Chi tiết vụ bắt doanh nhân tàng trữ 28 khẩu súng cùng hàng ngàn viên đạn

– Nhân thành lập một công ty để “núp bóng” đi đòi nợ thuê. Khám xét ô tô và nơi ở của doanh nhân này công an thu giữ 28 khẩu súng cùng hàng ngàn viên đạn.

Liên quan vụ bắt 1 doanh nhân tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vụ khí quân dụng trái phép, đến nay công an đã làm rõ nhiều tình tiết có liên quan đến vụ án.

Phan Hữu Trọng Nhân tại cơ quan công an

Hiện Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Hữu Trọng Nhân (35 tuổi, ngụ KV Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 230 Bộ Luật hình sự. Nhân là người thành lập 1 công ty để “núp bóng” chuyên đòi nợ thuê tại phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/7, 5 đối tượng đi trên 2 xe ôtô có hành vi gây rối trật tự công cộng tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Cơ quan công an Cần Thơ đã mời các đối tượng này, trong đó có Phan Hữu Trọng Nhân về làm việc.

Quá trình làm việc, công an phát hiện trên xe của các đối tượng này có 2 khẩu súng săn, 186 viên đạn súng săn, 80 viên đạn R15, 8 viên đạng hoa cải, 2 ống giảm thanh, 5 cây dao và nhiều bộ phận lắp ghép cho súng.

Số súng, đạn trong vụ án công an thu giữ

Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Văn Thưa (63 tuổi, trú xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đến cơ quan công an trình báo về việc bà L.T.N.T (69 tuổi, có họ hàng với ông Thưa) – mẹ ruột của Phan Hữu Trọng Nhân đưa cho ông 1 túi xách và 1 bao tải bên trong có chứa 1 súng Colt K45, 1 súng AR15, hộp tiếp đạn, 292 viên đạn…

Công an huyện Cai Lậy phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang mở rộng điều tra và xác định đối tượng mang súng, đạn về Tiền Giang đang ở Cần Thơ nên phối hợp và bàn giao cho Công an TP Cần Thơ điều tra, xử lý.

Công an xác định số vũ khí trên do Phan Hữu Trọng Nhân mua mang Tiền Giang cất giấu.

Mở rộng điều tra, truy xét, đến ngày 27/7, Công an TP Cần Thơ khám xét nhà của 3 người khác ở huyện Kế Sách và TP Sóc Trăng thu giữ thêm nhiều súng, viên đạn và phụ kiện lắp ráp súng như ống giảm thanh, nòng súng, ống ngắm…

Đến nay, Công an TP Cần Thơ đã thu giữ 28 khẩu súng, 1.855 viên đạn các loại, 2 xe ô tô, 9 điện thoại di động và nhiều loại phụ kiện lắp ráp súng ống ngắm; nòng giảm thanh, 5 cặp côn nhị khúc, 8 dao các loại…

Các tang vật có liên quan đến vụ án

Bước đầu những người có liên quan khai sử dụng số súng trên vào mục đích đi săn.

Công an Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan làm rõ động cơ, mục đích việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng cũng như nguồn gốc số súng trên.

Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ đề nghị những người có liên quan khẩn trương, tự giác đến khai báo những vấn đề liên quan đến Phan Hữu Trọng Nhân hoặc vụ án đang điều tra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây trên địa bàn TP Cần Thơ có dấu hiệu manh nha hoạt động cho vay nặng lãi theo kiểu “xã hội đen”. Công an TP Cần Thơ đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự liên quan đến hoạt động tội phạm này.

Hoài Thanh