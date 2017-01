(VienDongDaily.Com - 04/01/2017)

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư trong làng bóng đá Âu Châu chỉ có trận duy nhất cũng như gay cấn nhất của Premier League bên Anh và một trong ba trận đáng chú ý của giải Copa Del Rey bên Tây Ban Nha. Chuyện Copa Del Del Rey thì ta sẽ bàn sau. Bàn về trận giữa Chelsea với Tottenham Hotspur bên Anh trước.

Trận bên Anh được đặc biệt chú ý đối với bất cứ những ai ghiền bóng đá bên Anh cũng như những thành phần có liên quan sau đây :





Thủ môn Thibault Courtois của Chelsea kịp thời bắt banh trước khi tiền đạo Harry Kane của Tottenham kịp sút trong trận giữa hai đội ngày thứ Tư tại sân White Hart Lane ở London. (Mike Hewitt/ Getty Images)





1/ Trước hết là ông huấn luyện viên người Ý Antonio Conte với đội Chelsea của ông ta. Liên tục 13 trận vừa qua thuộc nhóm Premier League thì Chelsea đều thắng và do đó mà trước trận đấu thứ 20 vào giữa mùa bóng này thì Chelsea đứng đầu Premier League với 49 điểm.



2/ Quan trọng chẳng kém một mảy may là huấn luyện viên người Argentina Mauricio Pochettino và đội Tottenham Hotspur của ông này vì trước trận đấu nó đứng hạng năm với 39 điểm, dưới Arsenal hạng tư với 41 điểm và Manchester City hạng ba với 42 điểm. Trước mắt, nó lo thắng để có thêm 3 điểm thành 42, mà tùy theo số bàn thắng sẽ được xếp hạng tư hay hạng ba so với Manchester City.





Huấn luyện viên Antonio Conte của Chelsea bên trái và HLV Mauricio Pochettino của Tottenham ven bìa sân đấu trong trận giữa hai đội ngày 4 tháng 1.





3/ Sau đấy thì trận đấu quan trọng đồi với cả 4 đội sau đây với những nghịch lý riêng của nó :

a/ Huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp với đội Liverpool của mình thì chỉ cầu cho Tottenham thắng, bởi hôm kia Liverpool hòa với Sunderland cho nên chỉ được mỗi một điểm, do đó chỉ rút ngắn được khoảng cách với Chelsea là 5 thày vì 3 điểm. Nếu Chelsea thắng trận hôm nay thì nó sẽ gác Liverpool 8 điểm. Nếu Chelsea hòa với Tottenham thì nò sẽ gác Liverpool 6 điểm. Chi bằng cầu cho nó thua! Bài toán rất giản dị!



b/ Huấn luyện viên Josep Guardiola người xứ Catalan bên Tây Ban Nha không lo lắng vì thằng Tottenham đứng dưới mình mà chỉ lo vì thằng Chelsea tuốt bên trên, vì Chelsea nó hơn mình những 7 điểm, trong khi Tottenham cho dù có thắng thì cũng chỉ bằng điểm với mình là 42. Chi bằng cầu cho Chelsea nó thua!

c/ Nghịch lý nhất hạng nữa là đối với đội Arsenal của ông cụ người Pháp Arsene Wenger vì trước trận hôm nay giữa hai tay kia thì Tottenham nó đứng dưới đội của Cụ với 39 điểm trong khi đội Cụ có 41 điểm. Nếu nó thắng thì nó sẽ có 42 điểm và đứng bên trên đội Cụ, thế nhưng như vậy vẫn còn hơn để cái thằng Chelsea thắng khiến cách biệt giữa nó với Arsenal tăng lên thành 11 điểm. Bài toán quá dễ tính! Bởi thế mà thầy trò đội Arsenal cũng chỉ cầu cho Tottenham thắng Chelsea.



Huấn luyện viên Antonio Conte của Chelsea trong trận Chelsea thua Tottenham 0-2 ngày 4 tháng 1.



Riêng ông người Bồ Đào Nha Jose Mourinho của đội Manchester United hạng sáu với 39 điểm thì thầy trò ông ta năm nay không còn mơ tưởng gì đến chuyện tranh giải vô địch Premier League mà chỉ trông sao cho leo lên được hạng tư để được đương nhiên tham gia giải UEFA Champions League 2017! Bởi thế mà thầy trò ông Mou lại chỉ cầu cho Tottenham nó thua để nó vẫn tiếp tục đứng hạng năm với 39 điểm như đội mình cái đã!

Hôm Thứ Hai thì huấn luyện viên Pochettino của đội Tottenham nói rằng ai nấy đều trông cho đội ông ta thắng trận đấu với Chelsea. Ấy là ông ta chỉ nhắm đến mấy đội trong tư thế có khả năng tranh chức vô địch năm nay, ngoài Chelsea ra như Liverpool, Manchester City và Arsenal; tuy Liverpool hiện được coi như lợi hại hơn cả trong đám muốn kéo Chelsea xuống! Và như vậy thì kết quả trận đấu hôm nay đúng là đã thỏa lòng mong đợi của riêng đội Tottenham với đám fans của họ thì đã đành, mà còn khiến mấy ông Klopp, Guardiola và Wenger sau trận đấu có khi còn muốn rủ nhau riêng đi nhậu một bữa đầu năm là đàng khác!

