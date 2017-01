(VienDongDaily.Com - 10/01/2017)

Chiếc tàu bị cháy trên đường về cảng Tuần Châu. (Báo Quảng Ninh)



HẠ LONG - Đang trên đường vào bờ thì một chiếc tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long bỗng bốc cháy, ngọn lửa và cột khói đen bốc cao. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời mang 21 người lên bờ an toàn mà trong đó các hành khách đều là người ngoại quốc



Tai nạn xảy ra vào khoảng 6:30 sáng ngày thứ Ba 10/1. Tàu bị nạn là chiếc Ánh Dương mang bảng số tỉnh Quảng Ninh (QN 3598). Tàu đã phục vụ du khách nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long do thuyền trưởng Nguyễn Bá Trọng điều khiển. Tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang trong hành trình từ khu vực đảo Titốp về cảng Tuần Châu.



Tàu đã nghỉ đêm tại điểm Nhà Lát, hang Luồn, khu vực đảo Titốp.

Phát giác vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để đưa 14 khách ngoại quốc, một hướng dẫn viên, sáu thuyền viên trên tàu về bờ an toàn.



Lính cứu hỏa đã mất gần nửa giờ để dập tắt lửa. Vụ cháy khiến chiếc tàu nghỉ đêm này bị thiêu rụi phần trên, phần đáy chìm xuống nước.



Trước đây, ngày 6 tháng 5, 2016, du thuyền hạng sang Aphrodite số QN-6299 chở hơn 40 du khách bất ngờ cháy tại bến cảng Ngọc Châu trên vịnh Hạ Long. Thấy lửa, hàng chục du khách trên tàu đã nhảy xuống biển.

Sau khi thoát nạn, các du khách đề nghị Việt Nam là không nên dùng tàu vỏ gỗ trên vịnh Hạ Long vì sẽ khó lường trong việc đề phòng hỏa hoạn. Những du khách ngoại quốc này đã đi nhiều nơi trên thế giới, và họ đều các nước khác thấy sử dụng tàu vỏ gỗ để đưa đón khách.



Đoàn du khách đã từ các nước Mỹ, Anh, Úc, Canada.

Vì vụ cháy này, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu công ty Du Lịch Thương Mại Ánh Dương 12 phải tạm ngưng hoạt động. Công ty có sáu chiếc tàu (gồm cả tàu vừa bị cháy), trong đó có ba tàu ngủ đêm và ba tàu phục vụ chở du khách ngắm cảnh theo giờ.