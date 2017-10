Chém người từ tiệm game đến bệnh viện, 4 người thương vong

– Công an bắt giữ một số đối tượng, bước đầu làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ chém người từ tiệm game đến bệnh viện làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Clip: Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ thanh toán băng nhóm ở bệnh viện:

Liên quan đến vụ xông vào bệnh viện đâm chém, 4 người thương vong như VietNamNet đã thông tin, Công an Q.Phú Nhuận, TP.Sài Gòn đã bắt giữ các đối tượng có liên quan và tiến hành mời làm việc với các đối tượng khác. Chủ mưu vụ đâm chém kinh hoàng này được xác định là nghi can Đỗ Hữu Quốc Huy (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp).

Công an Q.Phú Nhuận hiện chuyển giao hồ sơ vụ việc, cùng các đối tượng cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Sài Gòn để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h45 đêm 27/10 anh Trần Ngọc Thiện (SN 1985, ngụ Q.Phú Nhuận) đi công việc về tiệm game của mình trên đường Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận. Lúc này thấy nhóm của Huy tụ tập trước tiệm game nên anh Thiện chửi bới, đuổi đi và dọa đánh.

Nhóm của Huy có phản ứng dẫn đến cự cãi nhưng rồi nhóm này cũng kéo đi. Lo ngại nhóm của Huy sẽ quay lại kiếm chuyện, anh Thiện cùng 1 số người bạn đã chuẩn bị hung khí trong tiệm game để ‘đón tiếp’.

Mâu thuẫn ban đầu xuất phát từ tiệm game khiến 1 người bị thương tích

Các đối tượng đến bệnh viện truy sát, tạo thành cuộc hỗn chiến băng nhóm

Khoảng 0h10 sáng 28/10, nhóm của anh Thiện ra trước tiệm game ngồi nhậu. Bất ngờ nhóm của Huy mang hung khí ập đến đâm chém loạn xạ, nhắm vào anh Thiện. Dù đã chuẩn bị hung khí từ trước nhưng do bị đánh úp, nhóm của anh Thiện không kịp trở tay.

Ngay sau màn đâm chém, nhóm của Huy rời khỏi khu vực trước tiệm game nhưng vẫn lảng vảng xung quanh. Trong khi anh Thiện bị thương được nhóm bạn đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ, đường Phan Xích Long, P.1, Q.Phú Nhuận.

Dù vậy, nhóm của Huy vẫn không tha, tiếp tục dùng xe gắn máy đeo bám theo nhóm của anh Thiện dọc đường đến bệnh viện.

Nhóm bạn vừa đưa anh Thiện vào khu cấp cứu A của bệnh viện Hoàn Mỹ thì nhóm của Huy cầm hung khí xông vào. Màn hỗn chiến của 2 nhóm, tổng cộng 15 người diễn ra ngay trước khu vực cấp cứu làm cho các bệnh nhân và thân nhân, y bác sĩ tại đây 1 phen khiếp sợ.

Sau màn hỗn chiến, các đối tượng của 2 nhóm vứt bỏ hung khí tẩu thoát.

Anh Thiện bị đâm chém thương tích nặng, tử vong tại chỗ. 5 người khác bị thương tích, trong đó có 2 người bị nhẹ, còn 3 người bị đâm chém khắp cơ thể, được bệnh viện Hoàn Mỹ sơ cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển đến điều trị tại các bệnh viện Nhân dân Gia Định, Q.Bình Thạnh và Chợ Rẫy TP.Sài Gòn. 3 người này đều thuộc 2 nhóm gồm: Phạm Văn Thông, Trần Văn Tú (cùng SN 1995) và Hà Điền Linh (SN 1994, đều ngụ Q.Phú Nhuận).

Công an địa phương khi nhận tin báo đã đến hiện trường. Tại đây, công an thu giữ 2 xe gắn máy hiệu Vision và Click, 2 mã tấu tự chế, 2 cây gậy…Tiếp đó Công an tổ chức khoanh vùng các đối tượng liên quan, nhanh chóng truy bắt, điều tra vụ việc.

Linh An – Văn Châu