Chị Trump chơi hổng đẹp!

Bài TƯ NGHÈO

Sau khi qua Tàu xí xọn với chị Tập, chị Trump đã dọt luôn về Mỹ, bỏ lại anh Trump đìu hiu gió cuốn với các tủ lạnh ở Ba Đình và Manila. Chị Quang chủ tịt nhà mình mấy hôm rày ỏng ẹo trước gương, săm soi sắc đẹp mùa thu, hồ hởi phấn khởi chờ gặp... con Trump xem đứa nào đẹp hơn, bây giờ đang chán như con gián.

Bà Melanie Trump trong buổi tuyên dương các phụ nữ can đảm trên thế giới mà trong đó có Mẹ Nắm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào cuối tháng Ba 2017. Đến tháng Sáu thì Mẹ Nấm bị CSVN tuyên án 10 năm tù. (AP)





Đó là chị Trump đã đứng ra vinh danh blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một trong những phụ nữ can đảm của thế giới. Chị Trump vinh danh xong thì các chú Vi Xi ra lệnh tống cổ Mẹ Nấm vào tù và sau đó tuyên án người ta đến 10 năm vì cái tội không ưa Phọt Mu Sa của Tàu cộng đứng đằng sau.



Thiệt là tụi nó vuốt má không nể môi, vuốt mặt không nể mũi, vuốt tùm lum tùm la chị Trump mà chẳng nể anh Trump chút nào.



Bây giờ, chị vinh danh người ta can đảm xong rồi chị chơi-song-dong là làm sao!? Bộ chị giống như bác Tôn nhà tui - ngữa mặt lên trời mà rằng: Đỗ Mười! Đến tao cũng còn sợ tụi nó nữa kìa!



Mấy tuần trước, biết tin bác trai, bác gái Trump sẽ qua Á Châu và tưởng là chị ghé Việt Nam, cháu Nấm Nguyễn Bảo Nguyên - con của blogger Mẹ Nấm viết thư (không biết là lần thứ mấy) tha thiết nhờ chị với tư cách phu nhân tổng thống của đệ nhất siêu cường, cũng là người vinh danh mẹ của cháu, tìm cách cứu mẹ của cháu.



Vậy mà chị nỡ lòng nào dọt luôn không thèm ghé xứ tui, nơi có người phụ nữ can đảm được chị vinh danh đang bị cầm tù, để có thể làm được một cái gì đó - hay ít ra cũng xì xầm nhỏ to với chị Quang, biết đâu phụ nữ với nhau chị Quang tìm lại được chút tính người để "biểu" tên chồng khai gian tuổi đang làm chủ tịt nước... làm một cái gì đó cho giống người.



Tư tui vốn khoái chị từ trước đến giờ - đã chơi bảnh vinh danh một phụ nữ "phản động" của đẻng ta là can đảm. Bây giờ tui hết thèm khoái chị. Chơi như chị thì chơi với... Mà thôi! Đụng tới đệ nhất phu nhân biết đâu chị buồn buồn lôi Tư tui ra để vinh danh là thèng đàn ông can đảm của thế giới thì bỏ mẹ đời Tư tui. 10 năm gỡ lịch chớ không ít à.

(Trích từ mạng Dân Làm Báo ngày 9 tháng 11, 2017)