Trung vệ áo trắng Dele Alli 20 tuổi của Tottenham một mình ghi hai bàn thắng trong trận Tottenham thắng Chelsea 2-0, xuất sắc đến độ mà hậu vệ David Luiz của Chelsea còn phải bắt tay khen ngợi. Trung vệ áo trắng Dele Alli 20 tuổi của Tottenham một mình ghi hai bàn thắng trong trận Tottenham thắng Chelsea 2-0, xuất sắc đến độ mà hậu vệ David Luiz của Chelsea còn phải bắt tay khen ngợi.

Trong ngày thứ Tư này, thầy trò đội Chelsea chỉ việc leo xe bus đi đoạn đường 16 cây số từ hang ổ Chelsea miệt Tây-Nam London lên Đông-Bắc London ở sân White Hart Lane Stadium. (London theo nghĩa mở rộng của nó, "Greater London", chả là rộng đến 5,200 cây số vuông ). Thời tiết khi trận đấu bắt đầu là quanh quẩn dưới 41 độ F, 5 độ C. Bốn mặt khán đài có chỗ cho 32,300 người thì hôm nay cũng không thể dưới con số đó. Fans nhà của Tottenham thì đã đành, mà các fans của Chelsea, Liverpool và Manchester City từ xa, Arsenal ngay tại London, cũng kéo nhau đến rầm rộ như thể có chính đội nhà của mình tham gia! Nếu có câu "Đồng sàng dị mộng" thì ở đây đúng là "Đồng sân dị mộng"; coi như Chelsea riêng một phe còn Tottenham,

Liverpool, Manchester City với Arsenal đều là đồng minh trong tư tưởng với nhau trong 90 phút của trận đấu!

Trọng tài Atkinson thổi hồi còi mở màn, hai đội lăn xả vào nhau. Là sân cỏ, chứ còn nếu là sân đất thì đã đất cát tung trời theo nhịp độ ào ạt của trận đấu. Chelsea là hạng nhất thật, thế nhưng Tottenham hạng năm thì cũng không thể nào coi như Chelsea với các thứ dữ cỡ Diego Costa, Eden Hazard, N'golo Kanté v.v. muốn làm sao đấy thì làm. Tottenham có những tên tuổi như Harry Kane, Kyle Walker, Danny Rose, Dele Alli, Moussa Dembélé, Christian Eriksen v.v. thì cũng chẳng phải cỡ vừa; bằng chứng là Kane, Dele, Walker đều có chân trong đội tuyển quốc gia của Anh! (Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia là Southgate cũng có mặt đấy trên khán đài). Từ đó mà nếu như Chelsea có banh trong chân 54% thời gian thì Tottenham có 46 %, chẳng mấy kém. Chelsea sút tổng cộng 11 lần với 2 lần đúng hướng thì Tottenham nhắm khung thành 9 lần với 2 lần đúng hướng. Và sự khác biệt suy nhất là hai lần Chelsea nhắm đúng hướng thì thủ môn Lloris của Tottenham đều đỡ được banh, con hai lần Tottenham nhắm đúng hướng thì hai lần Tottenham ghi bàn thắng!



Bàn thắng thứ 2 từ cú đánh đầu của Dele Alli , đội Tottenham, vào phút 54 trong trận với Chelsea ngày 4 tháng 1.



Huấn luyện viên người Argentina, Pochettino, là một nhân vật được mọi người trong giới bóng đá Âu châu vị nể. Ông người Ý Conte của Chelsea ồn ào bên bìa sân bao nhiêu thì ông kia trầm tĩnh bấy nhiêu.



Đặc biệt trong trận này, khi đà thua của đội mình đã dần dần hiện rõ thì ông Conte càng lúc càng khoa chân múa tay, mồm la chí chóe để điều động đốc thúc đội mình trong khi ông Pochettino cứ điiềm nhiên thọc hai tay vào túi quần, đứng nhìn hai bên giao tranh. Chỉ những lúc đặc biệt như ngay sau phút thứ 54 khi Dele Alli đánh đầu ghi bản thắng thứ 2 cho Tottenham thì Pochettino đang ngồi yên nơi ghế bèn đứng vụt lên, khom mình xuống và dúi một nắm đấm vào không khí. Với tỷ số 2-0 vào thời điểm đó, và xem "dòng chảy" của trận đấu thì có lẽ Pochettino mới có ý nghĩ là đội mình thắng đến nơi.



