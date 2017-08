Chèn ơi! Giải Powerball tăng lên $700 triệu!

FLORIDA – Giải độc đắc trong phiên xổ số thứ Tư của Powerball đã tăng lên $700 triệu Mỹ kim, cao thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ. Phiên xổ số kế tiếp sẽ diễn ra lúc 10:59 tối giờ miền đông, tại Tallahassee, Florida. Từ trước đến nay, đa số những người trúng độc đắc đều chọn cách nhận tiền mặt trong một lần, vốn ít hơn rất nhiều so với nhận dần dần trong 30 năm. Đối với giải thường lần này, nếu nhận tiền trong một lần, người trúng số sẽ nhận $443.3 triệu Mỹ kim.

Tỷ lệ trúng Powerball là 1 trên 292.2 triệu. Người trúng số sẽ bị đánh thuế liên bang 25%. Tiền thuế tiểu bang sẽ tùy thuộc vào nơi người trúng số cư trú. Một số tiểu bang lớn của Hoa Kỳ, bao gồm cả California và Texas, không đánh thuế tiểu bang đối với giải thưởng xổ số. Mục tiêu của giải xổ số Powerball là để có ngân sách tài trợ cho các chương trình chính phủ, tại các tiểu bang nơi vé số này được bán. Một số nơi sẽ dùng tiền thu về từ bán vé số để tài trợ cho các học bổng, các dự án hạ tầng, và các chương trình chung của tiểu bang.

Trong một tin liên quan, một vé số SupperLotto Plus trúng $7 triệu Mỹ kim đã được bán tại chợ Northgate Market ở Santa Ana, California, tại địa chỉ 230 N. Harbor Blvd. Chiếc vé này trúng dãy số của phiên xổ số ngày thứ Bảy, 19 tháng 8, và cho đến nay, giải thưởng vẫn chưa có người nhận. Đây là vé trúng số thứ 2 được bán tại Orange County trong vòng 1 tuần. Một tấm vé SupperLotto Plus trúng $64 triệu Mỹ kim trong phiên xổ số 16 tháng 8 đã được bán tại trạm xăng 76 ở thành phố Garden Grove. Người trúng giải độc đắc này cũng chưa xuất hiện.

Bị án tù vì bắn chết hàng xóm

GARDEN GROVE – Một người đàn ông sống tại Garden Grove - 57 tuổi, bắn chết hàng xóm vì mâu thuẫn tích lũy từ nhiều năm - đã nhận tội ngộ sát và bị kết án 5 năm tù giam. Bị cáo Robert Price bắn chết ông Glen Berry vào ngày 21 tháng 6, 2013. Khi đó, ông Price về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, và bị đánh thức vào sáng sớm bởi trái pháo ném từ nhà người hàng xóm 53 tuổi. Vài giờ sau, ông Price đáp trả bằng cách ném một trái pháo vào sân nhà ông Berry.

Nhà của 2 người này có sân sau sát nhau, được ngăn cách bằng một bức tường chung. Mâu thuẫn giữa 2 người bắt đầu từ 15 năm trước, do ông Berry có thói quen dùng pháo để xua đuổi các loài chim hoang dã đậu xuống vườn nhà ông. Trong ngày xảy ra vụ nổ súng, sau khi thấy hàng xóm ném trả trái pháo vào nhà mình, ông Berry đã chạy sang nhà ông Price để đập cửa và tranh cãi. Ông Price đã bắn một phát đạn xuyên qua cánh cửa lưới vào mặt ông Berry, khiến ông này chết tại chỗ. Ông Price nói với cảnh sát rằng ông Berry định đưa tay rút súng, nên ông bắn để tự vệ. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Berry không có vũ khí, và chỉ có 1 món đồ bảo vệ răng trong túi.

Em bé được giải cứu khỏi xe nóng

DIAMOND BAR – Một người mẹ sống tại Diamond Bar đặt em bé con của cô vào ghế trẻ em trong chiếc SUV và đóng cửa xe. Ngay lúc này, người mẹ nhận ra cô đã khóa cửa xe, trong khi chìa khóa xe lại đang nằm trong chiếc ghế cùng với em bé. Người mẹ gọi 911 và cảnh sát LA County đã nhanh chóng đến hiện trường. Qua kính xe, các nhân viên có thể nhìn thấy mặt em bé đang đỏ lên và em bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều. Các cảnh sát đã quyết định đập bể kiếng xe để đưa em bé 6 tháng tuổi ra ngoài. Em bé được kiểm tra sức khỏe ngay lập tức và may mắn không bị ảnh hưởng gì.