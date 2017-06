Cháy rừng gần Big Bear lan rộng 950 mẫu

BIG BEAR – Vào hôm thứ Ba, trận cháy rừng ở gần Big Bear đã kéo dài liên tục hai ngày, với sự hỗ trợ của thời tiết nóng và khô. Đám cháy tại vùng Holcomb Valley đã lan rộng 950 acre, và được khống chế 10% vào chiều thứ Ba. Nhà chức trách đã phải ban hành lệnh di tản bắt buộc đối với các ngôi nhà ở phía đông bắc đường Holcomb Valley và xa lộ 18. Theo Sở cứu hỏa Big Bear, ngọn lửa hiện đang tiến về phía đông bắc.

Lệnh di tản tự nguyện cũng được ban hành tại khu dân cư xung quanh trạm trung chuyển Big Bear và hồ Baldwin. Cơ quan quản lý phẩm chất không khí South Coast Air Quality đã ra lệnh cảnh báo khói tại một số vùng thuộc phía đông núi San Bernardino. Đám cháy bùng lên lúc 3 giờ chiều thứ Hai. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được rõ. Ngày thứ Ba được coi là ngày nóng nhất trong tuần, và nhiệt độ cao là một trong các khó khăn lớn cho lực lượng cứu hỏa.

Bưu điện bán tem biến hình theo nhiệt độ ngón tay

WYOMING – Nhằm chào đón hiện tượng nhật thực sẽ xuất hiện tại 14 tiểu bang Hoa Kỳ, bao gồm hơn 1,100 thành phố, Cơ quan bưu điện Hoa Kỳ USPS đã tung ra loại tem đặc biệt, có thể biến hình từ cảnh nhật thực toàn phần sang cảnh trăng tròn, bằng nhiệt độ của ngón tay. Loại tem mới, được công bố tại đại học Wyoming với sự hiện diện của các nhà khoa học NASA, bắt đầu chính thức được bán vào hôm thứ Ba.

“Với việc tung ra loại tem in bằng mực cảm nhiệt, chúng tôi đem đến cho mọi người cơ hội nhìn thấy cảnh nhật thực mỗi khi họ chạm vào con tem,” theo lời ông Jim Cochrane, Giám đốc khách hàng và quảng cáo của Dịch vụ bưu điện. Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng cản tầm nhìn tới mặt trời, và phủ bóng tối lên trái đất. Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện tại Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8, trên một “con đường” rộng khoảng 70 dặm, dài 2,500 dặm, bắt đầu từ giữa buổi sáng tại Oregon, và kết thúc vào 90 phút sau đó tại bờ biển South Carolina lúc xế chiều.

Thượng Viện sẽ công bố dự luật y tế vào thứ Năm

HOA THỊNH ĐỐN - Lãnh đạo khối đa số Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Kentucky) vào hôm thứ Ba đã cho biết, Thượng Viện sẽ công bố dự luật cải tổ y tế của cơ quan lập pháp này vào thứ Năm. Tin tức này được loan báo giữa lúc nhiều chính trị gia Dân Chủ và cả Cộng Hòa than phiền rằng, quá trình sửa đổi và thay thế đạo luật Affordable Care Act - còn được gọi là Obamacare - đã được che giấu quá bí mật.

“Bản thảo dự kiến sẽ được công bố hôm thứ Năm, và sẽ được đưa ra bỏ phiếu sau khi đã được đánh giá của Phòng ngân sách quốc hội CBO,” ông McConnell cho biết. “Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này suốt 7 năm qua. Mọi người sẽ hiểu được dự luật, và tôi tin rằng dự luật sẽ rất minh bạch.” CBO là cơ quan sẽ ước tính chi phí và các ảnh hưởng liên quan của dự luật.

Rùa biển lọt vào hồ bơi nhà dân

FLORIDA – Một con rùa biển cái đã được phát hiện trong hồ bơi của 1 biệt thự sát biển tại Florida vào hôm thứ Hai. Theo Cơ quan bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC), con rùa cái nặng 250 pound đã bơi vào bờ biển Islamorada để đẻ trứng. Sau đó, con rùa đã bị mất phương hướng nên thay vì trở ra biển, nó lại bò sâu vào bờ và lọt vào hồ bơi nhà dân.

Các nhân viên của FWC và Turtle Hospital đã đưa con rùa ra khỏi hồ và thả trở về biển, sau khi xác định con rùa vẫn khỏe mạnh. Nhà chức trách khuyến cáo rằng, các nguồn sáng nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến mùa rùa biển đẻ trứng – kéo dài từ tháng 4 đến giữa tháng 10. Rùa biển định hướng nhờ vào ánh sáng mờ nhạt ở đường chân trời, do đó, những người có nhà ở sát bờ biển được khuyên nên tắt bớt đèn vào ban đêm, hoặc chỉ dùng loại đèn có ánh sáng đỏ, cam, hoặc màu hổ phách, để giúp rùa biển không bị mất phương hướng.

