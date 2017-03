Chelsea loại Man U ở tứ kết FA Cup

Bài THANH NGUYỄNThứ Hai ở bên Anh chỉ có mỗi trận tứ kết FA Cup, hiện còn được gọi là "The Emirates FA Cup" vì do các nguồn tài chánh bên xứ dầu mỏ Unted Arab Emirates bảo trợ. Manchester United của ông người Bồ Đào Nha Jose Mourinho, tắt là ông "Mou", đụng trận với đội Chelsea của ông ngườ Ý Antonio Conte.Ngoài khuôn khổ giải FA Cup, trong khuôn khổ của Premier League bên Anh thì Chelsea hiện đứng đầu bảng với 66 điểm trong khi Man U đứng hạng sáu với 49 điểm. Mùa bóng 2016-17 này Premier chỉ còn 11 trận nữa và Chelsea cố gắng giữ vững vị trí hiện nay để đoạt chức vô địch trong nước, còn Man U thì cố gắng làm sao leo lên được hạng tư là hạng để có thể được tham dự giải UEFA Champions League trong mùa bóng 2017-18.Với trọng tài biên đứng giữa, huấn luyện viên Conte của Chelsea la hét vào mặt huấn luyện viên Mourinho đội Man U khi cầu thủ Chelsea bị cầu thủ Man U đốn ngã trầm trọng trên sân nhưng ông Mou coi như chuyện bình thường trong trận tứ kết FA Cup ngày thứ Hai ở London.Mùa bóng năm nay Man U được tham gia giải Europa League và ngày 16 tháng Ba tới đây sẽ đấu trận lượt 2, vòng 16, với đội Rostov từ bên Nga kéo xuống sân Old Trafford của Man U để tính chuyện phải quấy với nhau. Tréo cẳng ngỗng ở chỗ Chelsea hiện ngon lành như vậy trong Premier League nhưng đứng hạng 10 khi kết thúc mùa bóng 2015-16 dưới chính tay ông Mou chứ chẳng ai khác, để rồi qua tháng Giêng 2016 ông Mou bị cách chức cho nên ông Conte khi về dìu dắt Chelsea thì cứ hậm hực với việc ông Mou khiến cho đội Chelsea trong mùa bóng 2016-17 đã không được tham gia giải Champions League thì chớ mà ngay đến giải Europa League cũng không nốt!Marco Alonzo áo xanh của Chelsea tranh quả banh với Marouane Fellaini áo đỏ của Man U giữa đám đồng đội của cả hai bên trong trận tứ kết FA Cup ngày 13 tháng 3 tại sân Stamford Bridge, London.Tình hình như hiện nay trong Premier League thì mùa bóng 2017-18 Chelsea sẽ chẳng còn màng gì đến giải Europa League trong khi Man U e lại hụt cả hai cũng không chừng; trừ phi đoạt giải Europa League trong năm 2017 này!Bối cảnh chung trước khi hai đội sáp vào nhau ở sân Stamford Bridge của đội Chelsea tại London trong trận tứ kết ngày thứ Hai là như thế!Ander Herrera, bên mép trái, giơ tay phân bua khi bị trọng tài Michael Oliver đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ trong trận tứ kết FA Cup với Chelsea ngày 13 thántg 3.Ngày hôm trước, tức Chủ Nhật, ông Mou đã than thở với báo chí bên Anh rằng ông sẽ đem quân đi trong tình trạng không mấy thuận lợi. Ba cầu thủ nòng cốt là Rooney, Martial với Ibrahimovic, nhất là Ibrahimovic, đều không thể có mặt. Rooney với Martial thì đang trong tình trạng dưỡng thương hoặc dưỡng bệnh. Còn anh chàng Ibra thì hôm thứ Bảy, trong trận với Bournemouth (đôi bên hòa nhau 1-1) đã... lỡ thúc cùi chỏ vào quai hàm của Tyronne Wings đội kia cho nên bị hiệp hội bóng đá treo giò ba trận, với trận ngày thứ Hai này là trận đầu tiên đương sự phải thọ phạt! Nhưng ông Mou thêm, cho chắc ăn để phòng hờ bất trắc chẳng may thua, rằng cái giải FA này coi vậy nhưng đối với ông ta không quan trọng bằng giải Europa League, bởi nếu đoạt giải Europa League thì đương nhiên sẽ được tham gia giải Champions League trong mùa bóng năm tới. Bởi vậy mà Man U chỉ còn trận lượt 2 vòng 16 sắp tới với đội Rostov mới thực sự là trận quan trọng! Ấy là ông Mou nói vậy, chứ còn nếu yêu cầu ông ta dứt khóa trả lời xem trận tứ kết này muốn thắng hay thua thì hẳn nhiên ông ta không thể né được câu trả lời loại không thể né tránh!Vậy thì trong trận tứ kết FA Cup ngày thứ Hai ở sân Stamford Bridge của đội Chelsea, đội này đã giúp ông Mou ... đỡ phải lo nghĩ về một mặt, để chỉ còn dồn tâm sức cho trận với Rostov sắp tới, sau khi Chelsea hạ Man U 1-0! Mà hình như trong đám cầu thủ của Man U cũng có người như cậu trung vệ người Tây Ban Nha Ander Herrera có nhã ý muốn giúp ông Thầy của mình đỡ còn phải lo nghĩ về cái giải FA Cup này!N'golo Kanté bên trái, Paul Pogba của Man U ở giữa, và Willina của Chelsea bên phải trong trận tứ kết FA