Người ta sẽ còn phân tích trận đấu này dài dài, vì nó là một bước ngoặc quan trọng khiến Chelsea sau 13 trận thắng liên tục trong số 19 trận từ đầu mùa đã bị đá bại ở trận này! Nhưng về mặt chiến thuật của đội Tottenham mà nói thì xem chừng như ông Pochettino người Argentina đã "tháu cáy" được ông người Ý Conte!

Tiền đạo nổi tiếng nhất của Tottenham là Harry Kane thì ai nấy đều thấy đương sự lơ lửng ở khoảng giữa sân, hướng về phần đất Chelsea. Vẫn có những đường banh chuyền xa cho Harry Kane thế nhưng mười lần như một, Kane vẫn chẳng làm được gì với quả banh vì lý do đơn giản là đám trung vệ của Chelsea không rời canh chừng Kane. Xem ra thì Kane được dùng như một thứ "con mồi" để đánh lạc hướng đối phương!



Ngược lại, hai bàn thắng của Tottenham vào phút thứ 45 cộng thêm khoảng 40 sao của hiệp 1 và phút thứ 54 của hiệp 2 đều do một cặp trung vệ chạy theo nhau như hình với bóng là Christian Eriksen và Dele Alli. Cả hai bàn thắng đó đều do Eriksen từ ngoài cấm địa chuyền vào và Dele nhảy lên đánh đầu! Một sự ngẫu nhiên, trùng hợp gì đấy chăng? Nếu vậy thì còn ai cần đến huấn luyện viên để bày mưu tính kế cho đội ngũ của mình?

Tiền đạo Diego Costa của Chelsea ngay sau khi từ một vị trí thuận lợi đã sút quả banh tuốt lên cao, khỏi xà ngang khung thành Tottenham trong trậm giữa hai đội ngày 4 tháng 1. Tiền đạo Diego Costa của Chelsea ngay sau khi từ một vị trí thuận lợi đã sút quả banh tuốt lên cao, khỏi xà ngang khung thành Tottenham trong trậm giữa hai đội ngày 4 tháng 1.

Không những vậy, ba cú sút thần tốc khác của Eriksen, trong đó có một cú đá tự do, thì chỉ có thể nói là Chelsea gặp may mới không thua thêm hai bàn nữa! Pochettino để cho Dele, cậu thanh niên 20 tuổi, trong cương vị trung vệ được phép tiến sâu vào phần đất Chelsea chẳng khác gì một tiền đạo. Có lý do cả!

Rốt cuộc, thì sau trận hết sức kỳ thú trong ngày này, Chelsea vẫn đứng nhất với số điểm y nguyên là 49, Liverpool vẫn đứng nhì với 44. Tottenham leo lên hạng ba với 42 điểm. Manchester City tụt xuống hạng tư với cùng số điểm 42 như Tottenham nhưng kém hạng vì kém số bàn thắng. Còn đội Arsenal của ông Cụ Wenger thạm tụt xuống hạng năm với 41 điểm.



Tiền đạo Diego Costa số 19 của Chelsea la hét ầm ĩ với đồng đội Pedro vì lý do Pedro không chịu đuổi theo quả banh Costa chuyền ngang qua trước khung thành Tottenham trong trận ngày 4 tháng 1.



Manchester United của ông Mou thì tất nhiên vẫn đứng hạng sáu với 39 điểm. Đứng dưới ai chứ còn đứng dưới Arsenal là ông Mou bứt rút trong người vô cùng tận, bởi từ nhiều năm nay hai ông ngươi Bồ Đào Nha và người Pháp này đều rất khắc khảu với nhau , nhưng mỗi lần đôi bên "can qua" là y như rằng báo chí lại có vẻ đứng về phía ông Cụ người Pháp!



Còn chuyện khác trong ngày ở bên Tây Ban Nha thì Real Madrid đấu với Sevilla tại sân nhà Bernabeu của mình ở trận lượt 1 của giải Copa Del Rey nhưng vắng mặt Ronaldo, Benzema, Bale, Ramos và Pepé. Ai nấy ở Madrid đều lấy làm lạ tại sao đấu với Sevilla là thứ dữ mà ông Zinedane lại để vắng mấy nhân vật đó. Người ta đoán mò có lé ông Zizou nhà ta muốn cho mấy tay kia dưỡng thêm sức mà đấu những trận của La Liga để giành cho bằng được giải vô địch nội bộ năm nay. Có điều là Real Madrid cho ra sân những James Rodriguez, Isco, Morata, Toni Kroos, Marcelo, Casemiro, Modric thì khó ai có thể coi đấy thuộc loại "xoàng"! Bằng chứng là Real Madrid thắng Sevilla 3 bàn trắng nội trong hiệp 1. Hiệp 2 không ghi được thêm bàn nào, chắc là trong giờ giải lao Zizou lại rỉ tai với đồ đệ là "Thôi thì mấy chú cố giữ nguyên số bàn thắng rồi dưỡng sức được trên sân được chừng nào hay chừng đó; đừng có để cho sứt mẻ gì là được. Còn những trận La Liga sắp tới mới là quan trọng!" Có thể là như vậy!