Chen chân làm thẻ chứng minh nhân dân sau Tết

NGHỆ AN - Sau mấy tuần nghỉ Tết, nhu cầu cấp thẻ căn cước mới, hoặc thay đổi thẻ chứng minh nhân dân (CMND) đã tăng mạnh, cao gấp ba, bốn so với ngày thường. Trong khi người dân mệt mỏi vì phải xếp hàng chờ đợi quá lâu, suốt cả ngày, thì các cán bộ, nhân viên hành chánh thuộc ban đội Hộ Khẩu – Chứng Minh Nhân Dân cũng phải làm suốt ngày, và nhiều người phải ở lại làm đêm để kịp trả thẻ CMND cho người dân theo đúng hẹn.



Vào sáng thứ Ba, khu vực sảnh phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công An tỉnh Nghệ An đã quá tải bởi lượng người đến nộp hồ sơ xin cấp đổi chứng minh nhân dân quá đông. Ước tính, trong buổi sáng, có tới 800 người dân có mặt tại đây. Mặc dù có xếp hàng, họ vẫn chen chân và đứng sát vào nhau, đến khi được ngồi thì cũng quá mệt mỏi, buồn ngủ.



Nhiều người đến thay thẻ căn cước vì một số lý do khác nhau, nhưng hầu hết cần thẻ mới để có thể đi làm dễ dàng hơn.



Chẳng hạn như trường hợp của anh Lê Anh Tuấn, ngụ xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Anh này cần đi xin cấp lại thẻ CMND trước khi vào Nam làm việc. Tuấn cho biết, vì hàng số trên thẻ CMND bị mờ, khó khăn trong việc giao dịch giấy tờ nên anh phải tranh thủ thời gian trong mấy ngày nghỉ Tết để làm lại thẻ mới.



Tuấn nói với Dân Trí, “Tôi đợi khi sáng đến giờ nhưng vẫn chưa đến lượt vì người đến làm đông quá. Cán bộ hướng dẫn cho hay, họ làm việc đến hơn 12 giờ trưa nên có phần yên tâm. Hy vọng có thể hoàn thiện hồ sơ trong buổi sáng để chiều còn đi giải quyết công việc khác.”



Chị Trương Thị Thảo ngụ xã Trù Sơn, Đô Lương, đã đón xe buýt xuống phòng hành chánh từ lúc 9 giờ sáng nhưng mãi đến sau 11 giờ chị mới lấy được phiếu điền thông tin và số thứ tự vào làm hồ sơ.



Thảo nói, “Làm ở huyện một tuần đến 15 ngày mới lấy được, trong khi đó làm ở tỉnh thì chỉ mất có ba ngày, nên tôi nghĩ xuống đây làm cho nhanh, để kịp ra Hà Nội vào cuối tuần này. Ai ngờ xuống đây đông người làm quá nên vẫn chưa đến lượt mình.”



Mặc dù cơ quan đã bố trí những dãy ghế để phục vụ người dân trong quá trình ngồi chờ nhưng lượng người đến làm giấy tờ quá lớn, người dân vẫn tràn ra khu vực xung quanh. Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi, gục đầu trên thành ghế.



Theo tin từ Đội Hộ khẩu – CMND, thì ngày thường, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận từ 150-200 hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp mới thẻ CMND. Lượng người đến làm thủ tục cấp đổi CMND vào dịp sau Tết các năm trước thường tăng cao hơn ngày thường nhưng chỉ ở mức hai, ba 3 lần. Năm nay, tăng đột biến, có ngày gấp bốn, năm lần ngày thường. Từ sau Tết nguyên đán Đinh Dậu, trung bình mỗi ngày có từ 500-700 người đến làm thủ tục. Chỉ tính riêng trong sáng thứ Ba ngày 7/2, đơn vị tiếp nhận hơn 400 hồ sơ.



Do nhu cầu người dân đến làm giấy tờ quá cao, nên mặc dù là ngày nghỉ bù trực Tết nhưng bà thượng tá Trần Thị Mỹ Hạnh, trưởng Đội Hộ Khẩu – CMND vẫn phải có mặt để giải quyết công việc.



“Theo quy định việc làm chứng minh thư nhân dân được thực hiện trong các ngày 3 - 5 – 7 trong tuần, những ngày còn lại để trả CMND theo phiếu hẹn nhưng trước nhu cầu lớn của người dân, chúng tôi tiếp nhận thủ tục tất cả các ngày trong tuần và thường xuyên phải làm thông buổi, 9-10 giờ đêm mới nghỉ để hoàn thiện CMND, kịp trả cho người dân đúng thời gian quy định,” bà Hạnh cho biết.



Muốn rút ngắn thời gian chờ đợi, nhiều người dân ở các huyện tập trung về phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An để làm CMND sau kỳ nghỉ Tết.



