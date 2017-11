Cháy trên đỉnh núi Bài Thơ

HẠ LONG - Tối thứ Tư, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên núi Bài Thơ ở phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Chiều cùng ngày có một nhóm người leo lên núi. Đến khoảng 5 giờ, nhóm người này hốt hoảng chạy xuống và sau đó ngọn lửa bùng phát. Lực lượng cứu hỏa tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp dập lửa. Vì đám cháy trên vách núi cộng hiện tượng đá lở nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Người dân sống gần hiện trường đám cháy phải di tản mấy tiếng đồng hồ. Đến gần 10 giờ đêm thì lửa được kiểm soát. Từ vài năm trước đã có bảng báo cấm du khách leo lên núi Bài Thơ. Gần đây, chính quyền địa phương có thêm bảng thông báo: "Núi Bài Thơ đang tu sửa, cấm leo trèo dưới mọi hình thức." Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình lén lút cho khách lên núi xem phong cảnh.

VN khoe dùng hỏa tiễn 'mới nhập' để bảo vệ APEC

ĐÀ NẴNG - Việt Nam sẽ dùng hệ thống hỏa tiễn phòng không mới nhập từ Do Thái (Israel) để bảo đảm an ninh cho tuần hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tuần sau. Nguồn tin của báo Đất Việt và Quốc Phòng Việt Nam cho biết Sư Đoàn Phòng Không 375 sẽ giữ trách nhiệm bảo vệ bầu trời Đà Nẵng trong thời gian diễn ra hội nghị với 21 vị nguyên thủ quốc gia từ khu vực Á Châu - Thái Bình Dương. Trong những nguyên thủ hàng đầu thế giới sẽ có Tổng Thống Donald Trump, Chủ Tịch Tập Cận Bình, Tổng Thống Vladimir Putin, và Thủ Tướng Shinzo Abe.

Sư đoàn 375, còn được biết là Sư Đoàn Phòng Không Đà Nẵng, sẽ bố trí hai trung đoàn hỏa tiễn là 275 và 282, để bảo đảm an toàn phòng không cho Hội Nghị Thượng Đỉnh được tổ chức lần thứ Hai tại Việt Nam.

Các báo cho biết hỏa tiễn Spyder mà Việt Nam mua của Do Thái tháng Hai có "năng lực tác chiến vượt trội, đủ sức đánh trả mọi cuộc tập kích bằng đường không bằng vũ khí công nghệ cao." Việt Nam từng cho biết họ đã bắn thử hỏa tiễn phòng không tối tân này lần đầu tiên vào đầu tháng Sáu, mà không cho biết có bắn trúng mục tiêu hay không.



Một thợ lò chết trong mỏ than Mông Dương

QUẢNG NINH - Vào khoảng 4 giờ sáng thứ Tư, một tai nạn lao động xảy ra trong gương lò thượng tại vỉa K8 thuộc Công Ty Than Mông Dương. Báo cáo ban đầu cho biết tai nạn xảy ra vào cuối ca 3 khi công nhân Nguyễn Văn Trường, 33 tuổi, thợ khai thác hầm lò bậc 4/6 đang làm việc bất ngờ bị gương tụt lở, đất đá rơi vào người.

Trưởng phòng An Toàn của công ty cho biết: Khi đã nổ mìn xong, dựng vì chống thứ nhất, đang chuẩn bị vào chèn kích vì chống thì bất ngờ đất đá sập đổ và rơi trúng đầu công nhân. Mọi người đưa anh Trường đi cấp cứu, nhưng trên đường ra tới bệnh viện khoảng hơn 5 giờ sáng bác sĩ xác định anh ta đã chết.

Đây là tai nạn lao động thứ 13, khiến 14 công nhân của tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam thiệt mạng từ đầu năm đến nay.

Thanh niên bị đánh ghen xin giải oan cho chủ tịch xã

HUẾ - Chủ tịch xã Phong Hải đã bị chỉ trích và phải nhận tội đánh một thanh niên hơn hai tuần trước. Thế nhưng nay thanh niên đã lên tiếng để giải oan cho ông chủ tịch. Vụ này xảy ra tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thanh niên là cháu rể vợ của ông chủ tịch, và anh nói là mình bị đánh bởi ông đã... ghen, thế thôi.

Ông Phan Khánh, chủ tịch xã Phong Hải đã nhìn nhận từng đánh anh Hồ Quốc Trà, 32 tuổi, vào đêm 14 tháng 10 trong trại nuôi tôm. Anh ta là một trong bốn công nhân làm và sống tại trại tôm. Ông đột ngột xuất hiện vào khoảng 10 giờ đêm, rồi dùng tay tát lia lịa vào mặt Trà ngay trên giường. Sau đó anh ta còn bị ông Khánh lôi ra khỏi lán trại đánh thêm một tăng nữa. Nếu không có máy thâu hình thì ông Khánh đã không bị khiển trách về tội hành hung anh Trà, khiến anh phải vào bệnh viện.

Lý do đưa đến vụ đánh đập, theo anh Trà cho biết mới đây, thì anh từng gởi tin nhắn đến cho vợ ông Khánh, khiến ông nghi hai người có quan hệ tình cảm. Anh này nhỏ tuổi hơn vợ ông Khánh nhưng trong tin nhắn lại xưng "anh" ngọt sớt. Vợ chồng ông này đã ly dị nhưng vẫn sống chung nhà.

Trong lời giải oan cho ông Khánh, anh Trà cho biết, "Tôi biết việc này là sai trái. Bản thân tôi thua chị Loan 11 tuổi nhưng trong tin nhắn lại xưng anh, xưng em. Việc này là đùa giỡn thôi không có gì cả."

Còn ông Khánh thì nói là trong lúc giận dữ thì ông tát bạt tai anh Trà có... ba cái.





Tìm thấy xác em mầm non chết trong giờ học

QUẢNG BÌNH - Tại thị xã Ba Đồn, bé Lê Văn Thanh Tùng, 2.5 tuổi, đã mất tích trong lúc đang học tại trường mầm non phường Quảng Thọ vào sáng thứ Tư. Sau khi giờ chơi kết thúc lúc 8g30, các cô giáo chuẩn bị cho trẻ ăn thì phát giác cháu Tùng không có đó. Các cô giáo đã đi tìm xung quanh trường nhưng không tìm ra.

Một lúc sau, lực lượng công an xã và người dân đã được huy động đến để tìm kiếm. Sau khi tìm khoảng 30 phút, một người thấy thi thể cháu Tùng nằm ở bên bờ của một khoảnh ruộng hoang.

Khoảnh ruộng này có mực nước hơn nửa mét, nằm cách trường mầm non hơn 100 mét và bên một con đường dẫn ra cách đồng vắng.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho hay, lúc đưa thi thể cháu Tùng lên thì phát hiện trên đầu cháu có vết máu, nơi phát hiện thi thể nằm phía bờ bên kia của khoảnh ruộng, cách con đường mòn dẫn ra khoảng gần 10 mét.

Trong những ngày gần đây trong trường đang có xây dựng thêm một nhà phía sau trường nên vào sáng cùng ngày có một xe hơi và xe chạy vào trường. Cha mẹ cháu Tùng là người ở Thừa Thiên Huế ra mở gara sửa xe tại thôn Nhân Thọ.