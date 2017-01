(VienDongDaily.Com - 08/01/2017)

Hình ông Joseph Talbot khi bị bắt.

NEW YORK - Một viên chức ngân hàng tại New York đã mua gần 1,000 tờ báo giấy để giấu giếm bạn bè và người thân chuyện ông bị bắt vì tội say rượu lái xe, bị tờ báo này đăng tải. Ông Joseph Talbot, 43 tuổi, Phó chủ tịch một ngân hàng tại thành phố Newark, tiểu bang New York, đã bị cảnh sát bắt giữ hồi tuần trước và truy tố tội say rượu lái xe DUI. Cảnh sát cho biết họ nhìn thấy chiếc xe di chuyển không bình thường và khi chặn xe để kiểm tra, Talbot đang trong tình trạng không tỉnh táo.



Ông Talbot cũng bị cáo buộc bất hợp tác với cảnh sát khi từ chối kiểm tra hơi thở, không cho lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Ông trả lời cảnh sát rằng không muốn hình ảnh của mình xuất hiện trên báo chí. Tuy nhiên, nhân viên cảnh sát vẫn chụp ảnh của ông và tờ báo Times of Wayne County đã đăng câu chuyện về sự việc trên tờ báo giấy cũng như báo điện tử của mình.



Không muốn bạn bè và người thân biết chuyện, ông Talbot sau đó đã mua rất nhiều tờ báo giấy của báo Times of Wayne County vào ngày hôm sau, số báo có đăng tin tức việc ông bị cảnh sát bắt giữ. Ông Talbot đã mua gần 1,000 tờ báo, với giá $1.25 Mỹ kim 1 tờ, trên tổng số 12,000 tờ được in.



Tuy nhiên, hành động bất thường của ông Talbot đã khiến những người bán báo thấy lạ nên đã gọi điện thông báo cho nhân viên của tờ báo Times of Wayne County. Sau khi dựa vào hình ảnh và các thông tin được cung cấp, ban biên tập tờ báo xác định người đàn ông đã mua hết báo trên các sạp báo là ông Talbot.

Nỗ lực của ông Talbot đã không có tác dụng mà ngược lại, tờ báo Times of Wayne County thậm chí còn đăng lên trang web của mình một bài viết mới với nội dung về hành động của ông Talbot, kèm theo nguyên do của hành động đó, khiến cho câu chuyện của ông càng trở nên nổi tiếng và được nhiều tờ báo khác đăng lại.



Giờ đây, ông Talbot không chỉ xấu hổ bởi việc bị cảnh sát bắt, mà còn xấu hổ hơn khi người quen biết được hành động che giấu sự việc của ông.