Cup ở London ngày 13 tháng 3. (Getty Images)Ta cứ tưởng tượng : Một đội đang đứng hạng 6 của Premier League từ bốn năm tháng nay là Man U, đấu với một đội hiện đứng đầu bảng từ cả bốn năm tháng nay là Chelsea; 11 người chọi với 11 người không thôi cũng đã là gian nan, ấy thế mà phút thứ 35 của hiệp 1, cậu Herrera đã bị trọng tài Michael Oliver tặng cái thẻ đỏ, mời ra gấp khỏi sân! Trước đấy ít phút, cậu Herrera đã đốn ngã tiền đạo cực kỳ lợi hại của Chelsea là cậu người Bỉ Eden Hazard và đã bị ông Oliver cảnh cáo với cái thẻ vàng.Thế rồi cậu Herrera vẫn không tởn, để đến phút thứ 35 thì lại khoèo chân đốn ngã Haazard từ đàng sau mới là tội gia trọng! Bởi thế mà căn cứ vào số lần cầu thủ Man U vi phạm đối với cầu thủ Chelsea, đặc biệt đối với hai tay tín cẩn của ông Conte bên đó là Diego Costa và Eden Hazard, nhất là Hazard vì cậu này lanh như cắt trên sân, thì thiên hạ người ta mới nghi nghi là trước trận đấu phải chăng ông Mou đã có "mật lệnh" với quân mình là: “Mấy chú cứ việc tìm cách làm sao đốn què cho được hai thằng Costa và Hazard cho anh"?Của đáng tội, cậu Eden Hazard là một cầu thủ hiền lành dễ thương, ít có chơi bạo, nhưng còn Costa thì xưa nay vẫn được tiếng là "hung thần" từ thời với Atletico Madrid cho đến khi qua Anh đấu cho Chelsea, ngày ông Mou còn cai quản đội. Thời đó, cứ mỗi lần Costa chơi bạo, thiên hạ xúm vào phản đối thì ông Mou điềm nhiên nói: “Đá banh mà có va chạm là chuyện thường tình! Những ai thích chơi những môn ít có người này va chạm người kia thì xin mời đi chơi môn quần vợt"!N'golo Knaté, bên phải, người ghi bàn thắng duy nhất cho Chelsea trong trận tứ kết FA Cup ở sân Stamford Bridge với Manchester United ngày 13 tháng 3.Từ phút thứ 35 của hiệp 1 trở đi, trận tứ kết FA Cup trong ngày thứ Hai có thể coi như chỉ còn diễn ra trên phần sân của Man U. Cầm cự được với Chelsea hết hiệp 1 với tỷ số 0-0, qua đến hiệp 2 thì phút thứ 51 phe Man U hết còn đỡ nổi sau hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác, không ngừng nghỉ, của Chelsea. Xem tình cảnh Man U liên tục đỡ đòn mà phải nói là trông ái ngại chẳng khác gì xem một trận quyền Anh mà một bên cứ thế bị bên kia đấm vào như cái bị gạo khi thao dượt! Phút thứ 51 đó, banh trước làn ranh cấm địa Man U và cậu trung vệ người Pháp gốc Mali là N'golo Kanté lựa thế, lấy trớn sút thẳng vào góc trái khung thành; thủ môn De Gea người Tây Ban Nha của Man U bay theo đúng hướng nhưng đỡ khôngkịp! Mà không nhờ tài năng của De Gea thì trận này Man U không phải chỉ thua có mỗi một bàn duy nhất đó.Man U có một cơ hội hết sức rõ rệt để ghi bàn thắng vào phút thứ 58 khi, từ một đợt phàn công chớp nhoáng, cậu tiền đạo người Pháp gốc đảo Guadeloupe là Anthony Martial (mua của Monaco thời ông Van Gaal với giá ban đầu tương đương $45 triệu Mỹ kim) tiến banh vào cấm địa Chelsea, một đối một với thủ môn người Bỉ Thibault Courtois không quá 5 mét. Martial sút nhưng banh chạm mạnh vào Courtois, văng lạc hướng!Từ đầu đến đuôi, tính đổ đồng thì Chelsea có banh trong chân trên dưới 70% thời gian. Chelsea sút nhắm khung thành, đúng hướng và chệch hướng, tất cả 20 lần trong khi con số đó với Man U là 4!Tình hình chung như vậy thì Man U hòa với người ta đã là khó chứ nói gì đến thắng?Trận đấu vừa dứt một cái là người ta tổ chức bốc thăm để xếp 2 cặp bán kết còn nhanh hơn cả nấu mì-ăn-liền!Chelsea sẽ đấu bán kết với Tottenham Hotspur và Manchester City sẽ đấu với Arsenal!Tottenham hiện đứng nhì trong Premier League, Manchester City hạng 3 và Arsenal hạng 5.FA Cup là gỉải nội bộ có giá trị nhất nước Anh. Từ 736 đội tham gia, nay còn chừng đó để vào bán kết. Bốn đội thì huấn luyện viên Chelsea là một ông người Ý, cầm đầu đội Tottenham là ông Pochettino người Argentina, dìu dắt đội Manchester City là người xứ Catalan, Tây Ban Nha, Josep Guardiola, còn huấn luyện đội Arsenal từ hơn 20 năm nay là ông người Pháp Arsene Wenger.Nếu xét thành phần của bốn đội vào bán kết đó thì có đến non hai phần ba mỗi đội gồm cầu thủ không phải người Anh.Thật khó nói, không biết giải FA Cup có thực là một giải bóng đá của Anh quốc hay không nữa! Và điều quan trọng là ở chỗ tình trạng này không chỉ có riêng bên nước Anh. (tn)