Tổng thống Ukraine đến thăm Hoa Kỳ

HOA THỊNH ĐỐN - Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko đã đến thăm Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba, và đã gặp gỡ Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Trong cuộc họp, cả ông Trump và ông Poroshenko đều gọi việc gặp mặt người kia là một vinh dự lớn, và ông Trump nói rằng Ukraine là quốc gia mà Hoa Kỳ có rất nhiều hoạt động liên quan. Ông Poroshenko cũng ca ngợi mối quan hệ giữa Kiev và Washington, và gọi Hoa Kỳ là nhà đồng tài trợ cho sự thành công lịch sử của Ukraine.

Trước chuyến đi, ông Poroshenko đã công bố lịch trình các cuộc họp với viên chức Hoa Kỳ, và nhấn mạnh rằng đây là chuyến công du hết sức quan trọng. Sau buổi nói chuyện với ông Trump, ông Poroshenko nói ông rất hài lòng với kết quả đàm phán, và cho biết họ đã thảo luận về việc hợp tác quân sự và công nghệ. Tòa Bạch Ốc cũng thông báo rằng, hai tổng thống đã nói chuyện về phương cách giải quyết các xung đột tại miền đông Ukraine một cách hòa bình.

Trước đó, việc ông Trump kêu gọi Hoa Kỳ nên cải thiện quan hệ với Nga đã khiến Ukraine lo ngại, vì sợ rằng Washington có thể rút lại những lời hứa hỗ trợ đưa ra trước đây đối với chính phủ Poroshenko thân phương Tây. Vào tháng tới, Tổng Thống Trump dự kiến sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin, khi cả hai dự Hội nghị G-20 tại Đức. Tổng Thống Poroshenko từng viết trên Twitter rằng, một trong các mục tiêu quan trọng của ông là được gặp Tổng Thống Hoa Kỳ trước ông Putin. Nga đã chiếm bán đảo Crimean của Ukraine vào năm 2014, và từ đó đến nay vẫn hỗ trợ cho phe phiến quân ly khai gây chiến tại miền đông Ukraine.

Mỹ đàm phán với Châu Á tìm cách thay TPP

HOA THỊNH ĐỐN - Hoa Kỳ đã bắt đầu đàm phán với nhiều nước Châu Á, nhằm tìm cách thay thế Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, theo lời Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cho hay. Trong hội nghị đầu tư thường niên SelectUSA tại Washington, do Bộ Thương Mại tổ chức, ông Ross cho biết, Hoa Kỳ đang có các cuộc họp song phương với Nhật và một số nước châu Á khác, liên quan đến vấn đề hợp tác thương mại. Ông Ross không cho biết tên các nước đang đàm phán với Hoa Kỳ, nói rằng danh sách này chỉ được tiết lộ nếu được sự đồng ý của các nước tham gia.

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước TPP ngay trong ngày đầu tiên làm việc. Hành động này đã gây bất mãn cho một số viên chức lãnh đạo các tiểu bang, thuộc cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Các nước còn lại trong TPP, gồm 11 quốc gia, đã đồng ý tiếp tục đàm phán để duy trì hiệp ước, bất chấp sự vắng mặt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP đã ảnh hưởng lớn đến sức ảnh hưởng của khối thương mại này.

Nếu bao gồm cả Hoa Kỳ, khối TPP với 12 thành viên sẽ chiếm 38% GDP và 26% tổng giao dịch thương mại toàn thế giới. Khi không có Hoa Kỳ, TPP sẽ thu nhỏ lại chỉ còn 13% GDP và 15% giao dịch thương mại thế giới. Trung Cộng, nước vốn không được bao gồm trong TPP, hiện đang vận động cho một hiệp ước thương mại tương tự, gọi tắt là RCEP, gồm 16 thành viên và không có Hoa Kỳ.



Máy bay Nga bay sát máy bay Mỹ trong vòng 2 mét

Một chiến đấu cơ Nga đã đến gần trong khoảng cách 5 feet (1 mét rưỡi) với một máy bay do thám của Không quân Hoa Kỳ trên biển Baltic vào hôm thứ Hai, trong vụ đối đầu được phía Hoa Kỳ gọi là “không an toàn.” Sự việc xảy ra sáng thứ Hai, khi máy bay do thám RC-135 đang bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic. Chiếc RC-135 đã bị chận đường bởi một chiến đấu cơ Su-27 của Nga. Máy bay Nga được cho là tiến đến với tốc độ rất nhanh, và chỉ cách máy bay Hoa Kỳ vào feet. Hai máy bay đã bay cùng nhau trong khoảng vài phút.

Nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết, máy bay RC-135 bay trong không phận quốc tế, và có thiết bị truyền tin rõ ràng, rất dễ dàng để các máy bay khác nhận dạng. Ngũ Giác Đài tuyên bố: “Các hành động không an toàn này có thể gây nguy hiểm cho mọi người liên quan. Nga tất nhiên có quyền hoạt động trong không phận quốc tế, nhưng chúng tôi hy vọng họ tôn trọng các quy tắc an toàn, để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.”

Ngược lại, Bộ Quốc Phòng Nga lại đưa ra tuyên bố hoàn toàn khác, cáo buộc máy bay Hoa Kỳ đến gần và khiêu khích chiếc Su-27. Sự việc xảy ra giữa lúc quan hệ Nga-Mỹ đang căng thẳng, sau khi chiến đấu cơ Hoa Kỳ bắn rơi một máy bay của chính phủ Syria – lực lượng đang được Nga ủng hộ.