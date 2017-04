Cháy nhà, cả khu phố hốt hoảng

ĐÀ LẠT - Căn nhà bốc cháy rồi lan sang bốn căn bên cạnh. Rất may, lực lượng chữa cháy kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn nên không gây thiệt hại về người. Vụ hỏa hoạn này xảy ra vào khoảng 8:30 sáng thứ Bảy, tại phường 2, thành phố Đà Lạt. Một căn nhà cấp 4 rộng gần 100 mét vuông bị cháy rụi trong vòng nửa giờ.Ngọn lửa bùng phát tại căn nhà gỗ ở số 68 đường Nguyễn Thị Nghĩa, do ông Nguyễn Viết Quyền làm chủ. Chỉ trong vòng 10 phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy lan sang các căn nhà kế bên. Sở cứu hỏa tỉnh Lâm Đồng đưa bốn xe chữa lửa đến dập lửa.Vì nhà bị cháy nằm sâu trong khu dân cư nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng một giờ sau, đám cháy mới được khống chế.Theo ông Quyền, căn nhà bị cháy trước đây được ông cho sinh viên thuê nhưng gần đây không có người ở. “Sáng nay, điện lực thành phố cắt điện khoảng 20 phút ở khu vực đường Nguyễn Thị Nghĩa để bảo trì. Tôi cho rằng khi điện được mở lại, cầu dao điện trong nhà hay đường điện bị chập gây nên vụ cháy.”HÀ TĨNH - Được đầu tư hơn 18 tỷ đồng VN ($780,000), phục vụ cho 1,500 gia đình, nhưng ngay từ khi được đưa vào sử dụng, công trình Nhà Máy Nước Sạch xã Gia Phố, huyện Hương Khê - Hà Tĩnh, đã hư hỏng nặng, phải sửa chữa suốt nhiều năm.Nhà máy được bắt đầu xây cuối năm 2011. Đến tháng 3, 2014, công trình đã hoàn thành, được nghiệm thu và bàn giao cho địa phương. Tuy nhiên, hơn hai tháng sau khi bàn giao đưa vào vận hành và cũng mới chỉ chạy thử phục vụ 363 hộ dân, trạm bơm đầu mối bị hư hỏng nặng, không thể hoạt động được. Sau năm tháng ngưng hoạt động, đến tháng 10, 2014, công trình mới được sửa chữa.Những tưởng công trình sẽ khá hơn, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn, đến tháng Một 2015, trạm bơm nước thô tiếp tục mất điện và hỏng máy bơm nước. Một lần nữa chính quyền xã Gia Phố đã đề nghị sửa chữa. Tuy nhiên việc khắc phục gặp quá nhiều khó khăn.Từ đó đến nay, công trình cùng lúc hỏng cả hệ thống, từ giếng bơm, máy bơm, đường ống buộc phải nằm chờ sửa chữa và hầu như không hoạt động. Khó khăn càng thêm chồng chất khi đợt lũ lụt tháng 10, 2016 đã bồi lấp, làm hư hỏng hoàn toàn trạm bơm đầu mối, hệ thống đường dây điện, cột điện và 200 mét đường ống cấp 1.Bao năm sống cảnh thiếu nước sinh hoạt, càng trông chờ, hy vọng bao nhiêu, thì người dân xã Gia Phố lại thất vọng, tức giận bấy nhiêu với công trình nhà máy nước có số vốn đầu tư đến gần $800,000 này.NGHỆ AN - Sau bữa ăn trưa gồm cơm, thịt xào, đậu hũ và canh cải cúc thì gần 50 công nhân của một công ty ở khu công nghệ Nam Cấm, huyện Nghi Lộc bị ngộ độc, nhập viện cấp cứu.Vụ này xảy ra chiều thứ Bảy. Bệnh viện 115 Nghệ An tiếp nhận hầu hết các công nhân của công ty BSE. Các công nhân đều vào viện trong tình trạng nôn mửa, đau đầu, đau bụng chóng mặt.Theo lời kể của các công nhân, trưa thứ Bảy đã có hàng trăm công nhân ăn cơm tại căn tin của công ty. Khoảng hơn hai giờ sau khi ăn, hàng chục người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt và bắt đầu nôn ói. Nhiều người ngất xỉu tại nhà xưởng. Họ được dìu vào phòng cấp cứu. Lâu nay, một công ty cung ứng suất ăn cho công nhân BSE. Ngày thứ Bảy, khi một công ty khác mới vào cung ứng thì xảy ra sự việc.QUẢNG NINH – Sáng thứ Bảy, tàu Nhiêu Tân 02 chuyên chở công nhân từ đất liền ra khu vực nuôi ngọc trai trên vịnh Bái Tử Long, thuộc khu vực Bản Sen, huyện Vân Đồn, của ông ty nuôi cấy ngọc trai Taiheiyo Shinju, Nhật Bản, bất ngờ chìm xuống nước khi đang neo đậu tại cảng Cái Rồng.Nguyên nhân vụ đắm tàu là do quên xông dây mũi, nới lỏng dây, nên khi thủy triều xuống khiến con tàu bị kéo nghiêng, bị nước tràn vào khoang dẫn đến đắm tàu.Cũng theo Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa, hiện tại tình hình tàu bè neo đậu tại cảng Cái Rồng khá lộn xộn do chật chội, nhất là vào thời điểm nhiều tàu bè cập bến cùng một lúc. Thời gian tới đây cảng vụ sẽ kiểm tra, lập lại trật tự để đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền.CÀ MAU - Ngày thứ Bảy, công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Lê Văn Hòa, 52 tuổi, ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh, về tội gây thương tích cho người khác. Nạn nhân chính là anh ruột của Hòa.Theo hồ sơ, năm 1999, ông Hòa đi tìm anh ruột Lê Văn Can, 54 tuổi, ở cùng địa phương, để giải quyết một cuộc tranh chấp.Sau một hồi cãi nhau, ông Hòa dùng phảng phát cỏ chém trọng thương ông Can, thương tích 51%. Sau khi gây án, người đàn ông này đến huyện Đức Huệ, Long An, làm thuê suốt 18 năm mà công an không tìm ra.QUẢNG NINH - Sáng thứ Bảy, tại thành phố Móng Cái, đoàn công tác liên ngành tỉnh Quảng Ninh gồm: bộ đội biên phòng, công an tỉnh, sở du lịch, văn phòng UBND tỉnh, TP Móng Cái đã tiến hành kiểm tra một xe khách đang chạy từ Hạ Long về Móng Cái do tài xế Hà Đinh Thi điều khiển.Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 38 du khách Trung Hoa đang đi từ Hạ Long về Móng Cái theo tour du lịch do công ty Chính Hoàng Đại Phát tổ chức nhưng không có hướng dẫn viên du lịch.Sau khi kiểm tra, căn cứ vào các qui định hiện hành, đoàn liên ngành đã ra quyết định tước giấy phép kinh doanh 12 tháng và xử phạt Chính Hoàng Đại Phát 25 triệu đồng (hơn $1,000). Công ty du lịch này đặt trụ sở tại Móng Cái, do Hà Đình Cẩn làm giám đốc.