đường cấm, xe vận tải cán chết em trai 9 tuổi

LÂM ĐỒNG – Tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ 30 phút sáng thứ Ba. Em Nguyễn Quang Vinh, 9 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, đang đi bộ tập thể dục cùng cha trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ở gần nhà. Một xe vận tải do tài xế Phan Minh An, 27 tuổi, ngụ cùng phường Lộc Phát đi cùng chiều đã tông em Vinh từ phía sau và cuốn đi một đoạn rất xa khiến em chết tại chỗ.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh nhỏ và hẹp nên có bảng cấm các xe tải nặng trên 8 tấn chạy qua. Tuy nhiên tài xế Phan Minh An vẫn điều khiển xe tải nặng vào con đường này. Thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều sương mù, khiến tài xế xe tải bị che khuất tầm nhìn dẫn đến gây ra tai nạn.