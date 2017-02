Cher: Còn hơi thở là còn ca hát

Ca sĩ Cher bắt đầu trình ở Las Vegas (Cher.com)



Khi "ngôi-sao-không-có-tuổi" Cher trở lại Las Vegas hôm thứ Bảy vừa qua, trình diễn tại Park Theater ở Monte Carlo, cô mang lại sự tự tin của một siêu ca sĩ luôn được giới báo chí chiếu cố.



Cái tên "Classic Cher" đứng trụ lâu nhất trong dòng sản phẩm Strip, nghĩa là trong suốt gần năm thập niên qua, khi cô và Sonny Bono được Pat Boone khám phá. Họ được mời hát tại Frontier Hotel suốt một tháng trời, và tiếp theo là những show diễn trên truyền hình. Kể từ đó, Cher thường xuyên xuất hiện ở Las Vegas, chương trình sau lúc nào cũng rực rỡ hơn chương trình trước.



Trong tuần này, ngoài những bài hát nổi tiếng gần đây, Cher sẽ trình bày lại “I Got You Babe” là bản nhạc cô từng song ca với Sonny Bono. Trong khi Cher trình diễn bản nhạc này, màn hình khổng lồ phía sau sẽ chiếu lên một số tấm hình của người chồng quá cố của Cher. Trong một lần tâm sự với ET, nữ ca sĩ cho biết cô muốn mang tới khán giả những kỷ niệm cũ và cô tin rằng hơn phân nửa người Mỹ vẫn còn dành tình cảm sâu đậm cho Sonny Bono.



Người dàn dựng chương trình cho biết ngoài bài “I Got You Babe”, Cher còn hát một số bài có vị trí cao trong những bảng xếp hạng ở Hoa Kỳ, gồm "If I Could Turn Back Time" và "Half Breed." Trong suốt 90 phút trình diễn, Cher sẽ thay lần lượt 11 chiếc áo, tất cả đều do người bạn tâm giao Bob Mackie thiết kế.

Sau buổi trình biểu vào ngày 25 tháng Hai, Cher sẽ trở lại Las Vegas một lần nữa vào tháng Năm.