Chi phí đám cưới tăng kỷ lục tại Mỹ

Tổ chức một đám cưới tốn trung bình $35,000. (Getty Images)



Chuyện cô dâu mặc áo cưới như thế nào hay chú rể sẽ diện như thế nào đều có thể gác qua một bên. Thời nay vấn đề quan trọng khi tổ chức tiệc cưới là tiệc sẽ mời bao nhiêu khách và sẽ tổ chức ở đâu. Nhiều khách sẽ tốn nhiều tiền.



Tại nước Mỹ vào năm ngoái, chi phí trung bình cho một đám cưới đã tăng lên tới mức cao kỷ lục là $35,329 Mỹ kim, theo cuộc nghiên cứu 2016 Real Weddings của The Knot cho biết. Đó là mức tăng 8% từ mức trung bình của năm 2015.



Vì tốn kém số lượng khách mời đã giảm bớt.

Bà Kristen Maxwell Cooper, biên tập viên điều hành tại The Knot, nói, “Các cặp vợ chồng tương lai đang chi tiêu ngân sách của họ tập trung vào các khách mời. Họ muốn lo chu đáp cho khách mời, và cho họ một kinh nghiệm khó quên. Nhưng việc đó không phải là rẻ.”



Vào năm ngoái, số lượng trung bình của khách dự tiệc cưới là 141 người, giảm từ 149 người trong năm 2009. Danh sách mời ít hơn có nghĩa là các vị khách được “hưởng” nhiều hơn: Trong năm ngoái, các cặp đã chi ra trung bình $245 cho mỗi vị khách dự đám cưới, tăng từ $194 cách đây bảy năm.



Mức chi tiêu cho việc tiếp đãi khách đã tăng lên gấp ba từ năm 2009, khi các cặp cộng thêm những thứ chi phí như chụp ảnh khách dự tiệc, ban nhạc, thiệp mới, vân vân và vân vân.



Một số cặp đang lựa chọn để có một ban nhạc và một người DJ (giới thiệu và mở nhạc thu âm sẵn) trong tại các buổi tiếp tân của họ.



“Các DJ ở lại trễ hơn,” bà Anne Chertoff, chuyên gia về xu hướng tại WeddingWire, cho biết, đặc biệt là khi các cặp cho thêm những mục vui sau tiệc cưới vào trong những buổi tiếp tân của họ.



Các cặp cũng đang mở ra những mục tùy ý, như một chuyên viên dọn các món tráng miệng, hoặc thêm một yếu tố đặc biệt, như một quầy rượu scotch hoặc bourbon.



Kỹ thuật thời hiện đại cũng đang đóng một vai trò lớn hơn trong ngày đặc biệt ấy, và chắc chắn làm tăng ngân sách. Chẳng hạn cô dâu giấu máy ảnh GoPro trong bó hoa của họ, để quay phim họ bước trên lối đi giữa các hàng ghế, theo The Knot cho biết. Các nhiếp ảnh gia đang sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh từ trên không trung.



Trong khi các đám cưới đang trở nên hiện đại hơn, việc người nào trả tiền vẫn còn nằm trong truyền thống của người Mỹ: Chỉ có 10% trong số các cặp đích thân trả tiền cho tiệc cưới, theo cuộc nghiên cứu cho thấy.



Tính trung bình, các cha mẹ của cô dâu bao trả 44% ngân sách. Trong khi đó đôi tân hôn trả 42%, và cha mẹ của chú rể chịu 13%. Gần một nửa trong số các cặp được khảo sát cho biết họ vượt quá ngân sách.



Cuộc khảo sát này bao gồm gần 13,000 người dùng Knot trên khắp nước Mỹ, kết hôn trong năm ngoái.

Còn đối với người Việt Nam thì tiền đóng góp của khách dự tiệc sẽ giúp cặp tân hôn trang trải được nhiều tốn kém.



Mặc dù thời gian gần phong trào làm đám cưới ở miền quê đã được một số người Mỹ hưởng ứng, đa số vẫn chọn làm đám cưới theo truyền thống trong vùng thành thị.



Nơi đắt nhất để tổ chức đám cưới là ở Manhattan, thành phố New York, nơi các cặp chi ra trung bình $78,464 trong năm 2016. Các cặp ở Arkansas chi tiền ít nhất trong ngày trọng đại của họ, là $19,522.